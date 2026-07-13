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প্রথমবার রথযাত্রায় সরকারি অনুদান, 60টি কমিটিকে 5 লক্ষ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

এদিন রাজ্যের বিভিন্ন মঠ ও মন্দিরের প্রতিনিধি এবং জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে রথযাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি একথা জানান।

Chief Minister Suvendu Adhikari
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 3:02 PM IST

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কলকাতা, 13 জুলাই: দুর্গাপুজোর ধাঁচে এবার রথযাত্রাতেও রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদান। রাজ্যের 60টি ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা কমিটিকে 5 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। সোমবার নবান্ন সভাঘর থেকে এই নবান্ন সভাঘর থেকে সেই অনুদানের অর্থ তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই প্রথমবার রাজ্যে রথযাত্রা কমিটিগুলিকে সরকারিভাবে অনুদান দেওয়া হচ্ছে।

এদিন রাজ্যের বিভিন্ন মঠ ও মন্দিরের প্রতিনিধি এবং জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে রথযাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি জানান, রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সরকারের লক্ষ্য। উৎসবের অনুদান প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা যে সমস্ত রথযাত্রাগুলি দশকের পর দশক ধরে হয়, প্রাথমিকভাবে এমন প্রায় 60টি রথযাত্রা কমিটিকে আমরা 5 লক্ষ টাকা করে সরকারি সহায়তা আজকে প্রদান করবো।" এই অনুদানের অর্থ রথের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের কাজে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

শুধু অনুদান দেওয়াই নয়, পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে রথযাত্রার মেলাগুলিতেও সরকারি ব্যবস্থাপনা বাড়ানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এতদিন রথযাত্রা উপলক্ষে শুধু ট্রাফিক পুলিশ পাঠিয়েই প্রশাসন তাদের কাজ শেষ করত। কিন্তু এবার সরকারিভাবে এই উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী, রাজ্যের 75টি ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রার মেলায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে 'সেবা কেন্দ্র' খোলা হবে। সেখানে পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থীদের ন্যূনতম পরিষেবা দেওয়া হবে।

রথযাত্রার পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য তীর্থস্থানগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নেও বিপুল অর্থ বরাদ্দের কথা এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বাজেটে ঘোষিত 'তীর্থক্ষেত্র সার্কিট' প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের প্রাচীন মঠ ও মন্দিরগুলির সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় স্থানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতির জন্য দু’বছরে 1000 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও, আসন্ন শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বর, জলপাইগুড়ির জল্পেশ এবং জয়ন্তীতে পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে। শ্যাওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার পথে প্রতি 5 কিলোমিটার অন্তর সেবা কেন্দ্র তৈরি করবে রাজ্য সরকার। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার সরকারি কপ্টার থেকে পুণ্যার্থীদের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করা হবে বলেও জানান তিনি।

উৎসবের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের ওপরও এদিন জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বনদপ্তর ও প্রশাসনকে নির্দেশ দেন, রথের মেলাগুলিতে যেন নারকেল এবং ফলের চারা বিলি করা হয়। মেলায় ইউক্যালিপটাস গাছ বিলি না করার বিষয়ে সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ইউক্যালিপটাস চারাটা দেবেন না। ওটা মাটির পক্ষে ক্ষতিকারক। ফল গাছের চারা বিতরণে উৎসাহিত করুন এবং সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার মেলাগুলিতে নারকেল গাছের চারা বেশি করে বিতরণ করুন, যেখানে বেশি বজ্রপাত হয়।"

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TAGGED:

RATH YATRA
CHIEF MINISTER SUVENDU ADHIKARI
GOVERNMENT GRANT FOR RATH YATRA

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