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বন দফতরের পরিকাঠামো ধ্বংস করেছে তৃণমূল, তোপ মন্ত্রী মনোজের

বন উন্নয়নে মন্ত্রী সমন্বয়ের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বৈঠক করেন বিভিন্ন ডিভিশনের বনদফতরের আধিকারিকদের সঙ্গেও ৷

TMC has destroyed the Forest
তৃণমূলকে আক্রমণ বনমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 15, 2026 at 9:57 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 15 জুন: বন দফতরের পরিকাঠামো ধ্বংস করে গিয়েছে তৃণমূল । 80 শতাংশের উপর খালি রয়েছে বনকর্মীদের পদ। মালবাজারে এসে কার্যত এই ভাষাতেই পূর্বতন সরকারকে আক্রমণ করলেন বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও। এদিন মন্ত্রী বলেন, "আমরা দ্রুত প্রাথমিক সমস্যাগুলিকে দূর করে বন্যপ্রাণের জন্য কাজ করব।" সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে জনকল্যাণ শিবির। মালবাজার শহরের আদর্শ বিদ্যাভবনের মাঠে ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সেই শিবির পরিদর্শনে এসেই তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী।

অবৈধ রিসোর্ট তৈরি করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমরা সমস্ত তথ্য জোগাড় করছি। এরপর কড়া হাতে বন ও পরিবেশ রক্ষায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" একই সঙ্গে এক বিশেষ ঘোষণাও করেন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, "আমরা পুজোর আগেই বক্সায় বাইরে থেকে বাঘ আনার ব্যবস্থা করছি। বিস্তারিত আর কয়েক দিনের মধ্যেই জানা যাবে।"

বনের উন্নয়নে তিনি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন বলে জানালেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, "বন, পরিবেশ, পর্যটন একসঙ্গে মিলে কাজ করলেই সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। উত্তরবঙ্গের বুকে চা ছাড়া তেমন কোনও বড় শিল্প নেই। আমরা বন নির্ভর পর্যটনকে আরও বড় উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাইছি।"

জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শন বনমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

এরপর সেখান থেকে বেরিয়ে মন্ত্রী চলে আসেন চাপরামারির বন বাংলোয়। সেখানে জলপাইগুড়ি, গরুমারা, নেওড়া, বৈকুন্ঠপুর-সহ বিভিন্ন ডিভিশনের বন দফতরের আধিকারিক-সহ বন উন্নয়ন নিগমের আধিকারিক ও সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। মন্ত্রী বলেন, " দফতরে নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েআধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করলাম ৷ বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। "

মালবাজারের শিবির পরিদর্শনে মন্ত্রীর আগেই পৌঁছন রাজ্য সরকারের মুখ্য পরিদর্শক তথা কোঅপারেটিভ বিভাগের যুগ্ম সচিব কৃষ্ণা গুপ্তা।তিনি বলেন, "সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প 19টি আলাদা আলাদা দফতরের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আমরা আশা করছি মানুষ এগুলোর সুবিধে পাবেন।" পরিদর্শক বেরিয়ে যাবার পরপরই মন্ত্রী শিবিরে আসেন। এই সময় কোনও আধিকারিক মন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত না থাকায় ক্ষুব্ধ হন মনোজ ৷ জয়েন্ট বিডিওকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "আমাদের গাইড করার জন্য আপনারা কেউ থাকবেন না ?" যদিও পরবর্তী সমযে পরিস্থিতি সামাল দেন জয়েন্ট বিডিও এবং অন্যান্য আধিকারিকরা।

TAGGED:

বনদফতরে 80 শতাংশ পদ খালি
WEST BENGAL FOREST MINISTER
IRREGULARITIES IN FOREST DEPARTMENT
JAN KALYAN SHIVIR IN BENGAL
WB MINISTER SLAMS TMC

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