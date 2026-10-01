ফলতায় সেবাশ্রয় ক্যাম্প ভাঙতে হাইকোর্টে 6 সপ্তাহ সময় চাইল রাজ্য

ফলতায় সেবাশ্রয় ক্যাম্প ভাঙতে হাইকোর্টে 6 সপ্তাহ সময় চাইল রাজ্য
Calcutta High Court on Sebaashray Camp: 14 ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করে রাজ্যকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : October 1, 2026 at 7:42 AM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: ফলতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় ভাঙতে ছ'সপ্তাহ সময় চাইল রাজ্য । বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাই 14 ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যকে ।
মামলাকারীর বক্তব্য ছিল, স্থানীয় বাসিন্দা এলাকার ছেলে মেয়েদের খেলার মাঠ দখল করে এই সেবাশ্রয় ক্যাম্প হয়েছিল । দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পের কাজ না হলেও পুরনো টিনের শেড ভাঙা হয়নি । পড়ে রয়েছে ।
মামলাকারী আইনজীবী আমিনুদ্দিন খান জানিয়েছিলেন, খেলার মাঠ দখল করে বেআইনিভাবে ওই ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছিল । ফলতা বিডিও অফিসের পাশে খেলার মাঠ, উদ্যান দখল করে সেবাশ্রয়ের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল । এখন সেবাশ্রয়ের কাজ বন্ধ রয়েছে । তারপরেও বেআইনিভাবে সেখানে নির্মাণগুলি রয়েছে । ওই নির্মাণ অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া হোক ।
মামলাকারীর দাবি, অভিষেকের ওই সেবাশ্রয়ের জন্য স্থানীয় মানুষরা সমস্যায় পড়ছেন । ওই মাঠে নিয়মিত স্কুলের খেলাধুলা, ক্রিকেট ও ফুটবল প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন সরকারি বা সামাজিক অনুষ্ঠান করা যাচ্ছে না । 2025 সালের জানুয়ারি এবং ডিসেম্বরে ক্যাম্প হয়েছিল । তারপর থেকে অস্থায়ী ছাউনি সেইভাবেই পড়ে রয়েছে । এই বিষয়ে 12 জুলাই দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক, ডায়মন্ড হারবারের সাব ডিভিশনাল অফিসার-সহ রাজ্যের মুখ্য সচিবকেও চিঠি দিয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ।
মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী নন্দিনী মিত্র আদালতে জানান, গত জানুয়ারি মাসে ফলতা এলাকার একটি পার্কে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল । সেই সময় থেকে সেখানে অস্থায়ী ছাউনি কাঠামো পড়ে রয়েছে এবং এগুলোর কারণে পার্কটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে । পার্কটি ওই এলাকার ফুসফুসের মতো কাজ করে । তাই সেটিকে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য আবেদনকারীরা বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছেন । এছাড়া, পার্কটি যাতে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে, সেজন্য ওই কাঠামো ও অন্যান্য সামগ্রী সরিয়ে ফেলার বিষয়েও আবেদনকারীরা পুলিশের কাছে আর্জি জানিয়েছেন ।
কলকাতা হাইকোর্ট আগের শুনানিতেই রাজ্যের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল । পাশাপাশি রাজ্যকে দ্রুত সেবাশ্রয়ের ছাউনি ভাঙার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছিল । পাশাপাশি অস্থায়ী ছাউনি যারা বানিয়েছেন তাদের থেকেই প্রয়োজনে ভাঙার খরচ নেওয়ার কথা বলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট ।
যদিও আজকে শুনানিতে এ বিষয়ে কোনও নির্দেশ দেয়নি আদালত ।