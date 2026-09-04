মিলবে কি রফা ! সুপ্রিম নির্দেশের পর ডিএ সমস্যা সমাধানে দিল্লিতে বৈঠক
এই বৈঠকের আগে 5 সেপ্টেম্বর শনিবারের মধ্যে সংগঠনের লিখিত বক্তব্য ই-মেইল করে পাঠাতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে ।
Published : September 4, 2026 at 9:50 AM IST
কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: ডিএ সমস্যার সমাধানে ফের বসতে চলেছে বৈঠক । এবার দিল্লিতে বসছে বৈঠক । অর্থ দফতরের থেকে চিঠি দিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সব সংগঠন ও তাদের আইনজীবীদেরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে ।
রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কেউ কেউ এখনও মহার্ঘভাতা পাননি । কেউ আবার পেলেও পর্যাপ্ত পাননি । এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বাধীন কমিটির সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রতিনিধি ও আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠক বসবে নয়াদিল্লিতে ।
আগামী 12 সেপ্টেম্বর শনিবার বিকেল পাঁচটার সময় এই বৈঠক বসবে বলে জানানো হয়েছে । তার আগে 5 সেপ্টেম্বর শনিবারের মধ্যে সংগঠনের লিখিত বক্তব্য ই-মেইল করে কমিটিকে পাঠাতে বলা হয়েছে । কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা আদালতে জানিয়েছিলেন এখনও পর্যন্ত 7 হাজার কোটি টাকা কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা হিসাবে মেটানো হয়েছে ।
কিন্তু আরও একাধিক বিষয়ের সমাধান করতে বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা কমিটির সঙ্গে কর্মচারীদের প্রতিনিধি ও আইনজীবীদের বসে আলোচনা করতে নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি সঞ্জয় কারল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রার বেঞ্চ ৷ আট সপ্তাহের মধ্যে বৈঠকের বিষয়ে আদালতে হলফনামা দিতে হবে কমিটিকে । আগামী 27 অক্টোবর মঙ্গলবার ফের শুনানি হবে এই মামলার ।
শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধি ও আইনজীবী কারা থাকবেন সেই নাম চাওয়া হয়েছিল । তার ভিত্তিতে আদালত লিখিত নির্দেশে জানিয়েছে, কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের পক্ষ থেকে থাকবেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস ৷ আর সংগঠনের প্রতিনিধি থাকবেন শ্যামল কুমার মিত্র ।
অন্যদিকে, কর্মচারীদের আরও এক সংগঠনের হয়ে থাকবেন, আইনজীবী করুণা নন্দী, আইনজীবী বিপুল কুমার ও সংগঠনের প্রতিনিধি মৃন্ময় শ্রীমানি । পাশাপাশি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষে আইনজীবী অভিজিৎ উপাধ্যায় ও সংগঠনের কনভেনর ভাস্কর ঘোষ বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন ।
উল্লেখ্য, এর আগে ডিএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে রাজ্য সরকার । বকেয়া মহার্ঘভাতার 100 শতাংশ মেটাতে AICPI (All India Consumer Price Index) অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট নির্দিষ্ট কমিটির কাছে রাজ্যকে 85 শতাংশ মেটানোর আর 15 শতাংশ ছাড় দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে । পাশাপাশি 2008 সাল থেকে 2015 সালের মধ্যের সরকারি কর্মচারীদের নথি পেতে সময় লাগছে বলে এই সময়ের বকেয়া ডিএ আগামী দু'বছরে চারটি কিস্তিতে মেটানো হবে বলে জানানো হয়েছে ।
তবে এই নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন কর্মচারীরা । কেন তাদের 100 শতাংশ ডিএ মেটানো হবে না সেই নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন । অন্যদিকে, গ্রান্টস ইন এডরা এখনও মহার্ঘভাতা পাননি । এই রকম একাধিক বিষয় নিয়েই এবার ফের বৈঠক বসতে চলেছে দিল্লিতে ।