তাড়াহুড়ো নয়, অসম মডেলেই বাংলায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি; উচ্চপর্যায়ের কমিটি গড়ছে সরকার

তাড়াহুড়ো নয়, অসম মডেলেই বাংলায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি; উচ্চপর্যায়ের কমিটি গড়ছে সরকার
তবে নবান্ন সূত্রের খবর, এখনই বিধানসভায় এই সংক্রান্ত কোনও বিল পেশ করা হচ্ছে না। গোটা প্রক্রিয়াটিতে কোনওরকম তাড়াহুড়ো করতে নারাজ রাজ্য প্রশাসন।
Published : June 29, 2026 at 2:34 PM IST
কলকাতা, 29 জুন: 21 শতকের বাংলায় এবার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড (UCC) বাস্তবায়নের পথে হাঁটতে চলেছে রাজ্যের নতুন সরকার। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারের শুরু থেকেই বিজেপির ইস্তেহারে অন্যতম বড় জায়গা জুড়ে ছিল এই ইস্যু। বিপুল জনাদেশ নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের দিকেই এবার অত্যন্ত সাবধানে পা বাড়াতে চাইছে গেরুয়া শিবির।
নবান্ন সূত্রের খবর, এখনই বিধানসভায় এই সংক্রান্ত কোনও বিল পেশ করা হচ্ছে না। গোটা প্রক্রিয়াটিতে কোনওরকম তাড়াহুড়ো করতে নারাজ রাজ্য প্রশাসন। এর পরিবর্তে, বিষয়টি নিয়ে বিশদে পর্যালোচনার জন্য আপাতত একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সেই কমিটির পেশ করা বিস্তারিত রিপোর্ট এবং সুপারিশের উপর ভিত্তি করেই আগামী দিনে বিধানসভায় চূড়ান্ত বিলটি আনা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সোমবার রাজ্য বিধানসভায় ‘ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) বিল, 2026’-এর বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন বলে জানা গিয়েছিল।
ইউসিসি বিল ছাড়াও আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল— যেমন ‘পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি (তফসিলি জাতি ও উপজাতি ব্যতীত) (পরিষেবা ও পদে শূন্যপদ সংরক্ষণ) (সংশোধনী) বিল, 2026’, ‘পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন (সংশোধনী) বিল, 2026’, ‘পশ্চিমবঙ্গ জনশৃঙ্খলা রক্ষা (সংশোধনী) বিল, 2026’ এবং ‘পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ বিল, 2026’— বিধানসভায় পেশ করা হবে।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সরকার গঠনের মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই উত্তরাখণ্ড, গুজরাত কিংবা অসমের মতো এ রাজ্যেও অভিন্ন দেওয়ানি আইন চালুর তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও জনতাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলার নিজস্ব কিছু সংবেদনশীলতা রয়েছে। তাই সমালোচকদের কোনওরকম সুযোগ না দিয়ে সম্পূর্ণ আইনি ও নিয়মতান্ত্রিক পথেই এগোতে চাইছে নবান্ন।
রাজ্যে এই আইনের রূপরেখা ঠিক কেমন হবে, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। রাজ্যের আইন দফতর সূত্রে খবর, মূলত অসমের মডেলেই বাংলায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। এই আইনি প্রক্রিয়ার খসড়া নির্মাণের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, “ইউনিফর্ম সিভিল কোড বাংলায় হবেই। এর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে। উত্তরাখণ্ড, গুজরাত, অসমে যে পদ্ধতিতে হয়েছে, এখানেও সেই পদ্ধতিতেই হবে।”
“पश्चिम बंगाल में जल्द UCC लागू होगा। जनजातीय समुदाय इससे बाहर रहेंगे,— Samik Bhattacharya (@SamikBJP) June 29, 2026
लेकिन ‘’4 बीवी, 14 बच्चे’ पर रोक लगेगी।” pic.twitter.com/DdDseSFKHP
রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড (UCC) বাস্তবায়নের প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে শীঘ্রই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (UCC) কার্যকর করা হবে। উপজাতি সম্প্রদায় এর আওতামুক্ত থাকবে, তবে 'চার স্ত্রী ও চৌদ্দ সন্তান'-এর প্রথা বন্ধ হবে। বাকিটা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেবে ৷"
তাঁর এই মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার যে, অন্যান্য বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির দেখানো আইনি ব্লু-প্রিন্ট মেনেই বাংলায় এই বিধি কার্যকর করার ছক কষা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো, অসম মডেলটি ঠিক কী এবং বাংলায় তার প্রয়োগ ঘটলে সাধারণ মানুষের জীবনে কী ধরনের প্রভাব পড়বে? হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বাধীন অসম সরকার ইতিমধ্যেই তাদের রাজ্যে এই আইন পাশ করিয়েছে। সেই আইনের নির্যাস অনুযায়ী, সমাজের সর্বস্তরে জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে একটাই পারিবারিক আইন বলবৎ হবে। অসমের এই বিধিতে বহুবিবাহকে সম্পূর্ণ বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে।সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, একের বেশি বিয়ে করলে অপরাধীর সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।
এখন প্রশ্ন হল, অসম মডেলটি ঠিক কী এবং বাংলায় তার প্রয়োগ ঘটলে সাধারণ মানুষের জীবনে কী ধরনের প্রভাব পড়বে ? হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বাধীন অসম সরকার ইতিমধ্যেই তাদের রাজ্যে এই আইন পাশ করিয়েছে। সেই আইনের নির্যাস অনুযায়ী, সমাজের সর্বস্তরে জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে একটাই পারিবারিক আইন বলবৎ হবে। অসমের এই বিধিতে বহুবিবাহকে সম্পূর্ণ বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে।
কী কারণে সোমবার বিলটি পেশ করা হচ্ছে না, তা নিয়ে সরকারি মহল থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলেও মনে করা হচ্ছে, এই সংবেদনশীল বিষয়টিতে বিল আনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাবধানি থাকতে চাইছে সরকার। বিলে কোথাও কোনও ফাঁকফোকর-ত্রুটি রাখতে চাইছে না শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার।
পাশাপাশি, সামাজিক কাঠামোকে আরও সুশৃঙ্খল করতে বিয়ের আনুষ্ঠানিক রেজিস্ট্রেশন বা আইনি অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শুধু বিবাহিত সম্পর্কই নয়, লিভ-ইন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই নিয়মের কড়াকড়ি থাকছে অসম মডেলে। লিভ-ইন সম্পর্কে আবদ্ধ যুগলকে বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে।
সবচেয়ে যুগান্তকারী পদক্ষেপটি হল, এই ধরনের সম্পর্ক থেকে জন্ম নেওয়া সন্তানকে আইনিভাবে বৈধ উত্তরাধিকারীর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারে ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে কোনওরকম বৈষম্য রাখা হয়নি। সম্পত্তিতে উভয়ের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। বিবাহের ক্ষেত্রে আইনি বয়সের সীমাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এই আইনে, যেখানে ছেলেদের ন্যূনতম বয়স 21 এবং মেয়েদের ন্যূনতম বয়স 18 বছর হতে হবে। মনে করা হচ্ছে, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সমানাধিকারের এই অসম মডেলটি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হতে চলেছে বাংলায়।