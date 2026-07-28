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ডেডলাইন সেপ্টেম্বর, পুজোর আগে রাস্তা সংস্কারে নবান্নের মেগা পরিকল্পনা

রাজ্যে রাস্তার ভোল পাল্টে ফেলতে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে 30 সেপ্টেম্বর ৷ কারণ, দুর্গাপুজোর আগেই কাজ শেষ করতে চায় সরকার ৷

CM SUVENDU
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 28, 2026 at 8:03 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 8:17 PM IST

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কলকাতা, 28 জুলাই: ভাঙাচোরা রাস্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ নতুন কিছু নয় ৷ বর্ষায় বৃষ্টির তোড়ে, কখনও বা ভারী যানবাহনের চাপে রাস্তার বেহাল দশা ৷ এবার সেই চেনা ছবিটা বদলে ফেলতে চাইছে রাজ্য সরকার ৷

লক্ষ্য একটাই, মসৃণ এবং টেকসই রাস্তা। আর এই লক্ষ্যপূরণে নবান্ন এক অভূতপূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ৷ রাজ্যে রাস্তার ভোল পাল্টে ফেলতে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে 30 সেপ্টেম্বর ৷ কারণ, অক্টােবরের 10 তারিখ থেকে দুর্গাপুজো ৷ তার আগেই কাজ শেষ করতে চায় সরকার ৷

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, এই প্রকল্পের প্রস্তুতি অনেক দিন ধরেই চলছিল। ব্লু প্রিন্ট তৈরির কাজ ইতিমধ্যে শেষ। এবার শুধু দ্রুত বাস্তবায়নের পালা। সাধারণত বর্ষার পর রাস্তা মেরামতির কাজ হয়ে থাকে। কিন্তু এবারের পরিকল্পনা একেবারেই আলাদা। শুধুমাত্র জোড়াতালি দিয়ে খানাখন্দ বোজানো নয়, রাস্তার আধুনিকীকরণ এবং আমূল সংস্কারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে ৷ গ্রাম থেকে শহর, রাজ্য সড়ক থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের গ্রামীণ রাস্তা-সব কিছুই এই মেগা পরিকল্পনার আওতায় থাকছে ৷ পূর্ত, পঞ্চায়েত এবং নগরোন্নয়ন দফতরকে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

এত বড় মাপের কাজ, তার জন্য সময়সীমা 30 সেপ্টেম্বর ? প্রশ্ন উঠছে, এত কম সময়ে এই বিপুল কাজ শেষ করা কীভাবে সম্ভব হবে ? নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ রয়েছে, অক্টোবরের আগে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কাজ শেষ করতে হবে ৷ গুণগত মান নিয়ে কোনও আপস করা চলবে না। সাধারণ মানুষের যাতায়াতে যাতে কোনও অসুবিধা না-হয়, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কি না, দেখার জন্য বিশেষ মনিটরিং সেল তৈরি করা হয়েছে।"
কাজে যাতে গতি না-কমে, ইতিমধ্যে জেলা পর্যায়ে বিশেষ নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে নবান্ন থেকে, সেকথাও জানিয়েছেন ওই আধিকারিক।

জেলাশাসকদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রক্রিয়ার তদারকি করার। জানা গিয়েছে, প্রযুক্তিগত দিক থেকেও এবার বেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ যে সমস্ত এলাকায় জল জমার কারণে রাস্তা বারবার নষ্ট হয়, সেখানে বিশেষ প্রযুক্তির ম্যাস্টিক অ্যাসফল্ট বা কংক্রিটের রাস্তা তৈরির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে ৷ এছাড়া, কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যাতে কোনও অভাব না-হয়, সেদিকেও কড়া নজর রেখেছে অর্থ দফতর ৷ ইতিমধ্যে বরাদ্দ ধাপে ধাপে ছাড়া শুরু হয়েছে ৷

এছাড়াও, পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের ছুটি বাতিল করে মাঠে নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ ঠিকাদার সংস্থাগুলিকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না করলে বা সামান্যতম গাফিলতি প্রমাণ হলে মোটা জরিমানা করা হবে। প্রয়োজনে কালো তালিকাভুক্ত করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। এর আগে 'পথশ্রী' বা 'রাস্তাশ্রী'র মতো প্রকল্প রাজ্যে সফল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এবারের মতো এত বড় আকারে এবং কম সময়ে রাজ্যের রাস্তার ভোলবদলের চেষ্টা আগে হয়নি।

প্রশাসনিক মহলের মতে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কোনও বিকল্প নেই। রাস্তাঘাট ভালো থাকলে জেলাগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে, সাধারণ মানুষের ক্ষোভও প্রশমিত হয়। বিরোধীরা অবশ্য এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না। তাঁদের দাবি, পুরোটাই চমক ৷ বাস্তবে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এত কাজ শেষ করা অসম্ভব। তবে, নবান্ন সেই সমালোচনায় কান দিতে নারাজ।

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Last Updated : July 28, 2026 at 8:17 PM IST

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