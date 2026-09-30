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পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট জনজাতি টোটোদের উন্নয়নে তৎপরতা রাজ্যের, পরিদর্শনে প্রশাসন

Initiatives for Toto Tribe Development: প্রত্যন্ত টোটোপাড়ায় পৌঁছে বাসিন্দাদের সঙ্গে বসে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন জেলাশাসক ময়ুরী ভাসু । শুভদীপ বর্মনের প্রতিবেদন ৷

Initiatives for Toto Tribe Development
টোটোপাড়ায় পরিদর্শনে প্রশাসন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2026 at 4:32 PM IST

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আলিপুরদুয়ার, 30 সেপ্টেম্বর: পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট জনজাতি টোটো । অথচ আলিপুরদুয়ারের এই জনজাতির প্রতি অবহেলা ও বঞ্চনার অভিযোগ বহুদিনের ৷ এবার তাদের উন্নয়নে কোমর বেঁধে নামল রাজ্য সরকার ।

ভারত-ভুটান সীমান্তের মাদারিহাট ব্লকে টোটো জনজাতির বাস । সাতটি নদী পেরিয়ে যেতে হয় প্রত্যন্ত এই টোটোপাড়ায় । আদিম এই জনজাতির উন্নয়নে বিশেষ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । টোটোপাড়ার মানুষের জন্য তিনি বিশেষ প্যকেজের মাধ্যমে 1200টি বাড়ি করে দেওয়ার কথা ঘোষণার পর, এই দুর্গম টোটোপাড়ায় সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রশাসন । সেখানে পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক ময়ূরী ভাসু । তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুলিশ সুপার ও অন্যান্য আধিকারিকরা ।

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট জনজাতি টোটোদের উন্নয়নে তৎপরতা রাজ্যের (ইটিভি ভারত)

গত 22 সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ সফরে এসে আলিপুরদুয়ারের সুভাষিনী চা-বাগানের মাঠে বনদফতরের একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, টোটোপাড়ায় 1200টি বাড়ি করে দেওয়া হবে ৷ সেই ঘোষণার পরপরই টোটোপাড়ার বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে প্রশাসনের পরিদর্শন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ।

Initiatives for Toto Tribe Development
টোটোদের প্রতি অবহেলা, বঞ্চনার অভিযোগ বহুদিনের (ইটিভি ভারত)

টোটোদের জনসংখ্যা মাত্র 1,662 জন । পাশাপাশি অন্য কিছু জনজাতির মানুষও বর্তমানে সেখানে বসবাস করছেন । আর টোটোপাড়া থেকে মাদারিহাটের দুরত্ব 21 কিলোমিটার । আর এই 21 কিলোমিটার রাস্তায় রয়েছে ভুটান থেকে নেমে আসা বেশ কয়েকটি পাহাড়ি নদী ও ঝোড়া । জামতলা, বাঙরি, তিতি, খাসলান, ডয়মারা হাউড়ি, তংডু নামে বড় নদী ও পাহাড়ি খরস্রোতা ঝোড়া রয়েছে । বছরের একটা বড় সময় ভুটান থেকে নেমে আসা নদীর হড়পাবানের ফলে আশপাশের এলাকা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন টোটোপাড়ার বাসিন্দারা ।

Initiatives for Toto Tribe Development
টোটোপাড়ায় প্রশাসনিক আধিকারিকরা (ইটিভি ভারত)

প্রত্যন্ত টোটোপাড়ায় পৌঁছে বাসিন্দাদের সঙ্গে বসে তাঁদের এমনই নানাবিধ সমস্যার কথা শুনলেন জেলাশাসক ময়ুরী ভাসু । সরকারি পরিষেবা পেতে কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে, এলাকার কোথায় কোথায় উন্নয়নের প্রয়োজন এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা জানতে চান তিনি । সেখানেই উঠে আসে টোটোপাড়ার অন্যতম বড় সমস্যা রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা । বেহাল হাসপাতালের বিষয়টিও তুলে ধরেন বাসিন্দারা । দুর্গম এলাকার কারণে যাতায়াতের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় পড়তে হয় বলে প্রশাসনের কাছে তাঁরা জানিয়েছেন ।

Initiatives for Toto Tribe Development
পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট জনজাতি টোটো (ইটিভি ভারত)

তবে শুধু রাস্তা নয়, বাড়ি, পরিকাঠামো, জীবনযাপনের সমস্যা এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নিয়েও নিজেদের দাবি তুলে ধরেন টোটোপাড়ার বাসিন্দারা । তাঁদের বক্তব্য শোনার পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন পরিকাঠামো ও উন্নয়নের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখেন প্রশাসনের আধিকারিকরা । স্থানীয় সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ।

আলিপুরদুয়ার জেলাশাসক ময়ূরী ভাসু বলেন, "এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শুনেছি । মূলত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সড়ক সংক্রান্ত সমস্যার কথা তাঁরা জানিয়েছেন । সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে । আমরা সর্বতভাবে টোটোপাড়ার উন্নয়ন করব ।"

Initiatives for Toto Tribe Development
টোটোদের উন্নয়নে তৎপরতা রাজ্যের (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রীর 1200 বাড়ি তৈরির ঘোষণার পর প্রশাসনের এই সরেজমিন পরিদর্শন ঘিরে টোটোপাড়ার মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে নতুন প্রত্যাশা । বাড়ির পাশাপাশি এবার রাস্তা, যোগাযোগ ও অন্যান্য পরিকাঠামোর সমস্যারও সমাধান হবে, এই আশাতেই তাকিয়ে দুর্গম টোটোপাড়ার বাসিন্দারা ।

এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা তথা টোটো কল্যাণ সমিতির সম্পাদক বকুল টোটো বলেন, "এই প্রথম টোটোপাড়াতে একসঙ্গে সকল সরকারি আধিকারিকরা এসেছেন । এতে আমরা খুবই খুশি । এখানে 500টির মতো পরিবার রয়েছে । জনসংখ্যা রয়েছে প্রায় 1600 । তাঁরা এসে আমাদের সমস্যার কথা শুনলেন ৷ আমরা তাঁদের এখানকার বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা জানালাম, বিশেষ করে যাতায়াত ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, এবং শিক্ষা ব্যবস্থার কথা জানিয়েছি ৷ তাঁরা আশ্বস্ত করে বললেন, এই বিষয়গুলি দেখা হবে । মুখ্যমন্ত্রী 1200টি বাড়ি করে দেওয়ার কথা বলেছেন । নতুন সরকার আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে । উন্নয়ন হলে আমরা উপকৃত হব ।"

এদিকে, টোটোপাড়ার বাসিন্দা তথা পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো বলেন, "আমরা চাই টোটোপাড়ার উন্নয়ন হোক । আমাদের টোটোপাড়ার অবস্থা ভালো নয় । সরকার আমাদের উন্নয়নের জন্য এগিয়ে এসেছে, তাতে আমরা খুশি ।"

TAGGED:

WORLD SMALLEST ETHNIC GROUP
TOTO PARA
টোটোপাড়া
পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট জনজাতি
INITIATIVES FOR TOTO TRIBE

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