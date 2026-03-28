তৎপর নবান্ন, ছুটি বাতিল আধিকারিকদের ! ভোটের মুখে শনি-রবিতে বিশেষ কাজ
সুপ্রিম নির্দেশ মেনে বকেয়া ডিএ মেটাতে তৎপর নবান্ন ৷ শনি-রবিও খোলা থাকছে অ্যাকাউন্টস বিভাগ ৷ সমস্ত আধিকারিক-কর্মচারীদের দু'দিন অফিসে থাকার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
Published : March 28, 2026 at 10:27 AM IST
কলকাতা, 28 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগেই বকেয়া ডিএ নিয়ে বড় ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা জানিয়েছিলেন, মার্চ মাস থেকেই 2009 সালের রোপা অনুযায়ী বকেয়া ডিএ'র টাকা দেবে রাজ্য। আর তারপরই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ (DA) মেটানোর ক্ষেত্রে এবার চূড়ান্ত তৎপরতা রাজ্য প্রশাসনের ।
সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশের পর বকেয়া ডিএ-র হিসেবনিকেশ ও আনুষঙ্গিক আইনি-প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে ছুটির দিনগুলিতেও কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার রাজ্য সরকারের তরফে এক নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের (Home and Hill Affairs Department) অ্যাকাউন্টস বা হিসাবরক্ষণ শাখা চলতি সপ্তাহের শনি ও রবিবার অর্থাৎ 28 ও 29 মার্চ সম্পূর্ণ খোলা থাকবে।
নবান্নের সাধারণ সংস্থাপন শাখা বা জেনারেল এস্টাব্লিশমেন্ট ব্রাঞ্চ (General Establishment Branch)-এর তরফে এই বিশেষ মেমোরেন্ডাম (স্মারকলিপি) জারি করা হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, "মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ এবং আগামিকাল স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের অ্যাকাউন্টস শাখা খোলা থাকবে।"
শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত জমে থাকা যাবতীয় কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতেই এই জরুরি পদক্ষেপ। এই কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ওই শাখার সমস্ত আধিকারিক এবং কর্মচারীদের এই দুই দিন অফিসে উপস্থিত থাকার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরকার এবং কর্মচারী সংগঠনগুলির মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল। দায়ের হয়েছিল মামলা ৷ কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল (স্যাট) এবং কলকাতা হাইকোর্ট ঘুরে মামলাটি শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছয়। সম্প্রতি দেশের শীর্ষ আদালত এই বকেয়া ডিএ মামলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে, যার ভিত্তিতেই এবার দ্রুত 'ফাইল ক্লিয়ার' করার প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, প্রশাসনিক এই তৎপরতার নেপথ্যে আদালতের নির্দেশের পাশাপাশি আর্থিক বছর শেষ হয়ে আসার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্চ মাস মানেই চলতি আর্থিক বছরের (2025-26) সমাপ্তি। আগামী 31 মার্চের আগে সরকারের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসেব মেলানো এবং বকেয়া মেটানোর জন্য ট্রেজারি ও অ্যাকাউন্টস শাখাগুলিতে চূড়ান্ত ব্যস্ততা থাকে। এর উপর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকায় বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত ফাইলগুলি দ্রুত প্রসেস করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। সেই কারণেই সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও দফতর খোলা রেখে কাজ করার এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবিতে গত কয়েক বছর ধরেই রাজপথে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে আসছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যৌথমঞ্চ-সহ একাধিক সংগঠন। তাদের অভিযোগ, জীবনযাত্রার মান ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়লেও সেই অনুপাতে ডিএ মিলছে না। বিষয়টি নিয়ে আইনি লড়াইও চলেছে দীর্ঘ সময় ধরে। এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর বকেয়া মেটানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনের এই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ স্বাভাবিকভাবেই সরকারি কর্মচারীদের একাংশের মধ্যে নতুন করে আশার সঞ্চার করেছে। এখন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর কত দ্রুত এই বকেয়া সংক্রান্ত জট কাটে, সেদিকেই নজর ওয়াকিবহাল মহলের।