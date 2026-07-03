ETV Bharat / state

অষ্টম শ্রেণি থেকেই দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষায় জোর, শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত গড়ছে রাজ্য: সুকান্ত মজুমদার

ছাত্রছাত্রীদের শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকনির্ভর শিক্ষায় সীমাবদ্ধ না রেখে স্কুল স্তর থেকেই বিভিন্ন ধরনের দক্ষতার সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে হবে।

Sukanta Majumdar
কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 3, 2026 at 5:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 3 জুলাই: আগামী দিনের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কিল এডুকেশনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, ছাত্রছাত্রীদের শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকনির্ভর শিক্ষায় সীমাবদ্ধ না রেখে স্কুল স্তর থেকেই বিভিন্ন ধরনের দক্ষতার সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে হবে। শুক্রবার কলকাতায় আপাই -এর উদ্যোগে আয়োজিত প্রিকাউন্সিলিং শিক্ষার মেলা এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনস বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক গৌতম পাল, আপাই-এর সভাপতি সর্দার তরনজিৎ সিং, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সত্যম রায়চৌধুরী-সহ শিক্ষাজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "আগামী দিনে স্কিল এডুকেশন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠবে। সেই কারণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও আরও বেশি করে স্কিল-বেসড প্রোগ্রাম চালু করতে হবে।" শিল্পক্ষেত্রের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে তোলাই ভবিষ্যতের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি জানান, এই পরিবর্তনের সূচনা ইতিমধ্যেই হয়েছে। তাঁর কথায়, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুল স্তর থেকেই দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। অষ্টম শ্রেণি থেকেই ছাত্রছাত্রীদের এমন বিভিন্ন দক্ষতার সঙ্গে পরিচিত করানো হচ্ছে, যাতে তারা ভবিষ্যতে সেই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবনে এগিয়ে যেতে পারে।" স্কুলজীবনেই কোনও না কোনও স্কিলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর মতে, আগামী দিনের শিক্ষা শুধুমাত্র পরীক্ষার ফল বা ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং, ব্যবহারিক জ্ঞান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং কর্মসংস্থানের উপযোগী সক্ষমতা তৈরির উপরই জোর দিতে হবে। অষ্টম শ্রেণি থেকে স্কিল-ভিত্তিক শিক্ষার যে উদ্যোগ শুরু হয়েছে, সেটিই আগামী দিনের শিক্ষার ভবিষ্যৎ বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

আপাই-এর এই শিক্ষা মেলায় উচ্চমাধ্যমিকের পর বিভিন্ন পেশাভিত্তিক কোর্স, ভর্তি প্রক্রিয়া, বৃত্তির সুযোগ, শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া হয়।আয়োজকদের দাবি, এই ধরনের উদ্যোগ উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্বও তুলে ধরছে। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে শুক্র ও শনিবার হবে এই মেলাটি। প্রথম দিনেই বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এসে মেলায় ভিড় জমিয়েছিলেন।

  1. নতুন 400 বাস কিনছে রাজ্য, চালু হবে দূরপাল্লার যাত্রাও; ঘোষণা পরিবহণমন্ত্রীর
  2. বিজেপির সল্টলেক কার্যালয়ে পালন পশ্চিমবঙ্গ দিবস, ছিলেন সুকান্ত

TAGGED:

SUKANTA MAJUMDAR
SKILL EDUCATION
RESTRUCTURE OF SCHOOL EDUCATION
SKILL EDUCATION IN SCHOOL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.