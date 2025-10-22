ETV Bharat / state

উলুবেড়িয়ায় মহিলা চিকিৎসক নিগ্রহে ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল, বিজেপির প্রতিবাদ কর্মসূচিতে ধুন্ধুমার

বুধবার রাজভবন সূত্রের দাবি, উলুবেড়িয়া কাণ্ডে ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল। তিনি চিকিৎসকদের নিষ্ঠা ও ত্যাগের সহমর্মী হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

Bengal Governor CV Ananda Bose
উলুবেড়িয়ায় মহিলা চিকিৎসক নিগ্রহে ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 22, 2025 at 6:22 PM IST

কলকাতা/হাওড়া, 22 অক্টোবর: উলুবেড়িয়া শরৎ চন্দ্র মেডিকেল কলেজে এক মহিলা চিকিৎসকের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংস নিগ্রহের ঘটনায় উত্তপ্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। মহিলা চিকিৎসককে হুমকি ও হামলার ঘটনায় আরও একজন গ্রেফতার হয়েছে। বিরোধী রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিরা রাজ্যের আইনশৃংখলা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। চিকিত্সক সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গণসংগঠন প্রতিবাদ জানিয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন রাজ্যের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বুধবার রাজভবন সূত্রের দাবি, উলুবেড়িয়া কাণ্ডে ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল। তিনি চিকিৎসকদের নিষ্ঠা ও ত্যাগের সহমর্মী হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

রাজ্যপালের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বলেন, "রাজ্যপাল উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক মহিলা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপর সংঘটিত হামলার ঘটনায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। চিকিৎসকরা সমাজের প্রাণরেখা। তাঁরা আমাদের চিকিৎসা ও সেবার জন্য সারাজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেন। চিকিৎসকদের উপর হিংসা সভ্য সমাজের আচরণ নয়, এবং তা কোনও ভাবেই কাম্য নয়। রাজ্যপাল সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন যেন চিকিৎসকদের মানবিকতা, নিষ্ঠা ও ত্যাগের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হই এবং তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করি।"

এমনকি, এই বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত রাজ্যের থেকে রিপোর্ট চাইতে পারেন বলেও জানা গিয়েছে। এর আগে একাধিক ঘটনায় রাজ্যের নারী নির্যাতন নিয়ে মুখ খুলেছেন রাজ্যপাল। এর আগে দুর্গাপুর ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণের ঘটনায় রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তিনি। সে সময় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে রাজ্যপাল স্পষ্ট বলেছিলেন, "বাংলা মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়। আইনশৃঙ্খলা অবস্থা ভাল নেই। এটা আমার মতামত।"

একই ভাবে রাজ্য লাগাতার ঘটে চলা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাজ্যের বামপন্থীরা তৃণমূল কংগ্রেস ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লাগাতার নিশানা করেছেন। দুর্গাপুর কাণ্ডের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মেয়েদের বেশিরাতে না বেরোনোর নিদানের বিরূদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ""বাংলা তার মেয়েকে চায়"...পেল তো বটে!কিন্তু কী হল?

কাকদ্বীপ, কামদুনি, ধূপগুড়ি... আর কত? বাংলা কি তার মেয়েদের নিরাপত্তা চায়? কি হবে তার? অভয়া, দুর্গাপুর... চলতেই থাকবে? রাতটা কি মেয়েদের বিপদ আর দুস্কৃতি-ধর্ষকদের জন্য নিরাপদ!! আর কত?"

এদিকে, বৃহস্পতিবার হাওড়ার গ্রামীণ পুলিশ সুপার অফিসের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজন করে রাজ্য বিজেপি। পুলিশি প্রস্তুতির কারণে কর্মসূচি শুরুর আগেই সার্ভিস রোডে লোহার ব্যারিকেড বসানো হয়। সকাল থেকেই স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা অফিসের সামনে জমায়েত শুরু করেন। ব্যারিকেড টপকে মিছিল এগোতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। এরপরই পুলিশের সাথে কর্মীদের মধ্যে বাক্যালাপ ও সামান্য ধস্তাধস্তি দেখা দেয়।

বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা জানান, তারা ন্যায়বিচারের দাবি জানাতে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানাতে এসেছেন। রাজ্য বিজেপির নেতা অনুপম মল্লিক বলেন, “যদি পুলিশ দোষীদের গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়, তাহলে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের কাজ করতে সাহস করবে না। আমাদের এই অবস্থান কর্মসূচি চলবে যতদিন না ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়।”

আজকের কর্মসূচিতে প্রধান বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতি থাকার কথা থাকলেও তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকায় যোগ দিতে পারেননি বলে জানানো হয়। তার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও স্থানীয় নেতা ও কর্মীরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন, এ ধরনের নিগ্রহের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার থাকবেন।

