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দীঘার সৈকতে ‘অন্নপূর্ণার রান্নাঘর’, গঙ্গায় ভাসমান ট্যাবলো: শারদোৎসবে মেগা শোয়ের পথে রাজ্য

সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, উৎসবের সূচনাপর্বেই থাকছে বড় চমক। মহালয়ার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ আগামী 9 অক্টোবর সন্ধ্যায় আকাশজুড়ে দেখা যাবে বিশেষ ড্রোন শো।

Durga Puja in bengal
শারদোৎসবে মেগা শোয়ের পথে রাজ্য (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2026 at 2:57 PM IST

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কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: রেড রোড থেকে সমুদ্রের বেলাভূমি বা গঙ্গার ঘাট—আসন্ন দুর্গাপুজোয় রাজ্যজুড়ে নজিরবিহীন উদযাপনের প্রস্তুতি শুরু করল রাজ্য সরকার ৷ মহালয়া থেকে শুরু করে বিজয়া দশমী পর্যন্ত দফায় দফায় চলবে একের পর এক জমকালো আয়োজন ৷ কলকাতার পাশাপাশি দিঘাকেও এই উৎসবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে ৷ উদ্দেশ্য একটাই, বাংলার সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আধুনিক প্রযুক্তির মোড়কে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরা ৷

প্রশাসনের অন্দরে এই মেগা পরিকল্পনা ঘিরে সাজোসাজো রব। আয়োজনের রূপরেখা নিয়ে নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "পুজোকে কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট শহরের মণ্ডপে সীমাবদ্ধ না-রেখে জেলা থেকে সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়াই সরকারের মূল উদ্দেশ্য ৷ বাংলার চিরাচরিত ঐতিহ্য এবং আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনে এবার এমন কিছু কর্মসূচি সাজানো হয়েছে, যা উৎসবের আবহকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যাবে ৷"

সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, উৎসবের সূচনাপর্বেই থাকছে বড় চমক ৷ মহালয়ার ঠিক আগের দিন, অর্থাৎ আগামী 9 অক্টোবর সন্ধ্যায় আকাশজুড়ে দেখা যাবে বিশেষ ড্রোন শো। এর পরদিন মহালয়ায় রেড রোড এবং ইডেন গার্ডেন্সে বসবে বর্ণাঢ্য রোড শো ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দেবীপক্ষে মাতৃবন্দনায় একসঙ্গে বেজে উঠবে কয়েক হাজার ঢাক ৷ শঙ্খ ও উলুধ্বনির মাধ্যমে ঘরে ঘরে উমাকে বরণ করে নেবেন মহিলারা ৷ রাজ্যের 23টি জেলার লোকশিল্পীদের পরিবেশনা এবং বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীদের আগমনী গানে মুখরিত হবে প্রাঙ্গণ। শুধু তাই নয়, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভার্চুয়ালি যুক্ত করা হবে রাজ্যের কয়েক হাজার পুজো মণ্ডপকে।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, মহালয়ার এই কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ ফলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে ওই মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন, সেদিকেও কড়া নজর থাকবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের ৷ কলকাতার গণ্ডি ছাড়িয়ে পুজোর সবচেয়ে বড় চমকটি অপেক্ষা করছে সমুদ্রের সৈকতে ৷ পঞ্চমীর দিন দিঘায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ‘অন্নপূর্ণা রান্নাঘর’ ও ‘মহাভোগ’ কর্মসূচি ৷ সারা রাজ্য থেকে আসা অন্নপূর্ণা যোজনার কয়েক হাজার মহিলা উপভোক্তা উপস্থিত থেকে স্বহস্তে দেবী দুর্গার মহাভোগ তৈরি করবেন। কেবল রান্নাতেই এই উদ্যোগ সীমাবদ্ধ থাকছে না, দিঘার এই সৈকত থেকেই সেই মহাভোগ ধাপে ধাপে ছড়িয়ে দেওয়া হবে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে ৷

সেই সঙ্গে নারীশক্তির প্রতীক হিসেবে সৈকতজুড়ে মানবশৃঙ্খল তৈরি করবেন মহিলারা। সেই শৃঙ্খলের মধ্যে দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠবে পশ্চিমবঙ্গের নিখুঁত ভৌগোলিক মানচিত্র। পঞ্চমীর সন্ধ্যায় দিঘার সৈকতেই বসবে এক বিরাট সাংস্কৃতিক মহোৎসবের আসর ৷ আগমনের পাশাপাশি মায়ের বিদায়বেলাতেও প্রস্তুত রাখা হচ্ছে চমকপ্রদ আয়োজন ৷ আগামী 21 অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন মনখারাপের আবহেও তিলোত্তমা ভাসবে চোখধাঁধানো আলোর রোশনাইতে। বিদ্যাসাগর সেতু থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ রিভারফ্রন্ট চত্বর সেজে উঠবে অত্যাধুনিক আলোকমালায় ৷

আলোর কারুকাজে নতুন রূপ পাবে হাওড়া ব্রিজও। দশমীর সন্ধ্যায় গঙ্গার পাড়ে আয়োজিত হবে আন্তর্জাতিক মানের আতশবাজির প্রদর্শনী এবং দৃষ্টিনন্দন ড্রোন শো। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে গঙ্গাবক্ষে ভাসমান ট্যাবলোর প্রদর্শন। গঙ্গার বুকে ভেসে চলা এই ধরনের সুসজ্জিত ট্যাবলো বাংলার পুজোয় এই প্রথম ৷ মায়ের বিদায়লগ্নে পরের বছর ‘আবার এসো মা’ আহ্বানের সুর তুলেই সাঙ্গ হবে রাজ্য সরকারের শারদোৎসবের এই মেগা কর্মযজ্ঞ।

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DURGA PUJA TABLEAU ON GANGES
দুর্গাপুজো
DURGA PUJA IN BENGAL

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