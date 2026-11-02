চোরবাগান থেকে শিক্ষা নিয়ে কালীপুজোয় নজিরবিহীন নিরাপত্তা ! একগুচ্ছ কড়া নিয়ম লালবাজারের

চোরবাগান থেকে শিক্ষা নিয়ে কালীপুজোয় নজিরবিহীন নিরাপত্তা ! একগুচ্ছ কড়া নিয়ম লালবাজারের
SOP for Kali Puja 2026: প্রচুর মানুষকে ভেতরে ঢুকতে না দিয়ে ধাপে ধাপে সুশৃঙ্খলভাবে দর্শনার্থীদের মণ্ডপে প্রবেশ ও বের করানোর ব্যবস্থা করতে হবে ।
Published : November 2, 2026 at 6:41 PM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: চোরবাগানের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার স্মৃতি আজও টাটকা । ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন 19 জন দর্শনার্থী । সেই ভয়াবহ স্মৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে আসন্ন কালীপুজোয় দুর্ঘটনা এড়াতে ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবার নজিরবিহীন কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য প্রশাসন ।
রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর এবং কলকাতা পুলিশের তরফে যৌথভাবে প্রকাশ করা হয়েছে একটি বিস্তারিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এসওপি । আসন্ন উৎসবের মরসুমে নিরাপত্তা বজায় রাখতে একগুচ্ছ কড়া নিয়ম পালন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে প্রতিটি পুজো কমিটির জন্য ।
মণ্ডপে প্রবেশ (Entry) এবং প্রস্থানের (Exit)পথ সম্পূর্ণ আলাদা হতে হবে । এই পথগুলি যাতে দূর থেকে দর্শনার্থীদের চোখে পড়ে, তার জন্য উপযুক্ত নির্দেশক বোর্ড বা সংকেতের ব্যবস্থা রাখতে হবে । প্রচুর মানুষকে ভেতরে ঢুকতে না দিয়ে ধাপে ধাপে সুশৃঙ্খলভাবে দর্শনার্থীদের মণ্ডপে প্রবেশ করানো ও বের করানোর ব্যবস্থা করতে হবে । অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হওয়ার মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হলে অবিলম্বে নতুন দর্শনার্থীদের মণ্ডপে প্রবেশ বন্ধ করে দিতে হবে ।
পর্যাপ্ত আলো ও বিদ্যুৎ বিপর্যয় রোধ: চোরবাগানের ঘটনায় পর্যাপ্ত আলোর অভাব নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছিল । তাই এবার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মণ্ডপ বা তার আশপাশের এলাকা কোনওভাবেই অন্ধকার রাখা যাবে না । পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিপর্যয় সামাল দেওয়ার জন্য অল্টারনেটিভ ব্যাকআপ বা বিকল্প আলোর ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখতে হবে পুজো কমিটিগুলিকে ।
বাধাহীন ইমার্জেন্সি এক্সিট: কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দ্রুত দর্শনার্থীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য ইমার্জেন্সি গেট বা আপৎকালীন পথ সবসময় সম্পূর্ণ বাধামুক্ত রাখতে হবে । সেখানে কোনও চাবি বা তালা দিয়ে বাধা তৈরি করা যাবে না ।
সঠিক মাইকিং ও ইনসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটর: ভিড়ের মধ্যে যাতে কোনও গুজব বা আতঙ্কের সৃষ্টি না হয়, তার জন্য মাইকে অত্যন্ত শান্ত, স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে হবে । এছাড়া জরুরি পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রতিটি পুজো কমিটিকে একজন করে ‘ইনসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটর’ নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
নজরদারিতে পুলিশ ও প্রযুক্তি: নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মণ্ডপ চত্বরে মোতায়েন থাকবে সাদা পোশাকের পুলিশ । শুধু তাই নয়, নজরদারির জোর বাড়াতে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং আকাশপথে ড্রোনের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখবে কলকাতা পুলিশ ।
প্রশাসনের এই গাইডলাইন পুরোপুরি মেনে চলেই পুজো পরিচালনা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন উদ্যোক্তারা । এই নির্দেশিকাগুলি কীভাবে বাস্তবায়িত করা হবে এবং সার্বিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে কলকাতা পুলিশের তরফে সমস্ত পুজো কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ।
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