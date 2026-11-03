জগদ্ধাত্রীকে স্টেট ফেস্টিভ্যালে রূপান্তরের জন্য অনুদান দেওয়ার ভাবনা: অর্থমন্ত্রী

জগদ্ধাত্রীকে স্টেট ফেস্টিভ্যালে রূপান্তরের জন্য অনুদান দেওয়ার ভাবনা: অর্থমন্ত্রী
Jagaddhatri Puja 2026: চন্দননগরের আলোক শিল্পকে যাতে দেশের মানচিত্রে বড় আকার দেওয়া যায়, তার উদ্যোগও গ্রহণ করা হচ্ছে ।
Published : November 3, 2026 at 5:50 PM IST
চন্দননগর, 3 নভেম্বর: জগদ্ধাত্রী পুজোকে স্টেট ফেস্টিভ্যাল ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার । সেই কথা চিন্তা করেই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে মঙ্গলবার প্রশাসনিক বৈঠক করেন চন্দননগরে । এই পুজোকে কেন্দ্র করে হুগলি জেলার বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । চোরবাগানের দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখে রাজ্যের তরফে একাধিক ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ চন্দননগরের আলোক শিল্পকে যাতে দেশের মানচিত্রে বড় আকার দেওয়া যায়, তার উদ্যোগও গ্রহণ করা হচ্ছে । জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য সরকারি অনুদানেরও ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী ।
ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রী পুজো, কালী পুজো, ছট ও কার্তিক পুজো নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক হয় চন্দননগরে । উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই । চন্দননগর আলো টুরিজিম হাবের মিটিং হলে হুগলির জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি, চন্দননগর পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার যাদব-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বৈঠকে যোগ দেন ।
ইতিমধ্যেই জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে সেজে উঠছে চন্দননগর । তার আগে পুজো নিয়ে সরকারি তরফে বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে । জগদ্ধাত্রী পুজোকে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয় । চন্দননগরের প্রতিমা নিরঞ্জনের ঘাটগুলি পরিদর্শন করার পাশাপাশি কয়েকটি পুজো মণ্ডপও ঘুরে দেখেন মন্ত্রী, বিধায়ক ও আধিকারিকরা । চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হচ্ছে 16 নভেম্বর থেকে । 19 তারিখে হবে শোভাযাত্রা ।
জগদ্ধাত্রী পুজো নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকের পর অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, "স্টেট ফেস্টিভ্যাল হিসেবে ঘোষণার পর যাতে সুষ্ঠুভাবে পুজো হয়, তার জন্যই বড়সড় পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের সরকারের । প্রশাসনিক বৈঠক হয়েছে । আগামী দিনে আরও নতুন চিন্তা করা হবে । জেলার প্রশাসনিক দফতর গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করছে । তাতে আমরা খুশি । চন্দননগরের আলোক শিল্প নিয়েও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে ৷ এই পুজোকে কেন্দ্র করে যাতে চন্দননগরের আলো আরও উন্নত হয় সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য । এখানকার আলোক শিল্প যাতে কয়েক বছরের মধ্যেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উন্নত হতে পারে, সেটাও ভাবা হচ্ছে । কলকাতার মতো আলোর শো করার ক্ষেত্রে চন্দননগরের আলোক শিল্পীদের যাতে বরাত দিতে পারি, সেটা দেখছি ।"
দুর্গাপুজোর মতো চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটিগুলিকে আর্থিক সাহায্যের প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, "দুর্গাপুজোগুলিকে বড় আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে । এখানেও অনেক জিনিসে আমরা সাহায্য করব ৷ কিন্তু কীভাবে তা করা হবে সেটা চিন্তা করা হচ্ছে । চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ আমাকে বলেছেন, নিশ্চিত সাহায্য করা হবে ।"
চোরবাগানের ঘটনার থেকে শিক্ষা নিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোয় যাতে কোনও দুঘটনা না-ঘটে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে । তা নিয়ে স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, "হঠাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৷ তার জন্য সচেতন প্রশাসন । আগামী দিনে প্রশাসন একটা SOP তৈরি করছে ৷ তাহলে আগামীদিনে বিভিন্ন জেলাকে নিয়ে সুন্দর পরিকল্পনা করতে পারব । জগদ্ধাত্রী পুজো যেন বড় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে মানুষের কাছে, সেই চেষ্টাই রয়েছে রাজ্য সরকারের ।"
জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রশাসনিক বৈঠকে এসে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "প্রত্যেকটা পুজো প্যান্ডেলে যেন এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্ট খতিয়ে দেখা হয় । গঙ্গার ঘাটগুলির জন্য জোয়ার ভাটায় কতটা জল থাকছে সেটার বিষয়েও নজরদারি চলবে । সেই সঙ্গে সেবা শিবির হচ্ছে, যেখানে চিকিৎসা পরিষেবা থেকে সমস্ত কিছু সরকারি সাহায্য থাকবে দর্শনার্থীদের জন্য । জেলা প্রশাসনকে আমরা বলেছি, জগদ্ধাত্রী পুজোর সম্পূর্ণ ডকুমেন্টেশন করার জন্য । পরবর্তী বছরের জন্য যাতে কোনও সমস্যা না-হয়, যাতে মানুষ নতুন সরকারের আমলে পুজোর সুন্দর পরিবেশ অনুভব করতে পারেন ।"
চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো হুগলি জেলার আবেগ । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সুষ্ঠুভাবে পুজো হওয়ার জন্যই প্রশাসনিক এই প্রস্তুতি বৈঠক করা হয়েছে । জগদ্ধাত্রী পুজো আরও বড় করে করার জন্যই এই চিন্তাভাবনা । বাজেটে আগেই স্টেট ফেস্টিভাল ঘোষণা করা হয়েছিল । তার রূপায়ন হতে চলেছে । জগদ্ধাত্রী পুজোতে বিশেষ অ্যাপ লঞ্চ করা হবে । যার মধ্যে জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির স্থান ও কীভাবে যেতে হবে, সেই সঙ্গে সরকারি সাহায্যের বিষয়ে বিশদ বিবরণ থাকবে ।"