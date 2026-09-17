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বিশ্বের প্রথম স্যালাম্যান্ডার স্যাংচুয়ারি হতে চলেছে দার্জিলিঙে, জীবন্ত জীবাশ্ম বাঁচাতে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

Himalayan Salamander Sanctuary in Darjeeling: সারা বিশ্বে প্রথম হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডারকে সংরক্ষণের উদ্যোগ নিল কার্শিয়াং বন বিভাগ ৷ প্রতিবেদন শুভদীপ রায়নন্দীর ৷

Himalayan salamander
দার্জিলিংয়ের কার্শিয়াঙে পাওয়া যায় হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 5:56 PM IST

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কার্শিয়াং, 17 সেপ্টেম্বর: কুয়াশায় ঘেরা দার্জিলিং এবং কার্শিয়াংয়ের পাহাড়ি উপত্যকায় এক অনন্য আন্তর্জাতিক মাইলফলক রচিত হতে চলেছে ৷ প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের আমল থেকে টিকে থাকা বিরল ও সংবেদনশীল উভচর প্রাণী 'হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার' বা হিমালয়ান নিউট (Tylototriton Verrucosus)-কে পূর্ণাঙ্গ আইনি সুরক্ষা দিতে এবং বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে তৈরি হতে চলেছে বিশ্বের প্রথম 'হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার স্যাংচুয়ারি' (Salamander Sanctuary)।

রাজ্য বন দফতর, জু অথরিটি এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে এই স্যাংচুয়ারি গঠনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে ৷ কার্শিয়াং বন বিভাগের বিস্তৃত প্রস্তাব ও গবেষণার ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই একটি সার্বিক রিপোর্ট কেন্দ্র সরকারের বন মন্ত্রক ও সেন্ট্রাল জু অথরিটির কাছে জমা দেওয়া হয়েছে ৷ এই যুগান্তকারী সংরক্ষণের মূল কাণ্ডারী 2020 ব্যাচের আইএফএস অফিসার তথা কার্শিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে ৷ অবলুপ্তির পথে থাকা এই পাহাড়ি প্রাণীর প্রাকৃতিক প্রজননস্থল পুনরুদ্ধার, কৃত্রিম জলাশয় সৃষ্টি এবং বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় স্থানীয় বাসিন্দাদের যুক্ত করার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'ইকো ওয়ারিয়র অ্যাওয়ার্ডস 2026'-এর (Eco Warrior Awards 2026) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্যাটাগরিতে মনোনীতও হয়েছেন ৷

বিশ্বে প্রথম হিমালয়ান স্যালামান্ড্যার স্যাংচুয়ারি তৈরি হতে চলেছে দার্জিলিঙে (ইটিভি ভারত)

প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাস ও ‘লিভিং ফসিল’ পরিচিতি

বিজ্ঞানসম্মতভাবে Tylototriton verrucosus বা Tylototriton himalayanus নামে পরিচিত এই অদ্ভুত দর্শন উভচর প্রাণীটি 'কাউডাটা' (Caudata) বর্গের অন্তর্ভুক্ত ৷ অ্যাম্ফিবিয়ান বা উভচর প্রজাতির একটি সাব ক্যাটাগরির প্রজাতি ৷ প্রায় 140-160 মিলিয়ন বছর আগে জুরাসিক যুগে, যখন পৃথিবীতে ডাইনোসরদের রাজত্ব ছিল, তখন থেকেই এদের পূর্বপুরুষরা এই ধরায় বিচরণ করছে ৷

যুগে যুগে জলবায়ুর মহাপ্রলয় ঘটলেও এদের দৈহিক গঠনে কোনও মৌলিক পরিবর্তন হয়নি ৷ তাই গবেষকরা একে ‘জীবন্ত জীবাশ্ম’ বা ‘লিভিং ফসিল’ বলে থাকেন ৷ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে কাউডাটা বর্গের জীবিত উভচর হিসেবে শুধু এই একটিমাত্র প্রজাতিই টিকে রয়েছে ৷ প্রায় 16-18 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের কালচে-বাদামি পিঠের উপর দানাদার উঁচু রেখাবিশিষ্ট এই প্রাণীকে স্থানীয় পাহাড়ের মানুষ ভালোবেসে 'পানি টিকটিকি' বা 'পানি কুকুর' নামে ডেকে থাকেন ৷ বিরলতার কারণে এটি ভারতীয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন (Wildlife Protection Act 1972)-এর তফসিল-1 (Schedule I) ভুক্ত একটি সর্বোচ্চ সুরক্ষিত প্রাণী ৷

