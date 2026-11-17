কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত আইপিএসদের জন্য একগুচ্ছ সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করল নবান্ন
Benefits for IPS officers: ব্যক্তিগত সহায়ক রাখা থেকে শিক্ষাঋণের সুবিধা-একাধিক দিক থেকে আইপিএস আধিকারিকদের জন্য কল্পতরু শুভেন্দু সরকার !
Published : November 17, 2026 at 10:23 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: রাজ্যের আইপিএস অফিসারদের কর্মজীবন এবং অবসরের পরের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের তরফে তিনটি পৃথক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ সংক্রান্ত নানা তথ্য জানানো হয়েছে।
স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রধান সচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষের সই করা ওই নির্দেশিকায় কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্তাদের জন্য একগুচ্ছ নয়া ভাতা ও ঋণের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে এও বলা হয়েছে অর্থ দফতরের সম্মতি নিয়ে জারি হওয়া এই নির্দেশ তৎক্ষণাৎ কার্যকর হয়েছে।
প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতায় কর্মরত ইন্সপেক্টর জেনারেল পদমর্যাদার নীচের স্তরের আইপিএস অফিসারদের জন্য বিশেষ সুবিধার কথা বলা হয়েছে। এই আধিকারিকরা ক্যাম্প অফিসের কাজের জন্য এবার থেকে একজন করে অ্যাটেনডেন্ট রাখতে পারবেন। শ্রম দফতরের নির্ধারিত হারে সেই কর্মীদের জন্য খরচ ফেরত পাবেন সরকারের কাছ থেকে। তবে শর্ত হল, ওই অফিসে সরকারি কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত কোনও অস্থায়ী কর্মী বা হোমগার্ড থাকলে এই সুবিধা মিলবে না।
এই স্তরের অফিসারদের মাসে 15 হাজার টাকা করে আপ্যায়ন ভাতা দেওয়া হবে। তিন বছর অন্তর কেন্দ্রীয় মহার্ঘ ভাতার বৃদ্ধির হার অনুযায়ী তা সংশোধিত হয়ে সর্বোচ্চ 30 হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে।
একই সঙ্গে বলা হয়েছে, যে সব অফিসার সরকারি আবাসন পান না বা বাড়ি ভাড়ার ভাতা নেন না, তাঁরা আসল বিলের ভিত্তিতে মাসে সর্বোচ্চ 60 হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়ি ভাড়া বাবদ খরচ ফেরত পাবেন। প্রতি তিন বছরে এই ঊর্ধ্বসীমা 20 শতাংশ করে বাড়বে। এর জন্য আবেদনপত্রের পাশাপাশি পূর্ত বা আবাসন দফতরের নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট এবং কলকাতা, নিউটাউন, সল্টলেক, দক্ষিণ ও উত্তর দমদম এবং হাওড়া পুর এলাকায় নিজস্ব বাড়ি না থাকার ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে।
এছাড়া আইজিপি এবং তার উপরের স্তরের অফিসারদের ক্যাম্প অফিসের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসে 500 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলের টাকা ফেরত দেওয়া হবে। আইপিএস অফিসারের সন্তানদের দেশে বা বিদেশে পড়াশোনার জন্য গৃহঋণের শর্তেই সর্বোচ্চ 50 লক্ষ টাকা পর্যন্ত শিক্ষাঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দফতরের কাজে প্রয়োজনে নলেজ টুলস ব্যবহারের জন্য মাসে 10 হাজার টাকা ভাতা মিলবে।
চার বছর পরপর হোম টাউন ও অল ইন্ডিয়া এলটিসি-র পরিবর্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, বাংলাদেশ, দুবাই ও মরিশাস ভ্রমণের সুবিধাও পাবেন অফিসাররা। তবে বিমানভাড়া দেশের দূরতম প্রান্তের ভাড়ার বেশি হতে পারবে না। ক্যাডারে যোগ দেওয়া নতুন আইপিএস প্রবেশনারদের ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ ও প্রিন্টার কেনার জন্য সর্বোচ্চ 2 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।
দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে আইজিপি এবং তার উপরের পদমর্যাদার অফিসারদের মাসিক সাম্পচুয়ারি অ্যালাউন্স সংশোধন করা হয়েছে। ডিজিপি বা সমতুল্য পদের আধিকারিকেরা মাসে 51 হাজার টাকা, এডিজিপি বা সমতুল্য পদের অফিসারেরা 25 হাজার 500 টাকা এবং আইজিপি-রা 22 হাজার 500 টাকা করে ভাতা পাবেন। তিন বছর অন্তর মহার্ঘ ভাতার নিরিখে সংশোধিত হয়ে এই ভাতার ঊর্ধ্বসীমা যথাক্রমে 80 হাজার, 70 হাজার এবং 60 হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারবে।
তৃতীয় বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্যের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত ডিজিপি পদমর্যাদার আইপিএস অফিসারদের জন্য বিশেষ সুবিধার কথা জানানো হয়েছে। সরকারি খরচে নিযুক্ত কোনও আরদালি বা কর্মী না থাকলে, অবসরের পর তাঁরা শ্রম দফতরের হারে দু’জন অ্যাটেনডেন্ট রাখার খরচ পাবেন। পাশাপাশি, মাসিক বিলের ভিত্তিতে তাঁদের প্রতি মাসে 5 হাজার টাকা করে ইন্টারনেট ভাতাও দেবে স্বরাষ্ট্র দফতর।
নবান্নের এই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, “পুলিশকর্তাদের প্রশাসনিক কাজের চাপ এবং বর্তমান বাজারদরের কথা মাথায় রেখেই এই কল্যাণমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই ভাতা ও সুযোগ-সুবিধাগুলি সংস্কারের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। কর্মরত আধিকারিকদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত শীর্ষ কর্তাদেরও প্রাপ্য সম্মান ও প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ।” সরকারি এই সিদ্ধান্তের কথা ইতিমধ্যেই রাজ্যের হিসাবরক্ষক (এজি), রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের দফতরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।