রাজ্যের বেকার ভাতা 'ভরসা'র জন্য কারা যোগ্য, কোথায় আবেদন? রইল খুঁটিনাটি
Bharosa Scheme Eligibility In Bengal: ভোটার তালিকায় নাম থাকলে তবেই ‘ভরসা’র টাকা, বেকার ভাতার কড়া শর্ত বাঁধল রাজ্য সরকার ৷ জেনে নিন সবিস্তারে...
Published : November 26, 2026 at 8:48 AM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: রাজ্য সরকার তাদের 'ভরসা' (Bharosa Scheme) প্রকল্প নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। নবান্ন এই 'ভরসা' প্রকল্পের জন্য প্রকল্পে আবেদনের যোগ্যতা হিসেবে একাধিক সুনির্দিষ্ট শর্ত নির্ধারণ করেছে এবং একটি প্রধান যোগ্যতার শর্ত নির্ধারণ করেছে ৷
নবান্নের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভরসা প্রকল্পের জন্য 2026 সালের 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' বা SIR-এর পর প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আবেদনকারীদের নাম থাকতে হবে। এই প্রকল্পের আওতায়, 2027 সালের 1 জানুয়ারি থেকে রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবকদের প্রতি মাসে সর্বোচ্চ 2000 টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।
সরকারি নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 2026 সালের বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা ‘এসআইআর’ (SIR)-এর পর প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকলেই কেবল এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করা যাবে। যাঁদের মামলা এসআইআর অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন অথবা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর অধীনে নাগরিকত্বের আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে, তাঁরাও এই ভাতার আওতায় আসবেন। কয়েকদিন আগেই মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলন করে ভরসা প্রকল্পের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মমতা সরকারের আমলে চালু হওয়া যুবসাথী প্রাপকদের তালিকা যাচাইয়ের কথাও তিনি সে সময় বলেছিলেন। এবার নবান্নের বিজ্ঞপ্তি স্পষ্ট করে দিল, ঠিক কী কী বিষয় এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে।
গত 23 নভেম্বর রাজ্য মন্ত্রিসভায় এই জনমুখী প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। বিধানসভা নির্বাচনে 294টি আসনের মধ্যে 208টিতে জিতে রাজ্যের 15 বছরের তৃণমূল কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। নির্বাচনী ইস্তাহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনেই বেকারদের জন্য এই ভাতা চালু করা হচ্ছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা এমন 21 থেকে 45 বছর বয়সি বেকার যুবক-যুবতীরা এই সুবিধা পাবেন। 2027 সালের 1 জানুয়ারি অনুযায়ী আবেদনকারীর বয়স হিসাব করা হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে ভাতার অঙ্ক ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। স্নাতক ডিগ্রিধারী এবং সরকারি আইটিআই-তে ভোকেশনাল সার্টিফিকেট কোর্স সম্পূর্ণ করেছেন বা পাঠরত বেকার যুবক-যুবতীরা মাসে 2000 টাকা করে পাবেন। অন্যদিকে, মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নন-গ্র্যাজুয়েট এবং আন্ডারগ্র্যাজুয়েট আবেদনকারীদের মাসে 1500 টাকা করে দেওয়া হবে। তবে শর্তসাপেক্ষে একজন উপভোক্তা সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত এই আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
প্রকল্পের অপব্যবহার রুখতে স্বচ্ছতার ওপর জোর দিয়েছে নবান্ন। জানানো হয়েছে, সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত কিংবা স্বনিযুক্ত কোনও ব্যক্তি এই ভাতার জন্য যোগ্য নন। একটি পরিবার থেকে সর্বোচ্চ দু’জন সদস্য এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন। পাশাপাশি, ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ বা রাজ্য সরকারের অন্য কোনও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের উপভোক্তারা ‘ভরসা’র টাকা পাবেন না। তবে মানবিক পেনশনের মতো প্রতিবন্ধী ভাতাপ্রাপকদের এই নিয়মের বাইরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা পেনশন পেলেও এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন।
সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ‘‘ভুল তথ্য দিয়ে কেউ ভাতা মঞ্জুর করালে বা পরবর্তীকালে যোগ্যতার শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে আর্থিক সহায়তা বন্ধ বা স্থগিত রাখা হবে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট উপভোক্তাকে নিজের বক্তব্য পেশের সুযোগ দেওয়া হবে।’’ প্রশাসনিক মহলের মতে, প্রকৃত বেকারদের হাতে টাকা পৌঁছে দিতেই এই কড়াকড়ি। নতুন বছরের শুরুতেই এই প্রকল্প চালু হলে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কর্মপ্রার্থী যুবক-যুবতী উপকৃত হবেন বলে আশা করছে সরকার।
রাজ্য সরকারের 'ভরসা'র জন্য কারা যোগ্য ?
