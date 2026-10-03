পুজোর মুখে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশকর্মীদের জন্য সুখবর, রেশন ভাতা বাড়াল নবান্ন
রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফ থেকে এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশ— উভয় বাহিনীর ক্ষেত্রেই এই নির্দেশিকা সমভাবে কার্যকর হয়েছে।
Published : October 3, 2026 at 8:04 AM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের কর্মীদের জন্য সুখবর দিল নবান্ন। পুলিশকর্মীদের মাসিক রেশন ভাতা এক ধাক্কায় 500 টাকা বাড়ানো হল। আগে তাঁরা মাসে 1,500 টাকা করে এই ভাতা পেতেন। এখন থেকে তাঁরা পাবেন 2000 টাকা। গত 1 অক্টোবর থেকেই এই নতুন নির্দেশ কার্যকর হয়েছে।
গত 29 সেপ্টেম্বর রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফ থেকে এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। নবান্নের ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্ট এবং তার থেকে নিচুতলার পুলিশকর্মীরাই কেবল এই বাড়তি ভাতার সুবিধা পাবেন। কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশ— উভয় বাহিনীর ক্ষেত্রেই এই নির্দেশিকা সমভাবে কার্যকর হয়েছে।
সরকারি ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "রাজ্যপাল সানন্দে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্ট পদমর্যাদার এবং তার থেকে নিচুতলার কর্মীরা, যাঁরা আগে মাসিক 1500 টাকা হারে রেশন ভাতা পাচ্ছিলেন, 1 অক্টোবর 2026 থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁদের রেশন ভাতা বাবদ মাসিক 2000 টাকা দেওয়া হবে।"
রাজ্যের অর্থ দফতরের অনুমোদন সাপেক্ষেই ভাতা বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়েছে। নবান্ন থেকে প্রকাশিত এই মেমোরেন্ডামটিতে স্বাক্ষর করেছেন স্বরাষ্ট্র দফতরের সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি নীতিন সিংঘানিয়া।
পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার জন্য নির্দেশিকার প্রতিলিপি ইতিমধ্যেই ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ, কলকাতা পুলিশের কমিশনার এবং অর্থ দফতর সহ সংশ্লিষ্ট সব প্রশাসনিক মহলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির আবহে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে নিচুতলার পুলিশকর্মীরা আর্থিকভাবে অনেকটাই উপকৃত হবেন।
পুজোর মরশুমের কথা মাথায় রেখে সমস্ত পুলিশকর্মীদের কোনও রকম ছুটির আবেদনের মঞ্জুর করা হবে না বলে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালিপুজো ও ছটপুজোর জেরে আগামী 8 অক্টোবর থেকে 20 নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের পুলিশকর্মীদের কোনও ছুটি মঞ্জুর হবে না নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। তবে জরুরি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে পুলিশকর্মীদের ছুটির আবেদনের ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে।