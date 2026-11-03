পুণ্যার্থীদের যাতায়াত ও থাকা-খাওয়া সম্পূর্ণ নিখরচায়, গঙ্গাসাগর নিয়ে পরিকল্পা শুভেন্দু সরকারের

পুণ্যার্থীদের যাতায়াত ও থাকা-খাওয়া সম্পূর্ণ নিখরচায়, গঙ্গাসাগর নিয়ে পরিকল্পা শুভেন্দু সরকারের
Gangasagar Mela 2026: মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন, গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যেতে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাবে তাঁর সরকার । সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : November 3, 2026 at 9:20 PM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: গঙ্গাসাগর মেলাকে এবার বিশ্বমানের রূপ দিতে নবান্নে শুরু হল জোর তৎপরতা। মেলায় আসা লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর থাকা, খাওয়া, যাতায়াত এবং স্নানের যাবতীয় ব্যবস্থা রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করতে চলেছে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছিলেন, গঙ্গাসাগরকে আন্তর্জাতিক মানের মেলায় পরিণত করাই তাঁর সরকারের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যপূরণেই এবার প্রশাসনিক স্তরে তৈরি হয়েছে একগুচ্ছ পরিকল্পনা। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভিন রাজ্য থেকে পুণ্যার্থীরা বাংলায় পা রাখা মাত্রই তাঁদের জন্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে প্রশাসন। কলকাতা থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত যাতায়াতে চলবে বিশেষ সরকারি বাস। যাত্রা হবে বিনামূল্যে ।
জলপথে নদী পারাপারের জন্য বাড়ানো হচ্ছে লঞ্চের সংখ্যা। একই সঙ্গে রেলের তরফেও নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পুণ্যার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ট্রেন চালানোর বিষয়টিও ভাবনাচিন্তার স্তরে রয়েছে বলে খবর। মেলা প্রাঙ্গণে ভিড় সামলাতে তৈরি হচ্ছে প্রায় 20 লক্ষ আধুনিক অস্থায়ী তাঁবু। সেখানে নিখরচায় আশ্রয় পাবেন পুণ্যার্থীরা। পাশাপাশি গুণগত মান বজায় রেখে প্রতিটি ভাণ্ডারায় পর্যাপ্ত উন্নত খাবার ও পানীয় জলের জোগান রাখা হবে।
স্নানঘাটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো হচ্ছে। সেখানে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য থাকছে পৃথক স্নানের ব্যবস্থা। কপিলমুনির আশ্রমে পুজো দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে কোনও ধাক্কাধাক্কি বা পদপিষ্ট হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তার জন্য বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। থাকছে সচিত্র পরিচয়পত্র এবং কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান কেন্দ্র। পুরো চত্বরে দিন-রাত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সাফাইকর্মীদের দফায় দফায় দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে
নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও আপস করতে চাইছে না প্রশাসন। মেলা চত্বর থেকে শুরু করে যাতায়াতের গোটা পথ জুড়ে বসছে সিসিটিভি ক্যামেরা। ভিড় নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগানো হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি। আকাশপথে টহল দিতে রাখা হচ্ছে অন্তত 10টি হেলিকপ্টার। আকাশ ও জলপথে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যৌথ নজরদারি চালাবে সেনাবাহিনীও।
নবান্নের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘সাধারণ পুণ্যার্থী থেকে শুরু করে বিশেষ অতিথি—সকলের জন্যই একই রকম পরিষেবা থাকবে। মেলায় কোনও রকম পৃথক ভিআইপি ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে না।’’ যাতায়াত, আশ্রয় ও খাদ্য পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্ত নির্দেশিকা নির্দিষ্ট নিয়মে পালন করতে সংশ্লিষ্ট সব দফতরকে কড়া বার্তা দিয়েছে রাজ্য। আয়োজনের রূপরেখা বাস্তবায়নে কেন্দ্রের তরফেও সহযোগিতার বার্তা মিলেছে। দীর্ঘদিনের চেনা পরিকাঠামোগত অভাব দূর করে সাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় পৌঁছে দেওয়াই এখন রাজ্যের মূল লক্ষ্য।
