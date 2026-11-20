স্বাস্থ্য পরিষেবায় গতি আনাতে নয়া উদ্যোগ, স্থায়ী পদ সৃষ্টি করল নবান্ন
Bengal Health Service: নন্দীগ্রাম, ডায়মন্ড হারবার, রামপুরহাট, বসিরহাট এবং বিষ্ণুপুর—এই পাঁচটি স্বাস্থ্য জেলায়
Published : November 20, 2026 at 11:54 PM IST
কলকাতা 20 নভেম্বর: রাজ্যের নতুন তৈরি হওয়া পাঁচটি স্বাস্থ্য জেলার প্রশাসনিক পরিকাঠামো মজবুত করতে বড় পদক্ষেপ করল নবান্ন। নন্দীগ্রাম, ডায়মন্ড হারবার, রামপুরহাট, বসিরহাট এবং বিষ্ণুপুর—এই পাঁচটি স্বাস্থ্য জেলায় আয়ুষ (AYUSH) পরিষেবা ও দফতরের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মোট 25টি স্থায়ী পদ তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরের অধীন আয়ুষ থেকে এই বিষয়ে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। রাজ্যপালের সম্মতিক্রমে জারি হওয়া ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রতিটি স্বাস্থ্য জেলায় পাঁচটি করে নতুন স্থায়ী পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে।
সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট পাঁচটি স্বাস্থ্য জেলার প্রতিটিতে একজন করে ডিস্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার (আয়ুষ), একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট, একজন লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং দু’জন করে গ্রুপ-ডি কর্মী নিয়োগ করা হবে। সেই হিসাব অনুযায়ী, পাঁচটি জেলা মিলিয়ে ডিস্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার (আয়ুষ) পদে পাঁচজন, অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদে পাঁচজন, লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে পাঁচজন এবং গ্রুপ-ডি পদে 10 জন—সব মিলিয়ে মোট 25 জন স্থায়ী কর্মী নিয়োগের পথ প্রশস্ত হল।
আয়ুষ দফতরের অতিরিক্ত সচিবের সই করা বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যেই নবান্ন-সহ রাজ্যের সমস্ত জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং ট্রেজারি অফিসারদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, জেলা ভেঙে নতুন স্বাস্থ্য জেলা তৈরি হলেও নিজস্ব দফতরের কাজে গতি আনতে স্থায়ী কর্মী কাঠামোর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে প্রান্তিক এলাকায় আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রসার এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে জেলা স্তরে আধিকারিক ও কর্মী থাকা জরুরি। নতুন এই পদগুলিতে নিয়োগ সম্পন্ন হলে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে দফতরের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজকর্ম, আর্থিক হিসাবরক্ষণ এবং নজরদারি ব্যবস্থা অনেকটাই সহজ ও মসৃণ হবে।
স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নিয়োগ ও পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ প্রশাসনিক অনুমোদনের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। গত 29 সেপ্টেম্বর এই স্থায়ী পদ গুলি তৈরির বিষয়ে অর্থ দফতরের সম্মতি মিলেছিল। এরপর গত 29 অক্টোবর রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকেও এই প্রস্তাবে চূড়ান্ত সিলমোহর দেওয়া হয়। মন্ত্রিসভার সেই অনুমোদনের ভিত্তিতেই 20 নভেম্বর আয়ুষ দফতর থেকে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল।
এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, “নতুন পাঁচটি স্বাস্থ্য জেলায় আয়ুষ পরিষেবাকে আরও ঢেলে সাজানো হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় ডিস্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার-সহ অন্যান্য স্থায়ী কর্মী নিয়োগ হলে প্রশাসনিক কাজকর্মে যেমন গতি আসবে, তেমনই সাধারণ মানুষও দ্রুত পরিষেবা পাবেন। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পরই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।”
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পাশাপাশি আয়ুষ দফতরের ওয়েবসাইটেও নির্দেশিকাটি আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের আশা, নন্দীগ্রাম, ডায়মন্ড হারবার, রামপুরহাট, বসিরহাট ও বিষ্ণুপুর—এই পাঁচ স্বাস্থ্য জেলায় স্থায়ী কর্মী কাঠামো গড়ে ওঠায় আগামী দিনে গ্রামীণ ও মফস্সল এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবায় তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।