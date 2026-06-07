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মেয়র পদে ফিরহাদের ইস্তফা, কলকাতা কর্পোরেশনে প্রশাসক বসানোর পথে রাজ্য সরকার

মঙ্গলবার থেকে কলকাতা কর্পোরেশনের মাথায় প্রশাসক বসা এক প্রকাশ নিশ্চিত হয় যাচ্ছে। কলকাতা কর্পোরেশন আগামী সপ্তাহের শুরুতেই প্রশাসক নিয়োগ হয় যেতে পারে।

Kolkata Municipal Corporation
কলকাতা কর্পোরেশনে প্রশাসক বসানোর পথে রাজ্য সরকার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 7, 2026 at 4:13 PM IST

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কলকাতা, 7 জুন: মেয়র পদে ফিরহাদ হাকিমের ইস্তফা পর সরকার আগ্রহ প্রকাশ করছে প্রশাসক বসানোর। তবে পুর আইন মেনে তৃণমূল কাউন্সিলরদের সামনে নতুন নেতা বেছে নেওয়া সুযোগও দিয়েছে। কিন্তু আজ মমতার ডাকে কাউন্সিলরদের সেই বৈঠক বাতিল হওয়াটা এক প্রকার নেতা নির্বাচন অস্তাচলে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। পাশাপশি মঙ্গলবার থেকে কলকাতা কর্পোরেশনের মাথায় প্রশাসক বসা এক প্রকাশ নিশ্চিত হয় যাচ্ছে। কলকাতা কর্পোরেশন আগামী সপ্তাহের শুরুতেই প্রশাসক নিয়োগ হয় যেতে পারে।

2011 তৃণমূল রাজ্যের ক্ষমতায় এলেও 2010 সালে কলকাতা কর্পোরেশনের দখল নেয়। তবে সম্প্রতি নির্বাচনের ফলাফলের পর তৃণমূল যেন তাদের ঘরের মতো ভেঙে যাচ্ছে। সেই আঁচ এসে লেগেছে কলকাতা কর্পোরেশনে। বোরো চেয়ারম্যান, মেয়র পারিষদ থেকে শুরু করে শেষমেষ ইস্তফা দিয়েছেন মেয়র। তবে নতুন মেয়র কে হবেন তারজন্য তিন দিন সময় দেওয়া হলেও সেই নির্বাচনে তৃণমূল তাদের সমস্ত কাউন্সিলরদের রবিবার পর্যন্ত একত্রে আনতে পারেনি।

পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তৃণমূলের তরফে কেউ এই সম্পর্কে যোগাযোগ করে কিছুই বলেনি। তৃণমূলের তরফে মেয়র নির্বাচিত করার কোনও পক্ষেপ হবে কিনা সেটা নিয়েই আজ বৈঠক ছিল তৃণমূল ভবনে। সেটাও বাতিল হতেই এক প্রকার নিশ্চিত যে মেয়র হিসেবে নাম তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রশাসনকে দিয়ে ওঠা যায়নি।

মেয়র পদে ফিরহাদ হাকিমের ইস্তফা পরেই পুর বিষয়ক দফতর কর্পোরেশনের কমিশনারকে একটি নোটিশ পাঠায়। তাতে বোর্ড কেন ভেঙে দেওয়া হবে না সেই বিষয় জানাতে বলে। 3 দিন সময় দেওয়া হয় আগামী সোমবার শেষ হচ্ছে।

কলকাতা কর্পোরেশন এক উচ্চ আধিকারিক বলেন, সোমবার পুর বিষয়ক দফতরকে জবাব দেওয়া হবে। সেই জবাব পেলে 5 সদস্যের একটি কমিটি সুপারিশ করবে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসক কে হবেন। সেই সুপারিশ কে বাস্তবায়ন করবে রাজ্য। তাঁর আশঙ্কা আগামী সপ্তাহেই পুর প্রশাসন পরিচনাত জন্য নিয়োগ হয় যাবে পুর প্রশাসক। কলকাতা কর্পোরেশন করোনা কালেও প্রশাসক বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়ছে। তবে সেটা অতিমারি পরিস্থিতি ছিল। রাজ্যে ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। সেই দলের মেয়র দুইবার নিয়োগ হয় ছিলেন প্রশাসক বোর্ডের প্রধান হিসেবে।

তবে রাজনৈতিক পালা বদল ও তার জেরে বোর্ড ভেঙে প্রশাসক নিয়োগ হলে কলকাতা কর্পোরেশনের ইতিহাসে সেটা নয়া নজির হিসেবে লেখা হবে। কর্পোরেশন সূত্রে খবর, প্রশাসক হিসেবে বর্তমান কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনারকেই নিয়োগ করা হতে পারে।

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KMC
KOLKATA MAYOR RESIGNATION
ফিরহাদ হাকিম
কলকাতা কর্পোরেশন
KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION

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