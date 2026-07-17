গঙ্গাসাগর নিয়ে উদ্যোগী রাজ্য সরকার, জাতীয় মেলার মর্যাদা চেয়ে কেন্দ্রকে জোড়া চিঠি নবান্নর

গঙ্গাসাগর নিয়ে উদ্যোগী রাজ্য সরকার, জাতীয় মেলার মর্যাদা চেয়ে কেন্দ্রকে জোড়া চিঠি নবান্নর
রাজ্যে ‘ডাবল ইঞ্জিন’ সরকার ক্ষমতায় আসতেই গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলার মর্যাদা দিতে কেন্দ্রকে জোড়া চিঠি দিল নবান্ন ৷
Published : July 17, 2026 at 6:36 PM IST
কলকাতা, 17 জুলাই: রাজ্যে তৃণমূল সরকারের আমলে বারবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা বলা হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন দাবি করতেন, গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা করার জন্য কেন্দ্রের কাছে একাধিকবার দরবার করেও গঙ্গাসাগর মেলাতে জাতীয় মেলার তকমা দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যের তৎকালীন শাসক দলের অভিযোগ ছিল, কেন্দ্রের তরফে তাদের এই দাবিকে বারবার উপেক্ষা করা হয়েছে।
তবে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের রাজনৈতিক চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। বাংলায় এখন বিজেপির ‘ডাবল ইঞ্জিন’ সরকার। ক্ষমতায় এসেই দীর্ঘদিনের সেই ঝুলে থাকা ইস্যুটিকে দ্রুত বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগী হল রাজ্যের নয়া সরকার। গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলার মর্যাদাদান এবং এই তীর্থক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে পরপর দু'দিন দু'টি পৃথক চিঠি পাঠাল নবান্ন।
রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব ডঃ সৌমিত্র মোহন গত 14 জুলাই কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সচিবকে একটি চিঠি দিয়েছেন। সেখানে গঙ্গাসাগরকে ‘জাতীয় মেলা’ হিসেবে ঘোষণার সুস্পষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে রাজ্যের তরফে উল্লেখ করা হয়েছে, গঙ্গাসাগর ভারতের অন্যতম প্রাচীন, বৃহৎ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় সমাবেশ। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ও বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী, সাধু-সন্ত এবং দর্শনার্থীরা এখানে আসেন। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এবং শত শত বছর ধরে চলে আসা তীর্থযাত্রার ক্ষেত্রে এই মেলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।
সংস্কৃতি মন্ত্রককে দেওয়া চিঠিতে তথ্য ও সংস্কৃতি সচিব লিখেছেন, "মেলার অসাধারণ জাতীয় গুরুত্ব এবং ভারতের অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারে এর অবদানের কথা বিবেচনা করে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রস্তাব দিচ্ছে যে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক অনুগ্রহ করে গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা হিসেবে উপযুক্ত স্বীকৃতি প্রদান করুক।" মেলার ঐতিহ্য সংরক্ষণ, তথ্যপঞ্জিকরণ, লোকশিল্পের প্রচার এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার আবেদনও জানানো হয়েছে ওই চিঠিতে।
এর ঠিক পরের দিন, অর্থাৎ 15 জুলাই কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের সচিবকে আরও একটি চিঠি পাঠান রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি সচিব। এই চিঠির মূল উদ্দেশ্য হল, কেন্দ্রীয় সরকারের ‘প্রসাদ’ (PRASHAD) প্রকল্পের অধীনে গঙ্গাসাগরকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। চিঠিতে বলা হয়েছে, উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরের আদলে গঙ্গাসাগরেরও আমূল ভোলবদল করতে চায় রাজ্য সরকার। সেই মডেলে এখানেও উচ্চমানের তীর্থক্ষেত্র ও পর্যটন পরিকাঠামো, দর্শনার্থীদের সুবিধা, স্মার্ট মোবিলিটি, ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং রিভারফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
পর্যটন মন্ত্রককে দেওয়া চিঠিতে জানানো হয়েছে, এই বিশাল কর্মযজ্ঞের জন্য রাজ্যের পূর্ত দফতর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দফতর ও এজেন্সির সঙ্গে আলোচনা করে একটি ‘ডিটেলড প্রজেক্ট রিপোর্ট’ বা ডিপিআর তৈরি করবে। প্রয়োজন হলে এই ডিপিআর তৈরিতে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের সাহায্যও চাওয়া হয়েছে। পর্যটন মন্ত্রকের সচিবকে ডঃ সৌমিত্র মোহন চিঠিতে অনুরোধ করেছেন, "গঙ্গাসাগরকে জাতীয় স্তরের একটি অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য প্রসাদ প্রকল্পের অধীনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি অনুগ্রহ করে বিবেচনা করলে বাধিত থাকব।"
রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বতন সরকারের আমলে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের জেরে এই দাবি বারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে বলে অভিযোগ ছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বহুবার ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেছিলেন যে, কুম্ভমেলা সমস্ত আর্থিক সাহায্য পেলেও গঙ্গাসাগর বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। কিন্তু এখন চিত্রটা ভিন্ন। রাজ্যে ও কেন্দ্রে একই দলের সরকার থাকায়, উন্নয়নের পথে আর কোনও রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক টানাপোড়েন রইল না। নয়া সরকারের এই তৎপরতায় দ্রুত গঙ্গাসাগর জাতীয় মেলার তকমা পাবে বলে আশায় বুক বাঁধছেন বঙ্গবাসী।