গঙ্গাসাগর নিয়ে প্রস্তুতির বিশ দফা:
- সীমান্তে অভ্যর্থনা ও সাহায্য: ভিন রাজ্য থেকে বাংলায় পা রাখামাত্রই পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ অভ্যর্থনার ব্যবস্থা থাকছে । দেওয়া হবে পথনির্দেশিকাও।
- বিনামূল্যে বাস পরিষেবা: কলকাতা থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত পুণ্যার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বাস থাকবে। নিখরচায় মিলবে পরিষেবা ।
- অতিরিক্ত সরকারি বাস: যাতায়াতের চাপ সামলাতে ও অপেক্ষা কমাতে চলবে বাড়তি বাস।
- অতিরিক্ত ভেসেল ও লঞ্চ: মুড়িগঙ্গা পারাপারে দীর্ঘ প্রতীক্ষা এড়াতে অতিরিক্ত নৌযানের ব্যবস্থা থাকছে।
- রেলের বিশেষ উদ্যোগ: রেলের নিরবচ্ছিন্ন ট্রিপ চালু রাখা এবং পুণ্যার্থীদের নিখরচায় ট্রেন সফরের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
- 20 লক্ষ আধুনিক তাঁবু: মেলা প্রাঙ্গণে পুণ্যার্থীদের বিনামূল্যে রাত্রিবাসের জন্য আধুনিক টেন্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।
- উন্নত মানের ভাণ্ডারা: পুণ্যার্থীদের পুষ্টিকর খাবার দিতে নিখরচায় ভাণ্ডারার আয়োজন করা হবে।
- স্নানঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধি: ভিড় এড়াতে স্নানের ঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা।
- বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান: গোটা মেলা প্রাঙ্গণ ও যাত্রাপথে নিরবচ্ছিন্ন পানীয় জলের বুথ স্থাপন।
- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ: মেলা প্রাঙ্গণে যাতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট না ঘটে, তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থাসহ সর্বক্ষণ বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে ।
- কপিলমুনি আশ্রমে শৃঙ্খলা: পুজো দেওয়ার ক্ষেত্রে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও বিশৃঙ্খলা রুখতে থাকবে ব্যারিকেড ।
- 24 ঘণ্টা পরিচ্ছন্নতা: মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখতে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা শিফট অনুযায়ী সাফাইকর্মীদের মোতায়েন।
- সচিত্র পরিচয়পত্র ও অনুসন্ধান অফিস: পুণ্যার্থীদের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান ও আধুনিক অনুসন্ধান কেন্দ্র থাকবে মেলায়।
- সহায়তা কেন্দ্রের জাল: মেলা প্রাঙ্গণের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য হেল্প ডেস্ক ও স্বেচ্ছাসেবক দলের উপস্থিতিও থাকছে।
- এআই ও সিসিটিভি নজরদারি: প্রবেশপথ থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সিসিটিভির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নজরদারি চলবে।
- হেলিকপ্টারে আকাশপথে নজর: প্রাথমিকভাবে দশটি হেলিকপ্টার দিয়ে আকাশপথে আকাশচক্ষুর মাধ্যমে পাহারা।
- সেনা ও রাজ্যের যৌথ জলপথ পাহারা: নদী ও সমুদ্রে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বজায় রাখতে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর যৌথ টহলের ব্য়বস্থা থাকছে।
- কঠোর নিরাপত্তা বৈঠক ও পরিকল্পনা: মেলা প্রাঙ্গণ ও সমস্ত ট্রানজিট পয়েন্টে আঁটোসাঁটো পুলিশি নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হচ্ছে।
- ভিআইপি সংস্কৃতি বাতিল: কারও জন্য আলাদা বন্দোবস্ত না রেখে সাধারণ ও বিশিষ্ট পুণ্যার্থীদের জন্য সমমানের পরিষেবা থাকছে।
- বিশেষ গাইডলাইন ও কেন্দ্রের সমন্বয়: সব দফতরের জন্য বাধ্যতামূলক পরিচালন নির্দেশিকা তৈরি এবং কেন্দ্র সরকারের সমন্বয়ে মেলার আয়োজন।
- গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ, অর্থ বরাদ্দ বাড়াচ্ছে শুভেন্দু সরকার