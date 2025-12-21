ETV Bharat / state

মনরেগার নাম বদলের প্রতিবাদ, 'কর্মশ্রী' প্রকল্প হল 'মহাত্মাশ্রী'

প্রকল্পের নাম বলদ করে বিজেপি-সহ বিরোধীদের মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ রাজনৈতিক বার্তা দিলেন বলেই মনে করছে তৃণমূলের একাংশ ৷

Karmashree
কর্মশ্রী প্রকল্প হল মহাত্মাশ্রী (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 21, 2025

কলকাতা, 12 ডিসেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণার 48 ঘণ্টার মধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে বড় পদক্ষেপ। বাংলার নিজস্ব 100 দিনের কাজের প্রকল্প কর্মশ্রী-র নাম পরিবর্তন করে রাখা হল মহাত্মাশ্রী (Mahatma-Shree)। শুক্রবার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নাম পরিবর্তনের বিষয়টি সরকারিভাবে জানানো হয়েছে ৷

কেন্দ্রের 100 দিনের কাজের প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম সরানোর প্রতিবাদেই রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা ভোটের আগে 100 দিনের কাজের বকেয়া টাকা নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, বিধানসভা ভোটের আগে তাকেই এবার অস্মিতার লড়াইয়ে পরিণত করলেন মমতা।

​রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের সচিবের স্বাক্ষর করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, 2024 সালের 7 মার্চ যে 'কর্মশ্রী' প্রকল্প চালু করা হয়েছিল, এখন থেকে তা 'মহাত্মাশ্রী' নামে পরিচিত হবে। বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকেই, অর্থাৎ 19 ডিসেম্বর থেকেই এই নতুন নাম কার্যকর হয়েছে। রাজ্যপালের অনুমতি নিয়েই নাম বদল করা হয়েছে।

নতুন নামকরণের পাশাপাশি প্রকল্পের লক্ষ্যও ফের স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সরকারি নির্দেশিকায়। 'মহাত্মাশ্রী' প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল- প্রতি অর্থবর্ষে প্রতিটি জব কার্ডধারী পরিবারের কমপক্ষে 100 দিনের মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের বাস্তবায়িত কর্মসূচির মাধ্যমেই এই কাজ দেওয়া হবে।

​প্রশাসনিক নির্দেশিকা হলেও এই নাম পরিবর্তনের নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক কারণ। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে মোদি সরকার 100 দিনের কাজের কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের বিল পাশ করিয়েছে। মহাত্মার নাম বাদ দিয়ে নতুন নাম রাখা হয়েছে 'ভিবি জি রাম জি'। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ একাধিক বিরোধী দল। সংসদ তোলপাড় হয় বিরোধীদের বিক্ষোভে। তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

​বৃহস্পতিবার শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, এভাবে জাতির জনককে অপমান করা অত্যন্ত লজ্জার। তিনি বলেছিলেন, “আমরা ভিখারি নই, আমরা সম্মান চাই। তোমরা যদি মহাত্মাকে সম্মান দিতে না পারো তাহলে, আমরা দেব। বাংলায় কর্মশ্রী প্রকল্পে 70 থেকে 100 দিন কাজ দেওয়া হবে, আর তা হবে মহাত্মার নামেই।”

​বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই নাম বদলকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। তাঁদের মতে, রাজ্যের নিজস্ব তহবিল থেকে জব কার্ড হোল্ডারদের টাকা মিটিয়ে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বুঝিয়েছিলেন যে তিনি কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবেন না। এবার প্রকল্পের নাম বদলে মহাত্মা গান্ধির নাম যুক্ত করে তিনি এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন।

প্রথমত, বিজেপির বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধিকে অপমান করার অভিযোগ তুলে জাতীয় স্তরে বিশেষ রাজনৈতিক বার্তা দিলেন। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের নিজস্ব প্রকল্পের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও আবেগের রাজনীতিতে বিরোধীদের কোণঠাসা করলেন। এদিকে, নতুন নামকরণের ফলে প্রকল্পের কাঠামো বা সুবিধায় কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। শুধুমাত্র 2024 সালের 7 মার্চ জারি হওয়া মূল বিজ্ঞপ্তিতে প্রকল্পের নাম সংক্রান্ত সংশোধনী আনা হয়েছে। বাকি সমস্ত নিয়ম থাকছে অপরিবর্তিত।

