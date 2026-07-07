যাত্রী সুবিধার্থে চালু হচ্ছে তিনটি এসি বাস রুট, কোন কোন এলাকায় পরিষেবা ?

যাত্রী সুবিধার্থে চালু হচ্ছে তিনটি এসি বাস রুট, কোন কোন এলাকায় পরিষেবা ?
কলকাতা-শহর সংলগ্ন এলাকায় চালু হচ্ছে তিনটি নতুন এসি বাস রুট। এর ফলে অফিসযাত্রী ও সাধারণ মানুষের যাতায়াত অনেক সহজ এবং আরামদায়ক হবে ৷
Published : July 7, 2026 at 4:52 PM IST
কলকাতা, 7 জুলাই: বাস যাত্রীদের জন্য সুখবর ৷ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখেই নয়া উদ্য়োগ রাজ্য সরকারের ৷ রাজ্যের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, উন্নত এবং যাত্রীবান্ধব করে তুলতে তিনটি নয়া এসি বাস রুট চালু করল রাজ্য পরিবহণ দফতর।
এই নিয়ে পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে জানিয়েছেন, " প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি'র বাংলার সার্বিক উন্নয়নের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দূরদর্শী নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, উন্নত ও যাত্রীবান্ধব করে তুলতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। সেই লক্ষ্যেই রাজ্যের গণপরিবহণ ব্যবস্থায় যুক্ত হচ্ছে 3টি নতুন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) বাস রুট। এর ফলে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের যাতায়াত হবে আরও সহজ, দ্রুত, নিরাপদ ও আরামদায়ক।"
তিনি আরও লিখেছেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'বিকশিত বাংলা'র স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে এই রুটগুলো চালু করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ রাজ্য পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী শহরতলি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও মসৃণ করতে তিনটি নতুন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস রুট চালু হতে চলেছে ৷ আধুনিক রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম মূল ভিত্তি হল তার উন্নত গণপরিবহণ ব্যবস্থা। নিত্যযাত্রীদের প্রতিদিনের ভোগান্তি কমাতে এবং যাতায়াত ব্যবস্থাকে আরও সহজ, দ্রুত, নিরাপদ ও আরামদায়ক করতেই এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসগুলি রাস্তায় নামানো হচ্ছে ৷"
নতুন এসি বাস রুটগুলি হল-
- AC-58 এই বাসটি, ইকোস্পেস থেকে সোনারপুর পর্যন্ত পরিষেবা দেবে। এই রুটটি চালুর ফলে নিউটাউন-রাজারহাটের আইটি হাবের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত এলাকা সোনারপুরের সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হবে। ফলে কর্মজীবী মানুষ ও সাধারণ যাত্রীরা উপকৃত হবেন।
- AC-24 এই বাসটি ঢালাই ব্রিজ, পাটুলি হয় হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত যাবে। পাটুলি, গড়িয়া এবং সংলগ্ন এলাকার মানুষের জন্য হাওড়া স্টেশনে পৌঁছনোর এর আগে একটা ঝুঁকি ছিল ৷ তবে এখন এই যাত্রা অনেকটাই সহজ হবে। যানজটের ঝক্কি এড়িয়ে যাত্রীরা দ্রুত হাওড়া স্টেশন ও কলকাতার মূল বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পৌঁছতে পারবেন।
- AC-57 এই বাসটি কল্যাণী, বড় জাগুলি মোড় থেকে সল্টলেক করুণাময়ী পর্যন্ত যাবে। নদিয়া ও উত্তর 24 পরগনার লাগোয়া কল্যাণী শিল্পাঞ্চল থেকে কলকাতার অন্যতম প্রধান প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র সল্টলেক করুণাময়ীর মধ্যে এই রুটটি পরিষেবা দেবে। এর ফলে দূরপাল্লার যাত্রীদের সময় বাঁচবে অনেকটাই।
তীব্র গরম ও বর্ষাকালে এই এসি বাসগুলি সাধারণ মানুষ থেকে চাকরিজীবী, পড়ুয়া এবং প্রবীণ নাগরিকদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেকটাই স্বস্তি প্রদান করবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ শুধু তাই নয়, এর আগেই পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়ে ছিলেন, দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যের বিভিন্ন রুটে পর্যায়ক্রমে 470টি নতুন ইলেকট্রিক, সিএনজি ও ডিজেল চালিত বাস পথে নামানোর পরিকল্পনাও রয়েছে পরিবহণ দফতরের ৷