পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট জনজাতি টোটোদের উন্নয়নে তৎপরতা রাজ্যের, পরিদর্শনে প্রশাসন

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট জনজাতি টোটোদের উন্নয়নে তৎপরতা রাজ্যের, পরিদর্শনে প্রশাসন
Initiatives for Toto Tribe Development: প্রত্যন্ত টোটোপাড়ায় পৌঁছে বাসিন্দাদের সঙ্গে বসে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন জেলাশাসক ময়ুরী ভাসু । শুভদীপ বর্মনের প্রতিবেদন ৷
Published : September 30, 2026 at 4:32 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 30 সেপ্টেম্বর: পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট জনজাতি টোটো । অথচ আলিপুরদুয়ারের এই জনজাতির প্রতি অবহেলা ও বঞ্চনার অভিযোগ বহুদিনের ৷ এবার তাদের উন্নয়নে কোমর বেঁধে নামল রাজ্য সরকার ।
ভারত-ভুটান সীমান্তের মাদারিহাট ব্লকে টোটো জনজাতির বাস । সাতটি নদী পেরিয়ে যেতে হয় প্রত্যন্ত এই টোটোপাড়ায় । আদিম এই জনজাতির উন্নয়নে বিশেষ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । টোটোপাড়ার মানুষের জন্য তিনি বিশেষ প্যকেজের মাধ্যমে 1200টি বাড়ি করে দেওয়ার কথা ঘোষণার পর, এই দুর্গম টোটোপাড়ায় সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রশাসন । সেখানে পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক ময়ূরী ভাসু । তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুলিশ সুপার ও অন্যান্য আধিকারিকরা ।
গত 22 সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ সফরে এসে আলিপুরদুয়ারের সুভাষিনী চা-বাগানের মাঠে বনদফতরের একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, টোটোপাড়ায় 1200টি বাড়ি করে দেওয়া হবে ৷ সেই ঘোষণার পরপরই টোটোপাড়ার বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে প্রশাসনের পরিদর্শন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ।
টোটোদের জনসংখ্যা মাত্র 1,662 জন । পাশাপাশি অন্য কিছু জনজাতির মানুষও বর্তমানে সেখানে বসবাস করছেন । আর টোটোপাড়া থেকে মাদারিহাটের দুরত্ব 21 কিলোমিটার । আর এই 21 কিলোমিটার রাস্তায় রয়েছে ভুটান থেকে নেমে আসা বেশ কয়েকটি পাহাড়ি নদী ও ঝোড়া । জামতলা, বাঙরি, তিতি, খাসলান, ডয়মারা হাউড়ি, তংডু নামে বড় নদী ও পাহাড়ি খরস্রোতা ঝোড়া রয়েছে । বছরের একটা বড় সময় ভুটান থেকে নেমে আসা নদীর হড়পাবানের ফলে আশপাশের এলাকা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন টোটোপাড়ার বাসিন্দারা ।
প্রত্যন্ত টোটোপাড়ায় পৌঁছে বাসিন্দাদের সঙ্গে বসে তাঁদের এমনই নানাবিধ সমস্যার কথা শুনলেন জেলাশাসক ময়ুরী ভাসু । সরকারি পরিষেবা পেতে কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে, এলাকার কোথায় কোথায় উন্নয়নের প্রয়োজন এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা জানতে চান তিনি । সেখানেই উঠে আসে টোটোপাড়ার অন্যতম বড় সমস্যা রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা । বেহাল হাসপাতালের বিষয়টিও তুলে ধরেন বাসিন্দারা । দুর্গম এলাকার কারণে যাতায়াতের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় পড়তে হয় বলে প্রশাসনের কাছে তাঁরা জানিয়েছেন ।
তবে শুধু রাস্তা নয়, বাড়ি, পরিকাঠামো, জীবনযাপনের সমস্যা এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নিয়েও নিজেদের দাবি তুলে ধরেন টোটোপাড়ার বাসিন্দারা । তাঁদের বক্তব্য শোনার পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন পরিকাঠামো ও উন্নয়নের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখেন প্রশাসনের আধিকারিকরা । স্থানীয় সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ।
আলিপুরদুয়ার জেলাশাসক ময়ূরী ভাসু বলেন, "এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শুনেছি । মূলত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সড়ক সংক্রান্ত সমস্যার কথা তাঁরা জানিয়েছেন । সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে । আমরা সর্বতভাবে টোটোপাড়ার উন্নয়ন করব ।"
মুখ্যমন্ত্রীর 1200 বাড়ি তৈরির ঘোষণার পর প্রশাসনের এই সরেজমিন পরিদর্শন ঘিরে টোটোপাড়ার মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে নতুন প্রত্যাশা । বাড়ির পাশাপাশি এবার রাস্তা, যোগাযোগ ও অন্যান্য পরিকাঠামোর সমস্যারও সমাধান হবে, এই আশাতেই তাকিয়ে দুর্গম টোটোপাড়ার বাসিন্দারা ।
এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা তথা টোটো কল্যাণ সমিতির সম্পাদক বকুল টোটো বলেন, "এই প্রথম টোটোপাড়াতে একসঙ্গে সকল সরকারি আধিকারিকরা এসেছেন । এতে আমরা খুবই খুশি । এখানে 500টির মতো পরিবার রয়েছে । জনসংখ্যা রয়েছে প্রায় 1600 । তাঁরা এসে আমাদের সমস্যার কথা শুনলেন ৷ আমরা তাঁদের এখানকার বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা জানালাম, বিশেষ করে যাতায়াত ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, এবং শিক্ষা ব্যবস্থার কথা জানিয়েছি ৷ তাঁরা আশ্বস্ত করে বললেন, এই বিষয়গুলি দেখা হবে । মুখ্যমন্ত্রী 1200টি বাড়ি করে দেওয়ার কথা বলেছেন । নতুন সরকার আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে । উন্নয়ন হলে আমরা উপকৃত হব ।"
এদিকে, টোটোপাড়ার বাসিন্দা তথা পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো বলেন, "আমরা চাই টোটোপাড়ার উন্নয়ন হোক । আমাদের টোটোপাড়ার অবস্থা ভালো নয় । সরকার আমাদের উন্নয়নের জন্য এগিয়ে এসেছে, তাতে আমরা খুশি ।"