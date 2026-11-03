রাইমোনার জঙ্গল থেকে উদ্ধার 'ডুয়ার্স রানি' বাঘিনি, আনা হচ্ছে বক্সায়

রাইমোনার জঙ্গল থেকে উদ্ধার 'ডুয়ার্স রানি' বাঘিনি, আনা হচ্ছে বক্সায়
'Dooars Rani' Tigress Rescued: বাঘিনিকে ধরতে নামানো হয় কুনকি হাতি, জেসিবি ৷ তিন ঘণ্টার চেষ্টায় কাবু করা যায় BTR TF-1 বাঘিনিকে ৷
Published : November 3, 2026 at 9:41 PM IST
আলিপুরদুয়ার ও কোকরাঝাড়, 3 নভেম্বর: রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে চলে যাওয়া বক্সা জঙ্গলের বাঘিনি BTR TF-1’কে উদ্ধার করল পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের বন দফতর ৷ মঙ্গলবার বিকেলে 5টা নাগাদ বাঘিনিকে ঘুমপাড়ানি গুলি বা ট্রাঙ্কুলাইজ করা হয় ৷ তবে, তার আগে বনকর্মীদের কাল ঘাম ছুটিয়ে দেয় সে ৷
কুনকি হাতি, জেসিবি সব কিছুকে হার মানায় 'ডুয়ার্স রানি' ৷ শেষে তাকে ট্রাঙ্কুলাইজ করতে সক্ষম হন বন কর্মীরা ৷ তার শারীরিক পরীক্ষার পর গ্রিন করিডর করে অসম থেকে বক্সার জঙ্গলে নিয়ে আসা হবে বাঘটিকে ৷ রাইমোনার যে এলাকায় বাঘিনি ছিল, সেটিকে জাল দিয়ে ঘিরে মঙ্গলবার দিনভর তল্লাশি চালানো হয় ৷ বিকেলের দিকে বাঘিনির খোঁজ পাওয়া যায় ৷ এরপর ঘুমপাড়ানি গুলি করে সেটিকে কাবু করেন বনকর্মীরা ৷ এই অভিযান চলাকালীন রাইমোনাতেই উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও ৷
তিনি বলেন, "প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘণ্টার লড়াইয়ের পর আমরা 'ডুয়ার্স রানি'-কে কাবু করতে পেরেছি ৷ তিনটি কুনকি হাতি ও জেসিবি-কে হার মানিয়ে ছেড়েছে ৷ অনেক কষ্ট করে তাঁকে আমরা কাবু করতে পেরেছি ৷ অনেক ধন্যবাদ অসম সরকারকে, তাদের বন বিভাগকে ৷ আমরা 'ডুয়ার্স রানি'-কে উদ্ধার করতে পেরেছি ৷ এবার তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব ৷ 'ডুয়ার্স রানি' আমাদের গর্ব ৷"
এদিন এই বাঘিনি উদ্ধার কাজের সময় ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির দুই আধিকারিক জঙ্গলে উপস্থিত ছিলেন ৷ পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের বন দফতরের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁদের নেতৃত্বেই BTR TF-1 বাঘিনিকে উদ্ধার করা হয় ৷
উল্লেখ্য, শনিবার পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের বনদফতর যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, বক্সা ছেড়ে রাইমোনা টাইগার রিজার্ভে চলে যাওয়া বাঘিনিকে ট্র্যাঙ্কুলাইজ করে ফিরিয়ে আনা হবে । সেই মতো NTCA-র কাছে অনুমতি চাওয়া হয় । তবে শনি ও রবিবার দফতর বন্ধ থাকায় অনুমতি মেলেনি । সোমবার অনুমতি মিলতেই অসমের রাইমোনা বন বিভাগে পৌঁছে যান রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও ৷
গত 29 সেপ্টেম্বর বিহারের বাল্মিকী ফরেস্ট থেকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে আনার জন্য ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে খাঁচাবন্দি করা হয়েছিল এই তিন বছরের বাঘিনিকে ৷ এরপর ভারতীয় বায়ুসেনার আই এম-17 হেলিকপ্টারে এয়ার লিফট করে 30 সেপ্টেম্বর ভোর 4টে 45 মিনিট নাগাদ হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতে নিয়ে আসা হয় ৷ সেখান থেকে নিমতি হয়ে সড়কপথে বক্সার জঙ্গলে নিয়ে আসা হয় বাঘিনিকে । কিন্তু, জঙ্গলে ছাড়ার একমাসের মধ্যেই সে অসমের রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে চলে যায় ৷