প্রজাতির অনন্য পরিবেশগত অবদান তুলে ধরে কার্শিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে দেবেশ পান্ডে বলেন, "এটি একটি অতি-সংবেদনশীল ইন্ডিকেটর বা সূচক প্রজাতি ৷ এটি কেবল দার্জিলিং ও কার্শিয়াং পাহাড়েই পাওয়া যায় ৷ ভারতের বা পৃথিবীর আর কোথাও মেলে না ৷ যেখানে এদের উপস্থিতি দেখা যায়, বুঝতে হবে সেখানকার জলের গুণগতমান চমৎকার এবং বাস্তুতন্ত্র সজীব ৷ সসার-আকৃতির জলমগ্ন নিচু জমিতে এদের প্রাকৃতিক চলাফেরা মাটিকে ছিদ্রযুক্ত করে তোলে ৷ এর ফলে বৃষ্টির জল মাটির গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পায় এবং ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় দ্রুত বাড়ে ৷ সহজ কথায়, পাহাড়ি ঝরনা ও শহরের পানীয় জল সরবরাহ টিকিয়ে রাখতে এরা অলক্ষ্যে কাজ করে ৷ কিন্তু জল সামান্য দূষিত হলেও এরা বেঁচে থাকতে পারে না ৷"

Himalayan Salamander Sanctuary in Kurseong Darjeeling
হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডারের দৈর্ঘ্য (ইটিভি ভারত)

বিপদের মেঘ: সঙ্কুচিত আবাসস্থল ও ঝুঁকি

ঐতিহাসিকভাবে দার্জিলিং এবং কার্শিয়াং পাহাড়ের প্রায় একশোটিরও বেশি স্থানে এদের উপস্থিতি দেখা যেত ৷ তবে বর্তমানে অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন, ক্রমবর্ধমান পর্যটন, প্লাস্টিক দূষণ এবং জমি ব্যবহার পরিবর্তনের ধাক্কায় এদের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রগুলি আশঙ্কাজনকভাবে সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে ৷ পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী ছোট ছোট জলাশয় কিংবা পরিষ্কার জল জমে থাকা সসার-আকৃতির খাত বা পাহাড়ের ঢালের জলাভূমিগুলিই এদের প্রজননের প্রধান আশ্রয় ৷ কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অনেক এলাকাতেই বর্জ্য ও রাস্তাঘাট নির্মাণের মাটি ফেলে এসব জলধারা বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে ৷

আরও জটিল বিষয় হলো, এসব বাসস্থানের একটি বড় অংশই সংরক্ষিত বনের বাইরে, যেমন— চা বাগান, লোকালয় এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে অবস্থিত ৷ প্রচলিত সংরক্ষিত এলাকা ধারণার বাইরে গিয়ে কেন কাজ করতে হচ্ছে, তা ব্যাখ্যা করে ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে জানান, প্রথাগত বনাঞ্চলের আইনি গণ্ডি ছাড়িয়ে স্থানীয় সম্প্রদায় ও গবেষকদের সঙ্গে হাত না মেলালে এই বিরল প্রজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় ৷

যেভাবে ও যেসব এলাকা নিয়ে গড়ে উঠছে প্রথম স্যাংচুয়ারি

স্যালাম্যান্ডারদের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রগুলি পাহাড়ি অঞ্চলে কোনও একক বড় বনভূমিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ৷ কার্শিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে এই জটিল ভূগোলে কীভাবে স্যাংচুয়ারির সীমানা নির্ধারণ করা হচ্ছে, তা বিস্তারিত জানান।

প্রস্তাবিত স্যাংচুয়ারির প্রধান তিনটি কেন্দ্রবিন্দু হলো কার্শিয়াংয়ের নামথিং পোখরি (Namthing Pokhari), পোখরিয়াটার (Pokhriatar) এবং পঞ্চ পোখরি (Panch Pokhri) ৷

নামথিং পোখরি: এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ-পার্বত্য বায়োডাইভারসিটি হেরিটেজ সাইট ৷ বর্তমানে এটি জেলা প্রশাসনের অধীনে থাকা রাজস্ব জমি হলেও, একে সম্পূর্ণরূপে বন বিভাগের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে, যাতে স্যাংচুয়ারি মূল কেন্দ্র হিসেবে একে পরিচালনা করা যায় ৷

Himalayan Salamander in Kurseong Darjeeling
ডাইনোসরের সময় থেকে এখনও পৃথিবীতে টিকে আছে হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার (ইটিভি ভারত)

পোখরিয়াটার ও পঞ্চ পোখরি: পোখরিয়াটার সরাসরি সংরক্ষিত বনের অভ্যন্তরে অবস্থিত ৷ আর পঞ্চ পোখরি হলো বনের গভীরে থাকা পাঁচটি প্রাকৃতিক ছোট পুষ্করিণীর বা পরিস্কার জলাশয়ের গুচ্ছ ৷

সীমানা পুনর্গঠন ও সুরক্ষা কৌশল সম্পর্কে ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে বলেন, "যেহেতু বাসস্থানগুলি ছড়িয়ে রয়েছে, কোনওটি 5 হেক্টর, কোনোটি 3 একর, 4 একর বা 2 একর ৷ তাই সবক'টি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে একত্র করে প্রথম ধাপে আমরা প্রায় 12-15 একর এলাকাকে সরাসরি অভয়ারণ্যের কঠোর আইনি সুরক্ষার অন্তর্গত নিয়ে আসছি ৷ জেলা প্রশাসনের পরামর্শে আমরা বিশেষজ্ঞ হিসেবে নামথিং পোখরি ও সংলগ্ন অঞ্চলের জন্য 2026-2031 সাল মেয়াদের একটি পূর্ণাঙ্গ 'ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান' তৈরি করে দিয়েছি ৷ জমি বন বিভাগের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরিত হলেই স্যাংচুয়ারি ঘোষিত হবে ৷"

তিনি আরও জানান যে, মার্গারেট'স হোপ টি এস্টেটের মতো যেসব প্রজনন ক্ষেত্র চা বাগানের সীমানায় রয়েছে, সেখানে বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে নির্দিষ্ট জলাশয়গুলির চারপাশে সুরক্ষা সীমানা প্রাচীর তৈরি করা হচ্ছে ৷ স্যাংচুয়ারি গঠিত হলে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক থেকে নিয়মিত ও নির্দিষ্ট 'ফান্ড ফ্লো' বা বরাদ্দ আসবে, যা এই সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে ৷

পাহাড়ের জলের উৎস ও বাস্তুতন্ত্রের মূল স্রোত

হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার কেবল দর্শনীয় এক বিরল প্রাণী নয়, পাহাড়ি জনপদের সুপেয় জলের মূল কাণ্ডারীও বটে ৷ এরা সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1 হাজার 500 থেকে 2 হাজার 250 মিটার উচ্চতার আর্দ্র জলাভূমিতে বসবাস করে ৷

Himalayan Salamander in Kurseong Darjeeling
হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে (ইটিভি ভারত)

অদ্ভুত জীবনচক্র ও কৃত্রিম পুকুরের 'জরুরি উদ্ধারকার্য'

স্যালাম্যান্ডারের জীবনকাল গড়ে 11 বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং এরা 4-5 বছরে প্রজননক্ষম হয়ে ওঠে ৷ এদের জীবন মূলত দু'টি পর্বে বিভক্ত:

1. প্রজননকাল (বর্ষাকাল): মে-জুন মাসে প্রথম বৃষ্টির পর এরা শীতঘুম ভেঙে জলাশয়ে আসে। জলজ উদ্ভিদ বা পাথরের গায়ে স্ত্রী স্যালাম্যান্ডার ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে ফুলকাযুক্ত 'লাভা' (বা ট্যাডপোল) বের হয়। আগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে ফুলকা বিলুপ্ত হয়ে এরা ডাঙ্গায় চলার মতো রূপ নেয়।

2. হাইবারনেশন বা শীতঘুম: অক্টোবরের শেষ থেকে এপ্রিল/মে পর্যন্ত (বছরের প্রায় ৭-৮ মাস) এরা জলাশয় ছেড়ে আর্দ্র মাটি, পাথর বা পচা পাতার নিচে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে শীতঘুমে কাটায়।

তবে শীতঘুমের সময় মাটির ওপর প্লাস্টিক বা অনিয়ন্ত্রিত বর্জ্য ফেলা হলে মাটির নিচের জীবন্ত স্যালাম্যান্ডার চাপা পড়ে মারা যায়। এই সঙ্কট কাটাতে ডিএফও পান্ডের নেতৃত্বাধীন টিম পাহাড়ে বেশ কিছু কৃত্রিম পুকুর ও প্রদর্শনমূলক বাসভূমি তৈরি করেছে। সড়ক সংলগ্ন বা দূষিত জলাশয়ে কোনো নিউট বা তাদের লাভা বিপন্ন অবস্থায় পাওয়া গেলে বন দপ্তর সেগুলিকে দ্রুত উদ্ধার করে এই নিরাপদ কৃত্রিম পুকুরগুলিতে স্থানান্তর করে।

বিজ্ঞাননির্ভর গবেষণা ও ডব্লিউডব্লিউএফ (WWF)-এর হাত ধরে প্রচার

এই সংরক্ষণ প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি কেবল আবেগ নয়, বরং নিখাদ বিজ্ঞান। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে যৌথ গবেষণা চালিয়ে এই প্রজাতির সঠিক ভৌগোলিক বণ্টন, হুমকি ও সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করা হয়েছে। গবেষক বরখা সুব্বা এই পুরো প্রক্রিয়ায় বন বিভাগকে টানা পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন।

একইসঙ্গে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার (WWF)-এর সহযোগিতায় স্যালাম্যান্ডারের খাদ্যাভ্যাস ও বিপদের কারণ সংবলিত আকর্ষণীয় ইনফোগ্রাফিক্স তৈরি করা হয়েছে ৷ এসব ডিজিটাল পোস্টার ইউটিউব, ফেসবুক এবং সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করে নতুন প্রজন্মকে সচেতন করা হচ্ছে, যাতে বহু বছর ধরে চোখের সামনে দেখা এই প্রাণীকে কেউ ভুলবশত ক্ষতিকর মনে না করেন ৷

শিক্ষার্থীদের জন্য ‘স্ক্রিন টু গ্রিন’ এবং সমাজভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টি

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, কঠোর আইন দিয়ে বনের পশুপাখি বাঁধানো গেলেও মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া সংরক্ষণ অসমাপ্ত থেকে যায় ৷ কার্শিয়াংয়ের বিশিষ্ট বোর্ডিং স্কুলগুলির শিক্ষার্থীদের প্রকৃতিমুখী করতে চালু করেছেন ‘স্ক্রিন টু গ্রিন’ কর্মসূচি ৷ এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মোবাইল ও কম্পিউটারের স্ক্রিন থেকে বের করে বনাঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে তারা নাইট ক্যাম্পিং, ট্রেকিং, প্রজনন ক্ষেত্র পরিদর্শন, বুনো হাতির পথ ও চিতাবাঘের সংঘাত বোঝা, গাছ জড়িয়ে ধরা এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে অংশ নেয় ৷ জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির স্থানীয় সদস্যরা এই ক্যাম্প পরিচালনায় যুক্ত থাকেন ৷

Himalayan Salamander in Kurseong Darjeeling
হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার শুধু কার্শিয়াং ও দার্জিলিঙে পাওয়া যায় (ইটিভি ভারত)

2026-2031 মেয়াদের 10 বছর মেয়াদি রূপরেখা: নামথিং পোখরিকে মডেল হিসেবে সামনে রেখে একটি বৃহৎ সমাজভিত্তিক রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে ৷

জীববৈচিত্র্য মানচিত্রায়ন: গ্রাম পঞ্চায়েত, বন দফতর, বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় এনজিও-দের নিয়ে বায়োডাইভারসিটি হেরিটেজ সাইট ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ ঝরনা, ড্রেন, জলজ উদ্ভিদ, পাখি, প্রজাপতি ও স্তন্যপায়ীদের নিয়মিত বিজ্ঞানসম্মত সুমারি করা হবে ৷

টেকসই জীবিকা ও পরিবেশ-বান্ধব পর্যটন: পর্যটন ও সংস্থানকে মুখোমুখি দাঁড় না করিয়ে পরিবেশ-বান্ধব হোমস্টে, গাইড প্রশিক্ষণ, নার্সারি ও হস্তশিল্পের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে ৷

দেবেশ পাণ্ডে বলেন, "পর্যটন ও সংরক্ষণকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই ৷ কাজ বন্ধ না করে এমনভাবে এগোতে হবে যেন মূল প্রজনন কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ৷" শত মিলিয়ন বছরের প্রাচীন এক 'জীবন্ত জীবাশ্ম'-কে টিকে থাকার মতো একটু নিরাপদ জায়গা দেওয়ার এই সমন্বিত চেষ্টা সাফল্য পেলে, কার্শিয়াংয়ের এই 'স্যালাম্যান্ডার স্যাংচুয়ারি' বিশ্বজুড়ে পাহাড়ি জলাভূমি ও বিরল প্রাণী সংরক্ষণের এক নতুন দিশা দেখাবে ৷

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HIMALAYAN SALAMANDER IN KURSEONG
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HIMALAYAN SALAMANDER SANCTUARY

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