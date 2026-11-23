পুরনিগমই নেই, তার সুপারিশে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস কীভাবে ? সুপ্রিম প্রশ্নের মুখে রাজ্য
Kolkata Municipal Corporation’s ward delimitation: 144 থেকে কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়িয়ে 209 করার সিদ্ধান্তের আইনি বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত ।
Published : November 23, 2026 at 4:39 PM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 23 নভেম্বর: কলকাতা পুরনিগমের অস্তিত্বই যখন নেই, তখন সেই পুরনিগমের সুপারিশের ভিত্তিতে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত কীভাবে কার্যকর করতে পারে রাজ্য ? কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যকে কার্যত এই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাল সুপ্রিম কোর্ট ।
144 থেকে কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়িয়ে 209 করার সিদ্ধান্তের আইনি বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত । বিশেষ করে পুরনিগমের নির্বাচিত বোর্ডের পরিবর্তে প্রশাসক দায়িত্বে থাকার সময় কীভাবে পুরনিগমের সুপারিশ দেখিয়ে রাজ্য এই সিদ্ধান্ত নিল, তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বিচারপতিদের বেঞ্চ । আপাতত মামলার পরবর্তী শুনানি বুধবার ।
সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয় । রাজ্যের হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত পুর কমিশনার নেননি । তাঁর বক্তব্য, এই প্রক্রিয়ায় পুর কমিশনারের কোনও ভূমিকা ছিল না । রাজ্য সরকারই উদ্যোগ নিয়ে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের কাজ করেছে । কিন্তু রাজ্যের এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়নি শীর্ষ আদালত ।
শুনানিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী প্রশ্ন তোলেন, কলকাতা পুর আইন অনুযায়ী 601 নম্বর ধারায় পুরনিগমের কাছ থেকে সুপারিশ ও প্রস্তাব পাওয়ার যে ব্যবস্থা রয়েছে, তা বাস্তবে কার্যকর করা হল কীভাবে ? যে পুরনিগমের নির্বাচিত বোর্ড নেই, তার কাছ থেকে সুপারিশ নেওয়ার আইনি ভিত্তি কোথায় ? বিচারপতির কথায়, "601 নম্বর ধারার অধীনে কর্পোরেশনের কাছ থেকে সুপারিশ ও প্রস্তাব পাঠানোর ব্যবস্থা করতে নগর উন্নয়ন দফতর অনুরোধ করছে । কিন্তু প্রশ্ন হল, যে কর্পোরেশনের অস্তিত্বই নেই, তার কাছ থেকে সুপারিশ পেলে আপনি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন কীভাবে ?"
এখানেই শেষ নয় । প্রশাসককে কি কোনওভাবেই পুরনিগম বা কর্পোরেশনের সমতুল্য বলে বিবেচনা করা যায়, সেই প্রশ্নও উঠে এসেছে শুনানিতে । বিচারপতি বাগচীর পর্যবেক্ষণ, প্রস্তাবটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আসার কথা । কিন্তু প্রশাসক নিজে তো কর্পোরেশন নন । ফলে প্রশাসকের কাছ থেকে পাওয়া কোনও প্রস্তাবকে পুরনিগমর আনুষ্ঠানিক সুপারিশ হিসেবে গ্রহণ করে রাজ্য কীভাবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন ।
বিচারপতি আরও বলেন, "এখানে প্রশ্ন উঠছে কে কার নির্দেশে কাজ করছে ? একটি নির্দেশ জারি করা হয়েছে, সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, এটি সুপারিশের ভিত্তিতে করা হয়েছে । কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের মূল ভিত্তি এটাই । প্রস্তাবটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আসে, কিন্তু প্রশাসক তো আর কর্পোরেশন নন ।"
রাজ্যের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে এই প্রশ্নগুলির জবাব দিতে বলেছে শীর্ষ আদালত । বুধবার তিনি নিজের বক্তব্য পেশ করবেন । অর্থাৎ, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা এবং পুরনিগমের সুপারিশের আইনি বৈধতা, এই দুই বিষয়ই পরবর্তী শুনানিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে ।
এদিন শুনানির শুরুতে তুষার মেহতা জানান, দীর্ঘ কয়েক দশক কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস হয়নি । শেষ বার 1984 সালে এই কাজ হয়েছিল । সেই কারণে ওয়ার্ডের সংখ্যা 144 থেকে বাড়িয়ে 209 করার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে বলে রাজ্যের যুক্তি । তাঁর বক্তব্য, গত 3 জুলাই রাজ্যের নগরোন্নয়ন দফতর পুর কমিশনারকে চিঠি দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়ে উদ্যোগী হয় । পুর কমিশনার নিজে কোনও সিদ্ধান্ত নেননি, বরং রাজ্য সরকারই গোটা প্রক্রিয়া পরিচালনা করেছে ।
রাজ্যের দাবি, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতি মেনেই এগোনো হয়েছে । 5 অগস্ট থেকে 13 অগস্ট পর্যন্ত পুনর্বিন্যাসের খসড়া সাধারণ মানুষের মতামতের জন্য প্রকাশ করা হয়েছিল । এরপর 25 অগস্ট সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয় । প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাস নিয়ে 285টিরও বেশি আপত্তি জমা পড়েছিল । সেই আপত্তি ও মতামত বিবেচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে আদালতে জানায় রাজ্য । মামলাকারী অবশ্য ওই পর্যায়ে কোনও আপত্তি জানাননি বলেও দাবি করেন সলিসিটর জেনারেল ।
কিন্তু রাজ্যের এই যুক্তির পরেও মূল আইনি প্রশ্নটি এড়ানো যায়নি । জনমত নেওয়া হয়েছে কি না, আপত্তি জমা পড়েছে কি না, কিংবা পুনর্বিন্যাসের প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা কতটা- তার পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কার হাতে ছিল, সেটিও বিচার্য বলে মনে করছে শীর্ষ আদালত । পুরনিগমের নির্বাচিত বোর্ড না থাকলে প্রশাসকের মাধ্যমে পাওয়া প্রস্তাবকে আইনের চোখে কর্পোরেশনের সুপারিশ বলা যায় কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরই এখন গুরুত্বপূর্ণ ।
উল্লেখ্য, কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল । পুজোর অবকাশকালীন বিশেষ বেঞ্চ ওই সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ জারি করে । পাশাপাশি মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচন ঘোষণা করা যাবে না বলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট । সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ।
ফলে আপাতত কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস এবং পুর নির্বাচন- দুইয়ের ভবিষ্যৎই নির্ভর করছে শীর্ষ আদালতের পরবর্তী পর্যবেক্ষণের উপর । এ ব্যাপারে বুধবার রাজ্যের বক্তব্য শোনার পর আদালত কোন অবস্থান নেয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের ।