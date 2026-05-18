রাজ্যের মন্ত্রিসভায় সপ্তম পে কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত, অনুমোদন অন্নপূর্ণা যোজনায়

রাজ্যের মন্ত্রিসভায় সপ্তম পে কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত, অনুমোদন অন্নপূর্ণা যোজনায়
সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঘোষণা করা হল৷ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পাঁচ মন্ত্রী।
Published : May 18, 2026 at 2:14 PM IST
কলকাতা, 18 মে: সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঘোষণা করা হল৷ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পাঁচ মন্ত্রী। মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া এবং মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু উপস্থিত ছিলেন এই বৈঠকে। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজকুমার অগ্রবালও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।
রাজ্যের সরকারী কর্মীদের বেতন কাঠামো সংশোধনের জন্য বড় সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৷ সপ্তম রাজ্য বেতন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এই মন্ত্রিসভার বৈঠকে।
রাজ্যের সমস্ত সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে পরিবহণে নীতিগত অনুমোদন দিল শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভা। আগামী 1 জুন থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে ৷ রাজ্যের পর্যাপ্ত সরকারি বাসের অভাব মেটাতে নতুন সরকারি ইলেকট্রিক বাস নামানো হবে ৷
বহু প্রত্যাশিত অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্প নিয়ে ঘোষণা করা হল এই মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৷ নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দফতরের অধীনে অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্প নীতিগত অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা। যাঁরা যারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন তাঁদের নাম ট্রান্সফার হবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে ৷ যাঁরা পাননি, তাঁরা অ্যাপ্লাই করবেন নতুন করে ৷ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা ঢুকবে ৷ ট্রাইবুন্যালে যারা রয়েছেন তাঁরাও পাবেন ৷ সিএএ-র জন্য আবেদনকারীরাও পাবেন অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার ৷ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য শীঘ্রই পোর্টাল চালু হবে ৷
কোন কোন সরকারি প্রকল্প বন্ধ হবে, তা পরে জানানো হবে ৷ পনেরো দিন অন্তর মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ৷ কোনও সম্পত্তি ট্যাক্স বাড়ানো বা কমানো হবে না ৷
তথ্য-সংস্কৃতি দফতর এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীনস্ত ধর্মীয় শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে প্রদত্ত সহায়তামূলক প্রকল্প এই মাস পর্যন্ত চলবে। পরের মাস থেকে এই সহায়তামূলক প্রকল্প বন্ধ করা হচ্ছে। ধর্মের ভিত্তিতে রাজ্যে আর কোনও ভাতা দেওয়া হবে না। ফলে ইমাম মুয়াজ্জিম ভাতা এবং পুরোহিত ভাতা বন্ধ করে দিল রাজ্য সরকার।
রাজ্য তালিকাভুক্ত অনগ্রসর শ্রেণির তালিকা পুনর্বিবেচনা করা হবে এবং এর উপশ্রেণিবিভাগ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার এই বৈঠকে ৷ হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এই বিষয়ে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেবে ৷