স্থায়ী বাসিন্দা ও বয়সসীমা: আবেদনকারীকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং 2027 সালের 1 জানুয়ারি অনুযায়ী বয়স 21 থেকে 45 বছরের মধ্যে হতে হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
নন-গ্র্যাজুয়েট/আন্ডারগ্র্যাজুয়েট বিভাগ (মাসে 1500 টাকা): মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
গ্র্যাজুয়েট ও আইটিআই বিভাগ (মাসে 2000 টাকা): স্নাতক ডিগ্রি সম্পূর্ণ থাকতে হবে অথবা সরকারি আইটিআই (ITI)-তে ভোকেশনাল সার্টিফিকেট কোর্সে পাঠরত বা কোর্স সম্পূর্ণ করেছেন এমন হতে হবে।
বেকারত্বের শর্ত: আবেদনকারীকে সম্পূর্ণ বেকার হতে হবে। স্বনিযুক্ত অথবা সরকারি ও বেসরকারি কোনও ক্ষেত্রেই কর্মরত ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারবেন না।
পরিবার পিছু সীমা: একই পরিবার থেকে সর্বোচ্চ দু’জন আবেদনকারী এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।
অন্যান্য সরকারি প্রকল্প: ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্য কোনও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতাভুক্ত ব্যক্তিরা এই সুবিধা পাবেন না। তবে ‘মানবিক পেনশন’-এর মতো দিব্যাঙ্গজনদের জন্য প্রচলিত পেনশন প্রাপকরাও এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
ভোটার তালিকা ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত শর্ত: 2026 সালের বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR)-এর পর প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকতে হবে। এ ছাড়া যাঁদের মামলা SIR অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন অথবা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (CAA)-এর অধীনে যাঁদের আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে, তাঁরাও যোগ্য হবেন।
আবেদন ও যাচাই পদ্ধতিসরেজমিনে তথ্য যাচাই: যোগ্যতার শর্ত অনুযায়ী আবেদনকারীদের সংগৃহীত তথ্য প্রশাসন সরেজমিনে যাচাই করবে। যাচাই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর নির্ধারিত আধিকারিকেরা যোগ্য আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা সুপারিশ করবেন।
‘আপনার সরকার আপনার পাশে’ কর্মসূচি: রাজ্যের ‘আপনার সরকার আপনার পাশে’ জনঅভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে জমা পড়া আবেদনগুলিও আলাদাভাবে খতিয়ে দেখা হবে এবং যাচাই করা তথ্য ‘ভরসা’ প্রকল্পের মূল তথ্যভান্ডারের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।
সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফার: চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত উপভোক্তার নিজস্ব নামে থাকা একক আধার-সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর সরাসরি ভাতার টাকা পাঠানো হবে।
সহায়তা বন্ধ বা স্থগিতের নিয়ম: ভুল তথ্য দিয়ে সহায়তা মঞ্জুর করা হলে কিংবা পরবর্তীকালে কোনও উপভোক্তা যোগ্যতার শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে, সংশ্লিষ্ট উপভোক্তাকে নিজের বক্তব্য পেশের সুযোগ দেওয়ার পর আর্থিক সহায়তা বন্ধ বা স্থগিত রাখা হতে পারে।