রাজ্যের আরও 25 দফতরে চালু হচ্ছে নতুন ই-টেন্ডার পোর্টাল, নির্দেশ নবান্নের
WB Govt New e-Tender Portal: অর্থ দফতরের অতিরিক্ত সচিব জানিয়েছেন, সরকারি প্রকল্পের কাজ যাতে সময়মতো এবং কার্যকরভাবে রূপায়ণ করতে এই নতুন পোর্টাল চালুর সিদ্ধান্ত।
Published : November 2, 2026 at 6:31 PM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: সরকারি প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে এবং স্বচ্ছভাবে শেষ করতে ডিজিটাল ব্যবস্থায় বড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। এবার রাজ্যের আরও 25টি গুরুত্বপূর্ণ দফতরে বাধ্যতামূলকভাবে চালু করা হচ্ছে নতুন ই-টেন্ডার পোর্টাল। সোমবার রাজ্যের অর্থ দফতরের অডিট শাখার পক্ষ থেকে এই মর্মে একটি আনুষ্ঠানিক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। নবান্ন সূত্রের খবর, মঙ্গলবার থেকেই এই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে।
সরকারি নির্দেশিকায় অর্থ দফতরের অতিরিক্ত প্রধান সচিব পিকে মিশ্র স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজ যাতে সময়মতো এবং কার্যকরভাবে রূপায়ণ করা যায়, সেই উদ্দেশেই এই নতুন পোর্টাল চালুর সিদ্ধান্ত। নির্দেশিকায় তাঁর পর্যবেক্ষণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, “প্রকল্প রূপায়ণে গতি আনা এবং কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য।" তাঁর কথায়, "বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজ যাতে সময়মতো এবং কার্যকরভাবে রূপায়ণ করা যায়, সেই কারণেই রাজ্য সরকার এই নতুন পোর্টাল চালু করেছে।”
নির্দেশনামায় আরও জানানো হয়েছে, এরপর থেকে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি এবং তাদের অধীনস্থ সমস্ত শাখা অফিসকে যাবতীয় নতুন দরপত্র শুধুমাত্র এই নতুন পোর্টালের মাধ্যমেই ডাকতে হবে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, 2025 সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থ দফতরের বিশেষ স্মারকের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে নতুন ওয়েব পোর্টালটির সূচনা করা হয়েছিল। এরপর চলতি বছরের 12 অগস্ট পূর্ত দফতর-সহ কয়েকটি নির্দিষ্ট দফতরের আবেদনের ভিত্তিতে ধাপে ধাপে এই ব্যবস্থার আওতা বাড়ানো হয়। এবার একসঙ্গে 25টি দফতরে এই পরিষেবা পুরোদমে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুরনো পোর্টাল থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্যও দ্রুত নতুন সিস্টেমে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে।
জানা গিয়েছে, নতুন এই ব্যবস্থার আওতায় আসছে কৃষি, কৃষি বিপণন, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, সমবায়, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, ক্রেতা সুরক্ষা এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর। এছাড়া স্কুল শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, খাদ্য ও সরবরাহ, তথ্য ও সংস্কৃতি, তথ্যপ্রযুক্তি, পর্যটন এবং দমকলের মতো জনপরিষেবামূলক দফতরগুলিতেও এখন থেকে দরপত্র ডাকার একমাত্র মাধ্যম হবে এই নতুন পোর্টাল। তালিকায় রয়েছে স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক, শিল্প ও বাণিজ্য, শ্রম, মৎস্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, উদ্যানপালন, আবাসন, কারা প্রশাসন, বিচার এবং নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরও।
নবান্নের এক আধিকারিকের কথায়, "দরপত্র প্রক্রিয়ায় গতি আনা এবং সব দফতরে একই ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলাই এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য। নতুন পোর্টালটি কার্যকর হওয়ায় সরকারি কাজের স্বচ্ছতা বাড়বে এবং দীর্ঘসূত্রতা অনেকটাই কমবে।" মঙ্গলবার থেকেই নতুন নিয়ম কড়া ভাবে মানার নির্দেশ গিয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিতে।