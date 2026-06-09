দিঘার কালচারাল সেন্টার থেকে বাদ পড়ছে 'ধাম' শব্দ, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে সিলমোহর রাজ্যের

দিঘার কালচারাল সেন্টার থেকে বাদ পড়ছে 'ধাম' শব্দ, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে সিলমোহর রাজ্যের
'শ্রী শ্রী জগন্নাথ ধাম কালচারাল সেন্টার' থেকে 'ধাম' শব্দটি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো চিঠির প্রেক্ষিতেই এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে বর্তমান সরকার।
Published : June 9, 2026 at 5:37 PM IST
কলকাতা, 9 জুন: রাজ্য সরকার বদলের পরেই পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় নির্মিত জগন্নাথ মন্দির নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল বর্তমান রাজ্য সরকার। দিঘায় পূর্বতন সরকারের তৈরি করা 'শ্রী শ্রী জগন্নাথ ধাম কালচারাল সেন্টার' থেকে 'ধাম' শব্দটি পুরোপুরি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির পাঠানো একটি বিশেষ চিঠির প্রেক্ষিতেই এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে বর্তমান সরকার। পুরীর বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র স্বয়ং ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রস্তাব সম্বলিত চিঠি নিয়ে এসে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্যের মুখ্যসচিবের হাতে। সেই চিঠি গ্রহণ করার পরেই এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।
তিনি জানান, দিঘায় একটি জগন্নাথ মন্দির এবং তার সংলগ্ন পরিকাঠামো গড়ে তুলেছিল রাজ্যের পূর্বতন সরকার, যার সরকারি নামকরণ করা হয়েছিল কালচারাল সেন্টার বা সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে। কিন্তু সেই সরকারি নামের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের অন্যতম পবিত্র শব্দ 'জগন্নাথ ধাম' জুড়ে দেওয়ায় প্রবল আপত্তি উঠেছিল বিভিন্ন মহল থেকে। অভিযোগ ছিল, সরকারি অর্থে তৈরি একটি সাধারণ সংস্কৃতি কেন্দ্রের নামের সঙ্গে এই শব্দ ব্যবহার করে আদতে সনাতন সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে অপমান করা হয়েছে। এর ফলে ওড়িশার প্রায় সাড়ে চার কোটি জগন্নাথ ভক্তের পাশাপাশি বাংলার অগুনতি সনাতনী মানুষের ভাবাবেগেও গভীর আঘাত লেগেছিল বলে দাবি করা হয়। বিরোধী আসনে থাকার সময় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজেও এই নামকরণের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।
ক্ষমতায় আসার পরেই সেই পুরনো দাবিকে মান্যতা দিয়ে তড়িৎ পদক্ষেপ করল নতুন সরকার। এদিনের বৈঠকে ভিন রাজ্যের সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে মূলত হিন্দিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মান্যবর মোহন চরণ মাঝি জির তরফ থেকে যে অনুরোধ এসেছে, পুরীর সাংসদ সম্বিত পাত্র জির হাত দিয়ে আসা সেই চিঠি আমি এবং মুখ্যসচিব গ্রহণ করছি।"
পূর্বতন সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "সরকারি রেজোলিউশনে ওই জায়গাটির নাম দেওয়া হয়েছিল শ্রী শ্রী জগন্নাথ ধাম কালচারাল সেন্টার। সরকারি টাকায় তৈরি এই পরিকাঠামোয় টেকনিক্যালি কালচারাল সেন্টার নাম দেওয়া হলেও তার সঙ্গে ধাম শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, যা সনাতন সংস্কৃতি এবং আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির পক্ষে একেবারেই ঠিক হয়নি।"
ধাম' শব্দটি বাদ দেওয়ার পাশাপাশি ওই মন্দিরের দৈনন্দিন পুজো এবং নিত্য সেবা জগন্নাথ মহাপ্রভুর যে সনাতনী রীতিমেনে হয় সেভাবেই হবে বলে করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে মায়াপুরে ইসকনের সদর দপ্তরে গিয়ে সেখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনাও করে এসেছেন। তাঁর কথায়, "আজই আমরা ওই কালচারাল সেন্টারের নাম থেকে ধাম শব্দটি বের করে দিচ্ছি।" নাম পরিবর্তনের পাশাপাশি মন্দিরের ভেতরের পরিবেশ এবং আচার-অনুষ্ঠানও সম্পূর্ণ ধর্মীয় রীতিনীতি মেনেই পরিচালিত হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন।
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, জায়গাটি শুধুই একটি কালচারাল কমপ্লেক্স হিসেবে পড়ে থাকবে না, বরং সেখানে জগন্নাথ দেবের পুজো, প্রসাদ বিতরণ এবং ভজন-কীর্তন সম্পূর্ণ রূপে মন্দির পরিচালনার সঠিক নিয়ম মেনেই হবে। ইসকন কর্তৃপক্ষ এই গোটা প্রক্রিয়ার দেখভাল করবে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বর্তমান সরকার যে সনাতন সংস্কৃতির সম্মান রক্ষা করতে এবং চিরাচরিত রীতিনীতি ও পরম্পরাকে মর্যাদা দিতে বদ্ধপরিকর, এই সিদ্ধান্ত তারই অকাট্য প্রমাণ। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী এবং পুরীর সাংসদকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সারা বিশ্বের কোটি কোটি জগন্নাথ ভক্তকে এই পরিবর্তনের বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন।