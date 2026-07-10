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নামেই বিশ্ববিদ্যালয় ! 20 উপাচার্যের বৈঠকে উচ্চশিক্ষার বেহাল ছবি, ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল

নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই, শিক্ষক-সংকট, আর্থিক অনটন, ছাত্রভর্তি তলানিতে, বছরের পর বছর সমাবর্তনও হয়নি! 20 বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে কড়া বার্তা রাজ্যপাল আর এন রবির ৷

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রাজ্যপাল আর এন রবি (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 10, 2026 at 10:40 AM IST

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শিলিগুড়ি, 10 জুলাই: পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন রাজ্যপাল তথা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য আর এন রবি । উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত রাজ্যের 20টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রতিনিধিদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামো, প্রশাসন, আর্থিক সংকট, শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্রভর্তি এবং সমাবর্তন-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় । উপাচার্যদের বক্তব্য শোনার পর রাজ্যের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন আচার্য ।

বৈঠকে উপস্থিত ছিল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং হিলস ইউনিভার্সিটি, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়, কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়, মহাত্মা গান্ধি বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদের মহারাজ কৃষ্ণনাথ বিশ্ববিদ্যালয়, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, রানী রাসমণি গ্রিন ইউনিভার্সিটি, ঝাড়গ্রামের সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়, দ্য সংস্কৃত কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা প্রতিনিধিরা ।

বৈঠকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ শুনে রাজ্যপাল স্পষ্ট করেন, গত 10-12 বছরে প্রতিষ্ঠিত একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় যথাযথ পরিকল্পনা বা আন্তরিক সদিচ্ছা ছাড়াই গড়ে তোলা হয়েছে । তাঁর অভিযোগ, এত বছর পেরিয়ে গেলেও অধিকাংশ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাস নেই । অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন বা অস্থায়ী পরিকাঠামো থেকেই তাদের কাজ চালাতে হচ্ছে ।

শুধু পরিকাঠামোর অভাবই নয়, বৈঠকে উঠে এসেছে আরও একাধিক উদ্বেগজনক তথ্য । আর্থিক অনটন, আশঙ্কাজনকভাবে কম ছাত্রভর্তি, স্থায়ী শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর তীব্র সংকট, প্রশাসনিক শূন্যপদ এবং ন্যূনতম শিক্ষাগত পরিকাঠামোর অভাবে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্মই ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন উপাচার্যরা । রাজ্যপালের মতে, এই পরিস্থিতি শুধু শিক্ষার মানকেই নয়, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে ।

আলোচনায় আরও একটি গুরুতর বিষয় উঠে আসে, বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের পর বছর সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়নি । ফলে হাজার হাজার পড়ুয়া পড়াশোনা শেষ করলেও এখনও তাঁদের হাতে পৌঁছয়নি মূল ডিগ্রি শংসাপত্র । উচ্চশিক্ষায় ভর্তি, চাকরির আবেদন এবং অন্যান্য সরকারি প্রক্রিয়ায় এর জেরে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের ।

এই পরিস্থিতিকে 'সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য' বলে মন্তব্য করে আচার্য তথা রাজ্যপাল সমস্ত উপাচার্যকে নির্দেশ দেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও সংবিধিবদ্ধ বিধান অনুযায়ী দ্রুত সমাবর্তনের আয়োজন করে যোগ্য শিক্ষার্থীদের হাতে ডিগ্রি শংসাপত্র তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ।

রাজ্যপাল আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে । বৈঠকে উপস্থিত উপাচার্য ও প্রতিনিধিরা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক, প্রশাসনিক, শিক্ষাগত ও পরিকাঠামোগত সমস্যার বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেন এবং সেগুলির সমাধানের সম্ভাব্য পথ নিয়েও আচার্যের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন ।

রাজনৈতিক ও শিক্ষামহলের একাংশের মতে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বৈঠক রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্রকে সামনে নিয়ে এসেছে । শুধু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলাই নয়, তাদের পরিকাঠামো, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষার মান নিশ্চিত করাই এখন রাজ্যের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ।

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GOVERNOR WEST BENGAL
POOR INFRASTRUCTURE AND GOVERNANCE
UNIVERSITIES
উচ্চশিক্ষা
HIGHER EDUCATION WEST BENGAL

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