14 অগস্ট ‘দেশ বিভাজন দিবস’ পালন করুন, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আহ্বান রাজ্যপালের
রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে 14 অগস্ট ‘দেশভাগ স্মরণ দিবস’ হিসেবে পালনের আহ্বান জানালেন রাজ্যপাল আর এন রবি।
Published : August 9, 2026 at 5:30 PM IST
কলকাতা, 9 অগস্ট: দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু মানুষের অসীম দুর্ভোগ এবং সেই সময়ের ত্যাগ ও ক্ষয়ক্ষতির ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে 14 অগস্ট ‘দেশভাগ স্মরণ দিবস’ (Partition Horror Remembrance Day) হিসেবে পালনের আহ্বান জানালেন রাজ্যপাল আর এন রবি।
রাজভবনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি তাদের অধীনস্থ কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এই দিনটি পালন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের একসঙ্গে নিয়ে দেশভাগের ইতিহাস ও তার অভিঘাত স্মরণ করার উপর জোর দিয়েছেন রাজ্যপাল।
রাজ্যপালের বক্তব্য অনুযায়ী, দেশভাগের সবচেয়ে গভীর ক্ষতগুলির অন্যতম ক্ষত বহন করেছে বাংলা। দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘরবাড়ি ছেড়ে উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল। বহু মানুষ প্রাণ হারান, নষ্ট হয় জীবিকা ও সম্পদ। একই সঙ্গে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উপরও পড়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব।
14 অগস্টের এই স্মরণ পালনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে দেশের ইতিহাসের অন্যতম অন্ধকার অধ্যায় সম্পর্কে অবহিত করার বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপাল। দেশভাগের নেপথ্যের কারণ, সেই সময়ের মানুষের দুর্ভোগ এবং তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সম্পর্কে পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।
একইসঙ্গে, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে বিভাজনের রাজনীতি ও সমাজকে বিভক্ত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার বার্তাও দিয়েছেন আর এন রবি। তাঁর আহ্বান, দেশভাগের বেদনাদায়ক স্মৃতিকে শুধু অতীতের ঘটনা হিসেবে নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার অধ্যায় হিসেবে দেখা হোক।
1947 সালের 14 অগস্ট আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল পাকিস্তান। বিভক্ত হয়েছিল সেই সময়ের অবিভক্ত বঙ্গ এবং পঞ্জাবও। 15 অগস্ট স্বাধীন হয় ভারত। দেশভাগের ওই যন্ত্রণাকে স্মরণ করে সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধীনস্থ কলেজগুলিতেও এই দিবস পালনের ডাক দিয়েছেন রাজ্যপাল।