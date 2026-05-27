ETV Bharat / state

ভোটের সময় সাসপেন্ড হওয়া পুলিশ আধিকারিককে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে বড় দায়িত্ব নবান্নের

কালীঘাট থানার ওসি থাকাকালীন বিতর্কে জড়িয়ে সাসপেন্ড হন গৌতম দাস৷ নির্বাচন কমিশন তাঁকে সাসপেন্ড করে৷ এবার তিনি বদলি হলেন মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে৷

Govt deputed Police Officer at CMO
সাসপেন্ড হওয়া পুলিশ আধিকারিককে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে বড় দায়িত্ব নবান্নের (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 27, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 27 মে: বিধানসভা নির্বাচনের সময় স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন কলকাতা পুলিশের আধিকারিক গৌতম দাস৷ সেই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগের ভিত্তিতে কালীঘাট থানার ওসি-র পদ থেকে সরিয়ে তাঁকে সাসপেন্ড করে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন৷ সেই গৌতম দাসকেই এবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে ডেপুটেশনের ভিত্তিতে বদলি করা হল৷

মঙ্গলবার, 26 মে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার এক আধিকারিকের স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যপালের সম্মতিক্রমে ইন্সপেক্টর গৌতম দাসকে কলকাতা পুলিশের দক্ষিণ বিভাগ থেকে বদলি করে নবান্নে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে নিযুক্ত করা হল। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ডেপুটেশনের ভিত্তিতে তিনি এই পদেই বহাল থাকবেন।

Govt deputed Police Officer at CMO
কলকাতা পুলিশের আধিকারিক গৌতম দাস (ফাইল ছবি)

ওই বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন দ্রুত গৌতম দাসকে তাঁর বর্তমান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন, যাতে ওই পুলিশ আধিকারিক অবিলম্বে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে নতুন পদে কাজে যোগ দিতে পারেন।

একই সঙ্গে ওই নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে যে ডেপুটেশনে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে কর্মরত থাকলেও গৌতম দাসের মূল পুলিশ বাহিনীতে তাঁর পদমর্যাদা, সিনিয়রিটি এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনও ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাঁর কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিমের সুবিধাও তিনি নিয়ম মেনেই পাবেন।

উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যজুড়ে বিভিন্নস্তরে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকদের বদলি করেছিল নির্বাচন কমিশন৷ সেই সময়ই কালীঘাট থানার ওসি-র দায়িত্ব দেওয়া হয় গৌতম দাসকে৷ সেই দায়িত্বে থাকাকালীনই তিনি বিতর্কে জড়ান৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে একটি ছবি পোস্ট করেন৷ সেই পোস্টে তিনি লেখেন ‘রেডি ফর নিউ অ্যাসাইনমেন্ট’৷

Govt deputed Police Officer at CMO
কলকাতা পুলিশের আধিকারিক গৌতম দাসকে নবান্নে বদলির নির্দেশ (নিজস্ব ছবি)

তৎকালীন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ওই ছবির সূত্র ধরে গৌতম দাসের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং সরাসরি নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়। তৃণমূলের পক্ষ থেকে কমিশনের কাছে ওই অফিসারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। ​তৃণমূল কংগ্রেসের সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে সেই সময় নির্বাচন কমিশন গৌতম দাসকে তড়িঘড়ি কালীঘাট থানার ওসির পদ থেকে সরিয়ে দেয়। তাঁকে সাসপেন্ডও করা হয়৷

সেই ঘটনা ঘটেছিল চলতি মাসের শুরুর দিকে৷ মাস শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে নয়া দায়িত্বে আনল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার৷ আর এই নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে। নবান্নের শীর্ষস্তরে গৌতম দাসের এই অন্তর্ভুক্তি সাধারণ কোনও প্রশাসনিক রদবদল নয় বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তাঁকে সরাসরি রাজ্যের ক্ষমতার মূল কেন্দ্রবিন্দু নবান্নে, খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে ডেপুটেশনে নিয়ে আসা প্রশাসনিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি পদক্ষেপ বলে মনে করছে প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞরা।

Govt deputed Police Officer at CMO
কলকাতা পুলিশের আধিকারিক গৌতম দাসের সেই বিতর্কিত পোস্ট (ফাইল ছবি)

তবে ​রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই প্রশাসনের বিভিন্নস্তরে খোলনলচে বদলাতে শুরু করেছে নতুন সরকার। পূর্ববর্তী সরকারের আমলের অনেক প্রশাসনিক রদবদল বাতিল করে নতুন করে সাজানো হচ্ছে পুলিশ-প্রশাসনকে। বদলি এবং নতুন দায়িত্ব দেওয়ার এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এবার সেই বদলির তালিকায় উঠে এল কলকাতা পুলিশের আধিকারিক গৌতম দাসের নাম।

আরও পড়ুন -

  1. সোশালে 'ছবি' পোস্ট, তৃণমূলের অভিযোগে সাসপেন্ড কালীঘাট থানার ওসি
  2. স্বাস্থ্য দফতরে রদবদল, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নতুন ভাইস প্রিন্সিপাল

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
BENGAL BJP GOVERNMENT
গৌতম দাস
কালীঘাট থানা
GOVT DEPUTED POLICE OFFICER AT CMO

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.