সমস্ত পর্ষদের মনোনীত সদস্যদের অপসারণ, মেয়াদ ফুরোচ্ছে চুক্তিভিত্তিক আধিকারিকদেরও

Published : May 12, 2026 at 7:22 PM IST

কলকাতা, 12 মে: গতকালের পর আজও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রাজ্য প্রশাসনের। রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরই প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে বড়সড় পদক্ষেপ করল নবান্ন। মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের তরফে এক কড়া নির্দেশিকা জারি করে সমস্ত অ-বিধিবদ্ধ সংস্থা, পর্ষদ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের মনোনীত সদস্য ও চেয়ারম্যানদের মেয়াদ অবিলম্বে শেষ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি, যে সমস্ত সরকারি আধিকারিক অবসর গ্রহণের পর চুক্তিভিত্তিক বা এক্সটেনশনে কাজ করছিলেন, তাঁদেরও মেয়াদ শেষের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবান্নের কোঅর্ডিনেশন বা সমন্বয় শাখা থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকাটি রাজ্যের সমস্ত দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, প্রধান সচিব এবং সচিবদের কাছে পাঠানো হয়েছে। 11 মে, 2026 তারিখের এই সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়েছে যে, প্রতিটি দফতরের অধীনে থাকা বিভিন্ন বোর্ড, সংস্থা এবং কর্পোরেশনের মাথায় যে সমস্ত মনোনীত সদস্য, ডিরেক্টর বা চেয়ারপার্সনরা রয়েছেন, তাঁদের কার্যকাল অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। নির্দেশিকায় সমস্ত দফতরের সচিবদের নিজ নিজ স্তর থেকে এই বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

শুধুমাত্র পর্ষদ বা নিগমের সদস্যরাই নন, নবান্নের এই নির্দেশিকার প্রভাব পড়তে চলেছে রাজ্য প্রশাসনের অন্দরেও। সরকারি নিয়মানুযায়ী আধিকারিকদের স্বাভাবিকভাবে 60 বছর বয়সে অবসর বা 'সুপারঅ্যানুয়েশন' নেওয়ার কথা। কিন্তু বিভিন্ন দফতরে বহু আধিকারিককেই অবসরের পর পুনর্নিয়োগ বা 'রি-এমপ্লয়মেন্ট' দেওয়া হয়েছিল। অনেকের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল বা তাঁরা 'এক্সটেনশন'-এ কাজ করছিলেন। স্বরাষ্ট্র দফতরের নয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন দফতরে কর্মরত সেই সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কার্যকালও এবার অবিলম্বে শেষ করতে হবে।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদনের ভিত্তিতেই নবান্নের তরফে এই কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছেন রাজ্যের সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি। এই নির্দেশিকাটি যাতে সমস্ত দফতরে দ্রুত কার্যকর করা হয়, তার জন্য প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব ব্যক্তিগত সচিবালয় থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের প্রধান সচিবের কাছেও এই নির্দেশিকার প্রতিলিপি ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রত্যাশিত।

