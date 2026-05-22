মাদ্রাসায় 'বন্দে মাতরম' বাধ্যতামূলক করা অসাংবিধানিক, মামলার হুঁশিয়ার বিকাশের

মাদ্রাসায় 'বন্দে মাতরম' বাধ্যতামূলক করা অসাংবিধানিক, মামলার হুঁশিয়ার বিকাশের
গত 19 মে রাজ্য সরকারের মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের তরফে জারি হওয়া এক নতুন নির্দেশিকায় এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে ৷
Published : May 22, 2026 at 3:50 PM IST
কলকাতা, 22 মে: রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসা ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করেছে সরকার ৷ রাজ্য সরকারের সেই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করলেন সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ৷ তিনি এই পদক্ষেপকে 'অসাংবিধানিক' বলেও তোপ দেগেছেন ৷
শুক্রবার রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ প্রসঙ্গে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে জানান, উপযুক্ত সময়ে হাইকোর্টে এই বিষয় চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হবে। তিনি বলেন, "মাদ্রাসা এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ে 'বন্দে মাতরম' গান গাওয়া বাধ্যতামূলক করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রচেষ্টা অসাংবিধানিক। উপযুক্ত সময়ে হাইকোর্টে এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানান হবে।"
রাজ্যে পালাবদলের পরই বেশ কয়েকটি বড় পদক্ষেপ করেছে বিজেপি সরকার ৷ তার মধ্যে অন্যতম হল রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম’ গাইতে হবে। গত 14 মে এমনটাই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ গত মঙ্গলবার অর্থাৎ 19 মে রাজ্য সরকারের মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের তরফে জারি হওয়া এক নতুন নির্দেশিকায় এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে ৷ এই নির্দেশ জারি করেছে মাদ্রাসা শিক্ষার ডিরেক্টরেট ৷ ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রতি দিন বিদ্যালয়ের অ্যাসেম্বলি বা প্রার্থনার সময় ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া বাধ্যতামূলক। এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও স্পষ্ট জানানো হয়েছে।
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (VHP) নেতা বিনোদ বনসল পশ্চিমবঙ্গের স্কুল ও মাদ্রাসাগুলিতে 'বন্দে মাতরম' বাধ্যতামূলক করার রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ৷ তিনি এটিকে এমন একটি পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ঘটাবে ৷ তিনি বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে ইসলামী চরমপন্থী এবং তাদের মানসিকতার দ্বারা 'বন্দে মাতরম' অবদমিত হয়ে আসছিল ৷ প্রথমে কংগ্রেস, তারপর কমিউনিস্টরা এবং পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)—সবাই এর অবদমন ঘটিয়েছে ৷ আমরা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানাই, যিনি কেবল সরকারি স্কুলেই নয়, বরং মাদ্রাসাগুলোতেও এটি বাধ্যতামূলক করেছেন ৷ এর ফলে সমস্ত শিক্ষার্থী দেশপ্রেম ও ভারতীয় সংস্কৃতির বার্তা বুকে ধারণ করে 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার মাধ্যমে দিনের সূচনা করতে পারবে ৷"
অন্যদিকে, পশু জবাই নিয়ে রাজ্যের আরও এক বিজ্ঞপ্তি নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করেছেন সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী ৷ বিকাশ ভট্টাচার্যের দাবি, এই পদক্ষেপ পশু ব্যবসায়ীদের জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে ৷ তিনি জোর দিয়ে জানান, এই ব্যবসায়ীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের ৷ তাঁর কথায়, "ধর্মীয় বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত যে কোনও নীতি ব্যর্থ হতে বাধ্য ৷ পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই এমন দৃষ্টিভঙ্গি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে ৷ কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের পশু জবাই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বেশ কয়েকটি পিটিশন বা আবেদন দায়ের করা হয়েছে ৷"
বিকাশ ভট্টাচার্যের দাবি, সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে এমন একটি আইনের ওপর ভিত্তি করে জারি করা হয়েছে, যা 1940 সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হয়েছিল ৷ মূল আইনটি শুধুমাত্র পুরসভা এলাকাতেই কার্যকর ছিল, তার বাইরে নয়। তাঁর কথায়, "আমরা আদালতের সামনে এই বিষয়টি তুলে ধরেছি ৷ আদালতও সদয় হয়ে আমাদের এই বক্তব্য নথিবদ্ধ করেছেন ৷ গবাদি পশু ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদেরও ঝড় উঠেছে ৷ যাঁদের অধিকাংশই মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ৷ একটি সাংবিধানিক সরকার যদি শুধুমাত্র ধর্মীয় বিবেচনার ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপ নেয়, তবে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য ৷ আর আজ পশ্চিমবঙ্গে ঠিক সেটাই ব্যর্থ হয়েছে ৷"