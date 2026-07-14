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শুভেন্দুর ঘোষণার পরেই জারি বিজ্ঞপ্তি, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত করবে বিচারবিভাগীয় কমিশন

কমিশনের মাথায় কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ৷ থাকবেন একজন আইএএস অথবা ডব্লিউবিসিএস এবং একজন প্রবীণ আইপিএস আধিকারিক। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা যাবে ৷

Suvendu Adhikari
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 10:54 PM IST

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​কলকাতা, 14 জুলাই: আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই মতো এবার রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে স্বাধীন বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠন করল রাজ্য সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে এই বিশেষ কমিশন কাজ করবে।

রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের তরফ থেকে এই সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, 2011 সাল থেকে 2026 সালের মে মাস পর্যন্ত রাজ্যের একাধিক দফতরে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের সার্বিক তদন্ত করবে এই নতুন কমিশন।​

তদন্তের পরিধি

রাজ্য সরকারের প্রকাশিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে দুর্নীতির ক্ষেত্রগুলি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে । গত পনেরো বছরে শিক্ষা, খাদ্য ও সরবরাহ, পুরসভা ও পঞ্চায়েত, আবাসন, মৎস্য, শিল্প, পূর্ত এবং ভূমি দফতরে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। জিটিএ এলাকাতেও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। আম্ফান ঘূর্ণিঝড়ের মতো বিপর্যয় মোকাবিলাতেও দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি উঠেছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজ এবং মিড-ডে মিলের মতো সামাজিক প্রকল্পগুলিতেও বিপুল আর্থিক অনিয়ম, ঘুষ ও তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে। এই যাবতীয় বিষয় বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হবে।

judicial commission
রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা (ইটিভি ভারত)

কমিশনের গঠনতন্ত্র

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবং আর্থিক অনিয়মের মতো ঘটনাগুলি খতিয়ে দেখতে একটি স্বাধীন বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা প্রয়োজন বলে রাজ্যপাল মনে করেছেন।​ এই কমিশনের গঠনতন্ত্র অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাবেন। কমিশনে থাকবেন একজন প্রবীণ আইপিএস আধিকারিক। তিনি মূলত কমিশনের তদন্তকারী শাখার প্রধান হিসেবে কাজ করবেন। প্রশাসনিক দিকটি সামলাবেন একজন আইএএস অথবা ডব্লিউবিসিএস পদমর্যাদার আধিকারিক। তিনি পদাধিকারবলে কমিশনের সদস্য-সচিব হবেন। কারিগরি বিশেষজ্ঞ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজস্ব সেবার (ডব্লিউবিআরএস) একজন আধিকারিক কমিশনে থাকবেন। তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন হলে রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে আরও বিশেষজ্ঞকে কমিশনে যুক্ত করা যাবে।​

কমিশনের ক্ষমতা এবং কাজের পরিধি নিয়ে বিস্তারিত আইনি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। 1952 সালের কমিশন অফ এনকোয়ারি অ্যাক্ট অনুযায়ী এই কমিশন একটি দেওয়ানি আদালতের সমান ক্ষমতা পাবে। তদন্তের প্রয়োজনে তাঁরা যে কোনও ব্যক্তিকে তলব করতে পারবেন। শপথবাক্য পাঠ করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। হলফনামা গ্রহণ করা হবে। যে কোনও সরকারি দফতর বা আদালত থেকে প্রয়োজনীয় নথি তলব করার পূর্ণ ক্ষমতা কমিশনের থাকবে।

judicial commission
রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা (ইটিভি ভারত)

ক্ষমতার পরিধি

কমিশন তার নিজের কাজের পদ্ধতি এবং শুনানির স্থান নিজেই নির্ধারণ করবে। সাধারণ মানুষও সরাসরি এই কমিশনের কাছে দুর্নীতির অভিযোগ জানাতে পারবেন। কমিশন সেই অভিযোগগুলি গ্রহণ করে স্ক্রুটিনি করবে। তদন্তের স্বার্থে নাগরিকদের সাক্ষ্যপ্রমাণও গ্রহণ করা হবে। ​প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্যের মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়োগ ও প্রশাসনে ওঠা দুর্নীতির তদন্ত করবে কমিশন। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে কোনও অনিয়ম হয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হবে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ নির্মাণে মদত দেওয়া, আইনের শাসন লঙ্ঘন করা, মিথ্যা মামলা দায়ের বা অন্যায্য গ্রেপ্তারের মতো গুরুতর অভিযোগগুলিও তদন্তের আওতায় থাকছে।

সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি এই দুর্নীতিতে মদতদাতা অন্য ব্যক্তিদের ভূমিকাও তদন্ত করে দেখা হবে। ​আর্থিক অনিয়মের ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপের সুপারিশ করতে পারবে কমিশন। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের প্রকল্পে অর্থের অপব্যবহার প্রমাণিত হলে, সেই অর্থ উদ্ধারের প্রস্তাব দেওয়া যাবে। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করার ক্ষমতাও তাঁদের থাকছে। সরকারি আধিকারিক বা অন্য কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট প্রমাণ মিললে, পুলিশকে দ্রুত এফআইআর দায়ের করার সুপারিশ করতে পারবে কমিশন। তদন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় কর্মী এবং পরিকাঠামো দিয়ে সাহায্য করবে।

judicial commission
রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা (ইটিভি ভারত)

​বিজ্ঞপ্তিতে একটি বিষয়ে স্পষ্ট সীমারেখা টানা হয়েছে। যে সমস্ত অভিযোগ বা মামলার তদন্ত ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি করছে, সেগুলি এই কমিশনের আওতাভুক্ত হবে না। এই কমিশন কোনওভাবেই বিধিবদ্ধ তদন্তকারী সংস্থার বিকল্প হিসেবে কাজ করবে না। তদন্তের অগ্রগতি ও সুপারিশ নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে নির্দিষ্ট সময় অন্তর রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সরকার চাইলে ভবিষ্যতে কমিশনের কাজের পরিধি আরও বাড়াতে পারে। রাজ্যপাল নির্দেশিত এই বিজ্ঞপ্তিটিতে স্বাক্ষর করেছেন রাজ্যের প্রধান সচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ ৷

TAGGED:

JUDICIAL COMMISSION ON CORRUPTION
INSTITUTIONAL CORRUPTION
CORRUPTION DURING TMC REGIME
বিচারবিভাগীয় কমিশন
BENGAL JUDICIAL COMMISSION

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