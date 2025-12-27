ভোটারদের নাম বাদ, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি সরকারি আধিকারিকদের
ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ যাওয়া নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷ এই আবহে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি দিল সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন ৷
By PTI
Published : December 27, 2025 at 1:59 PM IST
কলকাতা, 27 ডিসেম্বর: খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে নিজেদের কাজের পরিধি আরও বাড়ানোর দাবি জানাল রাজ্য সরকারের অফিসারদের সংগঠন ৷ পদাধিকার বলে এই আধিকারিকরা ইআরও বা ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের দায়িত্ব সামলে থাকেন ৷ অভিযোগ, এখন যেভাবে তালিকা থেকে ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে তাতে তাঁদের কোনও ভূমিকা নেই ৷ অথচ কারও নাম বাদ গেলে এই আধিকারিকদেরই অভিযুক্ত করা হচ্ছে ৷ এমতাবস্থায় নিজেদের দাবিতে সরব হলেন তাঁরা ৷ চিঠি লিখলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে ৷ তাঁদের দাবি, কাজের সুযোগ আগের থেকে আরও বাড়ানো হোক ৷
তালিকায় ভোটারদের নাম থাকা এবং না থাকার ক্ষেত্রে ইআরও-দের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ কোনও ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে কি না সেই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে ইআরও-দের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ৷ এখানে সরকারি অফিসারদের সংগঠনের দাবি, খসড়া তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় ৷ এই নাম বাদ দেওয়ার ব্যাপারে ইআরও-দের কোনও ভূমিকা নেই ৷
পশ্চিমবঙ্গের ডব্লিউবিসিএস (এগজিকিউটিভ) আধিকারিকদের সংগঠন জানায়, "বহু ভোটারের এনুমারেশন ফর্ম ফেরত দেওয়া হয়নি ৷ তাঁদের কারও মৃত্যু হয়েছে, কেউ অন্যত্র চলে গিয়েছেন, কাউকে পাওয়া যায়নি অথবা একাধিক জায়গায় নাম রয়েছে ৷ কিন্তু তাঁদের নাম খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ৷ এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ৷" সংগঠনের দাবি, এভাবে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া স্বাভাবিক ন্যায়ের বিরোধী ৷ কিন্ত খসড়া তালিকার ক্ষেত্রে সেটাই ঘটতে দেখা গিয়েছে ৷
গত 16 ডিসেম্বর রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বা এসআইআরের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে ৷ মৃত্যু, অন্যত্র স্থানান্তর, এনুমারেশন ফর্ম জমা না-দেওয়ার কারণে এই তালিকা থেকে 58 লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে ৷ সংগঠন জানিয়েছে, আইন অনুযায়ী এই কারণগুলিতে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া যেতে পারে ৷ এই আইনে বলা আছে, কোনও ভোটার যদি তাঁর বিধানসভায় বসবাস না করেন অথবা তিনি ওই বিধানসভার ভোটার তালিকায় নথিবদ্ধ হওয়ার যোগ্য না-হন, তাহলে তাঁর নাম বাদ দেওয়া যেতে পারে ৷ কিন্তু সেখানেও ইআরওদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি করা হয়েছে চিঠিতে ৷
চিঠিতে জনপ্রতিনিধি আইনের 22 নম্বর ধারায় উল্লেখ করে অফিসারদের সংগঠনের দাবি, সংশ্লিষ্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) খসড়া তালিকা থেকে বাদ যাওয়া ভোটারদের বক্তব্য বলার সুযোগ দেবেন ৷ এমতাবস্থা্য় আধিকারিকদের সংগঠন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে অনুরোধ জানিয়েছে, তিনি যেন ইআরও-দের আরও মনোযোগ সহকারে কাজ করার নির্দেশ দেন ৷