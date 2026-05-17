7টি হাইওয়ে'কে কেন্দ্রের হাতে তুলে দিল রাজ্য সরকার

7টি হাইওয়ে'কে কেন্দ্রের হাতে তুলে দিল রাজ্য সরকার
পরিকাঠামো ও সীমান্ত সুরক্ষায় জোর ৷ পূর্ত দফতরের 7টি সড়কের দায়িত্ব কেন্দ্রের হাতে হস্তান্তরে অনুমোদন দিল রাজ্য সরকার ৷
Published : May 17, 2026 at 10:25 AM IST
কলকাতা, 17 মে: রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই জাতীয় নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া শুরু করেছে নতুন সরকার । এবার রাজ্যের পূর্ত দফতরের (PWD) অধীনে থাকা সাতটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কের অংশ কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তে নীতিগত অনুমোদন দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।
ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (NHAI) এবং ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে (NHIDCL) এই রাস্তাগুলির দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে । শনিবার রাজ্যের মুখ্যসচিবের তরফ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই খবর জানানো হয়েছে।
ক্ষমতায় আসার পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, সীমান্ত সুরক্ষা ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে কোনওরকম আপস করা হবে না । ওই বৈঠকেই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য বিএসএফ-কে (BSF) আগামী 45 দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । সেই দ্রুতগতির পদক্ষেপের রেশ কাটতে না-কাটতেই, এবার দেশের স্বার্থের কথা ভেবে আটকে থাকা জাতীয় সড়কগুলির হস্তান্তরের বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য । প্রশাসনিক মহলের মতে, দীর্ঘদিনের এই জট খুলে যাওয়ায় এবার সীমান্ত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নে গতি আসবে ।
নবান্ন থেকে প্রকাশিত নির্দেশিকা থেকে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রকের তরফ থেকে এই রাস্তাগুলির হস্তান্তরের জন্য বারবার অনুরোধ করা হয়েছিল । তা সত্ত্বেও বিগত প্রায় এক বছর ধরে আগের সরকারের আমলে এই প্রস্তাব রাজ্যের কাছে আটকে ছিল । আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের অভাবে এই সাতটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার উন্নয়নমূলক কাজ থমকে ছিল । অবশেষে শনিবার রাজ্যের ছাড়পত্র মেলার ফলে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি এবার আর কোনও বিলম্ব ছাড়াই এই রাস্তাগুলির সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজ শুরু করতে পারবে ।
কোন কোন রাস্তা কার হাতে যাচ্ছে, তার একটি বিস্তারিত রূপরেখা দেওয়া হয়েছে মুখ্যসচিবের নির্দেশিকায় । জানা গিয়েছে, মোট সাতটি রাস্তার মধ্যে তিনটি যাচ্ছে এনএইচএআই (NHAI)-এর অধীনে এবং চারটি যাচ্ছে এনএইচআইডিসিএল (NHIDCL)-এর অধীনে ।
- এনএইচএআই-কে যে রাস্তাগুলি হস্তান্তর করা হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হল- 329.6 কিলোমিটার দীর্ঘ 312 নম্বর জাতীয় সড়ক, যা জঙ্গিপুর-ওমরপুর-কৃষ্ণনগর-বনগাঁ-বসিরহাট হয়ে ঘোজাডাঙা পর্যন্ত বিস্তৃত ।
- এছাড়াও 31 নম্বর জাতীয় সড়ক (বিহার-বাংলা সীমান্ত থেকে গাজোল পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ) ৷
- 33 নম্বর জাতীয় সড়ক (বিহার-বাংলা সীমান্ত থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত) তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ।
- অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ, পাহাড় ও সীমান্তবর্তী এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করতে চারটি রাস্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এনএইচআইডিসিএল-এর হাতে । এর মধ্যে রয়েছে, নতুন 10 নম্বর জাতীয় সড়কের 66 কিলোমিটার অংশ (সেবক সেনা ছাউনি-করোনেশন ব্রিজ-কালিম্পং-বাংলা/সিকিম সীমান্ত)।
- এছাড়া নতুন 317-এ জাতীয় সড়ক (হাসিমারা-জয়গাঁ থেকে ভারত-ভুটান সীমান্ত) ৷
- নতুন 717 নম্বর জাতীয় সড়ক (বারাদিঘি-ময়নাগুড়ি-চ্যাংড়াবান্ধা থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত) ৷
- 110 নম্বর জাতীয় সড়ক বা পুরনো 55 নম্বর জাতীয় সড়ক (শিলিগুড়ি দার্জিলিং মোড়-কার্শিয়াং-দার্জিলিং)-এর সম্পূর্ণ অংশের দায়িত্ব পেয়েছে এই কেন্দ্রীয় সংস্থা ।
বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের ফলে শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থাই নয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পর্যটনের ক্ষেত্রেও বিরাট সুবিধা হতে চলেছে । এই সাতটি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হলে সিকিম, ভুটান এবং বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও মজবুত হবে । এছাড়া দার্জিলিং পাহাড়, ডুয়ার্স ও সমগ্র উত্তরবঙ্গের সঙ্গে জাতীয় সড়ক নেটওয়ার্কের নিবিড় সংযোগ গড়ে উঠবে ।
মালদা এবং মুর্শিদাবাদের মধ্যে দিয়ে যাওয়া বিহার-বাংলা করিডরের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে । পাশাপাশি, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া থেকে শুরু করে উত্তর 24 পরগনার ঘোজাডাঙায় ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত রাস্তার আমূল উন্নতি হবে ।
সব মিলিয়ে, প্রশাসনিক স্তরে আটকে থাকা বিষয়গুলির দ্রুত নিষ্পত্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার যে কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, শনিবারের এই পদক্ষেপ তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।