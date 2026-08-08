ইতিহাসের পাতার বাইরে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম, লোকভবনে প্রদর্শনীর উদ্বোধন রাজ্যপালের
শনিবার শুরু হল বিশেষ প্রদর্শনী ‘সেলিব্রেটিং ফ্রিডম থ্রু বেঙ্গল’ ৷ চলবে আগামী 14 অগস্ট পর্যন্ত ৷ পড়ুন ইটিভি ভারতের সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ৷
Published : August 8, 2026 at 8:27 PM IST
কলকাতা, 8 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস, বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ এবং দেশনায়কদের স্মৃতি নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে লোকভবনে শুরু হল বিশেষ ঐতিহাসিক প্রদর্শনী, ‘সেলিব্রেটিং ফ্রিডম থ্রু বেঙ্গল’ ৷ শনিবার প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আরএন রবি ।
স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 8 থেকে 14 অগস্ট পর্যন্ত লোকভবনে এই বিশেষ প্রদর্শনী চলবে । প্রতিদিন দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শনী খোলা থাকবে বলে জানা গিয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত দুর্লভ ছবি, চিঠি, পোস্টকার্ড, মুদ্রা, কয়েন, পদক, আসবাবপত্র, ঐতিহাসিক নথি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে ।
প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাক্ষরিত আলোকচিত্র । তাঁর মা-কে লেখা চিঠি, ড. বিধানচন্দ্র রায়ের পাঠানো টেলিগ্রাম এবং আজাদ হিন্দ সরকারের সম্মাননার সংগ্রহ। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষরিত আলোকচিত্র, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ও তাঁর সমসাময়িক শিল্পীদের স্বাক্ষরিত শিল্পকর্ম, স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অটোগ্রাফ, শতবর্ষ প্রাচীন কলকাতার পোস্টকার্ড, ডাকটিকিট, মুদ্রা ও অন্যান্য স্মারকও প্রদর্শিত হচ্ছে ।
শনিবার ‘সেলিব্রেটিং ফ্রিডম থ্রু বেঙ্গল’-এর বিশেষ কভার উন্মোচন করেন রাজ্যপাল । ভারতীয় ডাক বিভাগের আধিকারিক ঋজু গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘‘স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে পাঁচটি পিকচার পোস্টকার্ড প্রকাশ করা হয়েছে । কলকাতা কালেক্টার্স ক্লাবের ঐতিহাসিক কয়েনও উন্মোচন করেছেন রাজ্যপাল । প্রদর্শনীটি ক্যালকাটা কালেক্টার্স ক্লাব-এর উদ্যোগে এবং ফিলাটেলিক কংগ্রেস অফ ইন্ডিয়া-এর সহযোগিতায় আয়োজিত হয়েছে ।’’
অনুষ্ঠানের আবেগঘন পর্ব ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা। রাসবিহারী বসু, ভবানী গুপ্ত এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবারের সদস্যদের সম্মানিত করেন রাজ্যপাল । এছাড়াও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, বাঘা যতীন, প্রফুল্ল চাকী, প্রফুল্লকুমার সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, বসন্ত বিশ্বাস, তারকেশ্বর সেনগুপ্ত, ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন চক্রবর্তী-সহ একাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা জানানো হয় ।
প্রদর্শনী ঘুরে দেখার পর রাজ্যপাল আরএন রবি বলেন, ‘‘এখানে প্রদর্শিত সামগ্রী সংগ্রহের পিছনে সংগ্রাহকদের আবেগ, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম স্পষ্ট ।’’ তাঁর মতে, দেশের স্বাধীনতার জন্য কত মানুষ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের অবদান এবং আত্মত্যাগ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জানা অত্যন্ত জরুরি ।
স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে রাজ্যপাল বলেন, ‘‘বাংলাকে বাদ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কল্পনা করা যায় না ।’’ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বন্দে মাতরম্’ কীভাবে গোটা দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেই ইতিহাসের কথাও তুলে ধরেন তিনি। একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও বাংলার সঙ্গে তাঁদের গভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন ।
নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বভারতীয় প্রভাবের কথাও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে । তামিলনাড়ুতে থাকার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে রাজ্যপাল জানান, সেখানেও নেতাজির প্রতি মানুষের গভীর শ্রদ্ধা এখনও রয়েছে । তাঁর দাবি, তামিলনাড়ুর প্রায় পাঁচ হাজার যুবক আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন । নাগাল্যান্ড সফরের স্মৃতিচারণ করে তিনি আরও জানান, সেখানেও নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে যুক্ত মানুষের স্মৃতি রয়েছে এবং প্রায় এক হাজার নাগা যুবক আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেন ।
রাজ্যপাল বলেন, ‘‘এই ধরনের প্রদর্শনী শুধু পুরনো সামগ্রী প্রদর্শনের উদ্যোগ নয়, বরং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং তার মূল্যবোধকে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ।’’ ছাত্রছাত্রী ও যুবসমাজকে প্রদর্শনীতে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বানও জানান তিনি ।
প্রদর্শনী উপলক্ষে স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের দলগতভাবে লোকভবনে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে । শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে দলগত পরিদর্শনের জন্য lokbhavantour@gmail.com ঠিকানায় ই-মেল করে আবেদন করতে বলা হয়েছে । আবেদন অনুযায়ী ব্যাচভিত্তিক সময়সূচি জানিয়ে দেওয়া হবে ।
ইতিহাসের বইয়ের পাতার বাইরে বেরিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের চিঠি, ছবি, স্বাক্ষর, কয়েন, ডাকটিকিট, সরকারি নথি এবং নানা দুর্লভ স্মারককে এক ছাদের নিচে এনে ‘সেলিব্রেটিং ফ্রিডম থ্রু বেঙ্গল’ তাই তৈরি করেছে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এক অনন্য সংযোগ । স্বাধীনতার ইতিহাসকে শুধু পড়া নয়, চোখের সামনে দেখা এবং অনুভব করার সুযোগ করে দিয়েছে এই প্রদর্শনী ।