ভিক্ষাবৃত্তি আর নয় ! রাস্তায় ট্র্যাফিক সচেতনতার পাঠ দেবেন বৃহন্নলারা, কী বলছেন তাঁরা ?
Initiative for Transgenders: বকেয়া সম্পত্তি কর আদায়ে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : November 19, 2026 at 8:14 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়ালে যাঁদের দেখে অনেকসময়ই বিরক্ত হয়ে যাত্রীরা গাড়ির কাঁচ তুলে দিতেন, এবার গাড়ির কাঁচ নামিয়ে তাঁদের কথাই শুনতে হবে মন দিয়ে । হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন । এবার সিগন্যালে ট্রাফিকের পাঠ পড়াতে চলেছেন বৃহন্নলারা ।
ট্রাফিক সিগন্যালে হাত পাতার দিন এবার শেষ হতে চলেছে ৷ রূপান্তরকামী বা বৃহন্নলাদের ভিক্ষাবৃত্তি থেকে সরিয়ে মূল স্রোতে ফেরাতে নতুন পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার । তাঁদের নিয়ে তৈরি হচ্ছে বিশেষ 'বৃহন্নলা ব্রিগেড' । বৃহস্পতিবার রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এই নতুন উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছেন । প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমাজে তাঁদের মর্যাদাও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছেতেই বৃহন্নলাদের ভিক্ষাবৃত্তির পেশা থেকে সরিয়ে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে । মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, বৃহন্নলাদের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগানো হবে । প্রথমত, ট্রাফিক সিগন্যালে সচেতনতা প্রচারের কাজে । দ্বিতীয়ত, পুরসভার বকেয়া কর আদায়ের কাজে । দু'টি ক্ষেত্রেই তাঁদের নির্দিষ্ট সাম্মানিক বা স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে ।
কীভাবে কাজ করবে এই ব্রিগেড ?
মন্ত্রী জানিয়েছেন, যাঁরা ট্রাফিক সিগন্যালে কাজ করতে আগ্রহী, তাঁদের প্রথমে পুলিশ দিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে । প্রশিক্ষণের পর তাঁরা রাস্তায় নেমে সাধারণ মানুষকে ট্রাফিক ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সচেতন করবেন । হেলমেট না পরলে বা সিটবেল্ট না বাঁধলে তাঁরা চালকদের সতর্ক করবেন । এমনকি কলকাতা শহরের ভেতরে বা বাইরে সর্বত্র সিট বেল্ট বাঁধার প্রয়োজনীয়তা বোঝাবেন তাঁরা । পাশাপাশি, গাড়ির জানলা খুলে রাস্তায় থুতু ফেলা বা বাইরে নোংরা ফেলার মতো অভ্যাসের বিরুদ্ধেও প্রচার চালাবেন এই ব্রিগেডের সদস্যরা । গাড়ির ভেতরেই নির্দিষ্ট প্যাকেটে আবর্জনা রাখার পরামর্শ দেবেন তাঁরা ।
অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আমরা একটি নতুন ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছি । আমাদের ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী যে বন্ধুরা আছেন, তাদেরকে দিয়ে আমরা একটি ব্রিগেড তৈরি করছি ৷ যার নাম দিয়েছি 'বৃহন্নলা ব্রিগেড' । তাদেরকে দু'ভাবে আমরা কাজে লাগাব । তাদের একটা সম্মানের জীবিকা আমরা দিতে চাই এবং মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছে যে তারা বিভিন্ন ট্রাফিক সিগন্যালে ভিক্ষাটা যদি না করেন । আমরা যদি একটা অন্য জীবিকা তাদেরকে দিই স্বসম্মানে ।"
বকেয়া কর আদায় নিয়ে পরিকল্পনা
প্রশাসন সূত্রে খবর, গত কয়েক বছরে রাজ্যের একাধিক পুরসভা ও পুরনিগমে বাকি রয়েছে গৃহ ও সম্পত্তি কর । আর এই বকেয়া কর আদায় করা হচ্ছে না বলে আর্থিক চাপের মুখে পড়েছে পুরসভা ও পুরনিগমগুলি । হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ নাগরিকই নিয়মিত তাঁদের কর মেটাননি । আর সরকারি হিসাব অনুযায়ী কলকাতা পুরনিগমের কর বাবদ বাকি পড়েছে প্রায় কয়েক কোটি টাকা । সাধারণ মানুষ যাতে তাঁদের করের টাকা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেন, সেই জন্য ইতিমধ্যেই তাঁদের বিভিন্ন ধরনের ছাড় ও টাকা মেটাবার প্রক্রিয়াকে আরও সুলভ করে দেওয়া হয়েছে ৷ তবে এখনও অনেকেই কর মেটাননি । তাই এবার এই কর আদায়ের ক্ষেত্রে গতি আনতেই এই বিশেষ পন্থা অবলম্বন করতে চলেছে রাজ্য সরকার ।
মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আমাদের বিভিন্ন কর বাকি আছে ৷ অনেকটা লোকবল কম ৷ তার জন্য বারবার শুধু নোটিশই পাঠানো হয় । আমরা যদি ট্রাফিক সিগন্যালে কাজ করা বৃহন্নলাদের কাজে লাগাই ৷ তাদের আমরা একটা স্টাইপেন্ড দেব ৷ সেরকমই যেসব বৃহন্নলা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর আদায় করবেন তাদের সঙ্গে আমাদের ইন্সপেক্টররাও থাকবেন ৷ তাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া হবে কীভাবে তোমরা কথা বলবে, কীভাবে কর চাইবে ৷ একটা গ্রুমিং হবে এবং সেখানেও তাদের একটা স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে ।"
বৃহন্নলাদের বৈঠক মন্ত্রীর সঙ্গে
বহু বছর ধরে রাজ্যের তৃতীয় লিঙ্গের সমাজের মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করে আসছেন রঞ্জিতা সিনহা ৷ তাঁর সঙ্গে বুধবার দীর্ঘ বৈঠক করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । এই বৈঠকে কলকাতা পুলিশ এবং কলকাতা পুরনিগমের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন । ট্রান্সজেন্ডার বোর্ডের সদস্য তথা রাজ্যের গরিমা গৃহের ডিরেক্টর রঞ্জিতা সিনহা বলেন, "রাজ্যে পালাবদল হওয়ার পর নতুন সরকার যাতে এই প্রান্তিক মানুষগুলির জন্য কিছু ভাবেন এবং তাঁদের জন্য কিছু করেন, সেইসব বিষয় নিয়ে একাধিকবার মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে বৈঠক করেছিলাম । আজ সেই স্বপ্ন পূর্ণতা লাভ করল । কারণ পেট চালাবার জন্য তৃতীয় লিঙ্গের সম্প্রদায়ের মানুষকে বাধ্য হয়েই ভিক্ষাবৃত্তি এবং যৌন পেশায় যুক্ত হতে হয় । এর ফলে তারা মানুষের কাছে বিরক্তির কারণ এবং অপাঙক্তেয় হয়ে ওঠে । তাই তাঁরাও যাতে সমাজের মূলস্রোতে ফেরেন এবং কারুর অবজ্ঞা বা করুণার কারণ না হন, কোনও ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, সেই বিশ্বাসেই আমি সরকারকে এই প্রস্তাবটি দিয়েছিলাম ।"
কী বলছেন বৃহন্নলারা ?
তাঁর কথায়, ওই বৈঠকে মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে আগামী মাসের 10 তারিখের মধ্যেই এই নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি করা হবে । অন্যদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে এখন থেকে কলকাতা, হাওড়া ও বিধাননগরের কোন এলাকায় কত সংখ্যক তৃতীয় লিঙ্গের মানুষজন ট্রাফিক সিগন্যালের ভিক্ষা করেন কিংবা বিভিন্ন জায়গায় ভিক্ষা করেন এবং রাতের বেলায় যৌন পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাঁদেরকে চিহ্নিত করা হবে । তারপর এদের উপযুক্ত প্রশিক্ষন দেওয়া হবে এবং ধাপে ধাপে কাজে নিয়োগ করা হবে । আপাতত এরা শ্রমের বিনিময়ে মাসিক ভাতা পাবেন ৷ তবে পরবর্তীতে এদের বেতন ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা যায় কি না সেই বিষয়টি ভেবে দেখা হবে ।
রঞ্জিতা সিনহা আরও বলেন, "আজ এক ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষী হয়ে রইলাম ৷ আমি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং তারপর রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে আমাদের রূপান্তরকামী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও হৃদয়ের গভীর থেকে ধন্যবাদ জানাই । আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষদের ট্রাফিক গার্ডের কাজে অন্তর্ভুক্ত করে জীবিকার নতুন দিশা দেখানোর এই উদ্যোগ আমাদের কাছে সত্যিই স্বপ্নপূরণের মতো । এ শুধু চাকরি নয়, এ আমাদের আত্মমর্যাদা, অধিকার ও মাথা উঁচু করে বাঁচার স্বীকৃতি । আমার এত দিনের একটা প্রচেষ্টাকে একটু একটু করে পূর্ণ হতে দেখে সত্যি ভালো লাগছে ।"
সংরক্ষিত বেড রাখার প্রস্তাব
এছাড়াও প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে যাতে রূপান্তরকামীদের জন্য একটি করে সংরক্ষিত বেড রাখা হয়, সেই প্রস্তাবটিও উঠে এসেছে বৈঠকে । অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণভাবে আরও একটি প্রসঙ্গ উঠে এসেছে তা হল, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য যদি গুরুকুল করা যায় । এঁদের যে বিশেষ ধরনের গান বাজনা শৈলী রয়েছে সেগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে । তাই সেগুলো যাতে পরের প্রজন্ম জানতে পারে এবং প্রশিক্ষনের মাধ্যমে এগুলিকে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্ম পৌঁছে দেওয়া যায়, তাই গুরুকুল তৈরির ভাবনার প্রস্তাব উঠে এসেছে তৃতীয় লিঙ্গের সম্প্রদায়ের থেকেই । এখন দেখার রাজ্য সরকার কতটা এই প্রস্তাবে আমল দেয় এবং তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয় ৷ সেদিকে নজর থাকবে রূপান্তরকামীদেরও ৷