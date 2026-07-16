প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিচার বিভাগীয় তদন্তে কমিশন গঠন রাজ্যের, স্বাগত জানালেন রাজু বিস্তা
সরকারের এই পদক্ষেপের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন রাজু বিস্তা। তিনি জানান, এই তদন্ত কমিশন গঠন মানুষের মনে নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে।
Published : July 16, 2026 at 7:49 AM IST
দার্জিলিং, 16 জুলাই: পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের পর নয়া রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আবহে জিটিএ (গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)-সহ রাজ্যের একাধিক সরকারি দফতরের বিগত 15 বছরের আর্থিক অনিয়ম ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক বড়সড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। পাহাড়ের রাজনীতিতে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি করে জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা এবং অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যদের গণইস্তফার পরপরই রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর একটি বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এক উচ্চপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করেছে।
1952 সালের ‘কমিশনস অফ ইনকোয়ারি অ্যাক্ট’-এর ধারা 3 (1) প্রয়োগ করে গঠিত এই স্বাধীন কমিশন 2011 সাল থেকে 2026 সালের মে মাস পর্যন্ত রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করবে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা। তিনি এই পদক্ষেপকে রাজ্যের স্বচ্ছতা ও সুশাসনের পক্ষে এক ঐতিহাসিক এবং সাহসী সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেছেন।
কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে গঠিত এই পাঁচ সদস্যের কমিশনে তদন্ত শাখার প্রধান হিসেবে একজন বর্ষীয়ান আইপিএস অফিসার, প্রশাসনিক প্রধান ও সদস্য সচিব হিসেবে একজন আইএএস বা ডব্লিউবিসিএস অফিসার এবং একজন টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডব্লিউবিআরএস অফিসার থাকছেন।
এই কমিশনের হাতে দেওয়ানি আদালতের সমতুল্য ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সাক্ষী তলব করা, শপথ গ্রহণপূর্বক জেরা, সরকারি নথি বাজেয়াপ্ত করা এবং হলফনামার মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ। আমফান ঘূর্ণিঝড়ের ত্রাণ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, 100 দিনের কাজ (মনরেগা) ও মিড ডে মিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে আর্থিক অনিয়ম, অবৈধ নিয়োগ, তোলাবাজি এবং সরকারি তহবিলের অপব্যবহারের তদন্ত করবে এই কমিশন। দোষীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের এবং আত্মসাৎ করা সরকারি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা পুনরুদ্ধারের সুপারিশ করার ক্ষমতাও এই কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত করা হয়েছে। তবে যে সমস্ত বিষয় ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সংস্থা বা অন্য কোনও সংবিধিবদ্ধ কমিশন তদন্ত করছে, তা এই বিচার বিভাগীয় তদন্তের আওতায় আসবে না।
রাজ্য সরকারের এই কড়া পদক্ষেপের পর দার্জিলিং, তরাই এবং ডুয়ার্সের সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সাংসদ রাজু বিস্তা। তিনি জানান যে, বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সভাপতিত্বে এই তদন্ত কমিশন গঠন পাহাড় এবং সমতলের মানুষের মনে এক নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। তাঁর মতে, বিগত দেড় দশক ধরে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং জিটিএ এলাকায় তাদের সহযোগীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও সরবরাহ, হর ঘর জল, অমৃত মিশন, পঞ্চায়েত, পিডব্লিউডি এবং বিপর্যয় মোকাবিলা সহ প্রতিটি জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে প্রকাশ্য লুটপাট ও ‘ঘোটালা’ চালিয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার থেকে শুরু করে চাকরিপ্রার্থী যুবক ও ব্যবসায়ীরা বছরের পর বছর ধরে যে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন, এই কমিশনের মাধ্যমে তাঁরা অবশেষে ন্যায়বিচার পাবেন বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।
সাংসদ রাজু বিস্তা আরও উল্লেখ করেন যে, এই তদন্ত কমিশন গঠনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রমাণ করে দিয়েছেন যে আইন সবার জন্য সমান এবং দুর্নীতির প্রশ্নে তাঁর সরকার আপসহীন। নতুন এই সরকার পূর্বতন সরকারের মতো দুর্নীতি ধামাচাপা না দিয়ে, তা উপড়ে ফেলে জনগণের মধ্যে প্রশাসনিক বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনার এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। সাধারণ মানুষ যাতে সরাসরি কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন এবং কমিশন যাতে নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করতে পারে, সেই ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি।
দার্জিলিংয়ের সাংসদ এই নয়া কমিশনকে অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে উত্তরবঙ্গের পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের দুর্নীতির মামলাগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অত্যন্ত নিরপেক্ষ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে খতিয়ে দেখা হয়। একইসঙ্গে তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে, উত্তরবঙ্গের আপামর জনগণ ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই তদন্ত প্রক্রিয়াকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে।