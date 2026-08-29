বাঘ আসার আগেই 'টাইগার ক্লাব' ! বক্সায় পড়ুয়ারাই এবার বাঘ সংরক্ষণের দূত

বাঘ আসার আগেই 'টাইগার ক্লাব' ! বক্সায় পড়ুয়ারাই এবার বাঘ সংরক্ষণের দূত
প্রতি স্কুলের 15-20 জন পড়ুয়াকে বাঘের আচরণ, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ, জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্র থেকে বাঘের মুখোমুখি হলে কী করণীয়-দেওয়া হবে প্রশিক্ষণ । শুভদীপ বর্মনের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : August 29, 2026 at 7:23 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 29 অগস্ট: জঙ্গলে বাঘ ফেরার আগেই জেলায় শুরু 'বাঘ-শিক্ষা' ! বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে বাঘ ফেরানোর উদ্যোগের মধ্যেই মানুষ-বাঘ সহাবস্থানের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বন দফতর । আর সেই কাজে এ বার বড় ভূমিকা নিতে চলেছে স্কুলপড়ুয়ারা । আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিটি মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে তৈরি হবে 'টাইগার ক্লাব' । প্রতি স্কুল থেকে 15-20 জন পড়ুয়াকে নিয়ে গড়ে তোলা হবে এই ক্লাব । বাঘের আচরণ, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ, জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্র থেকে শুরু করে বাঘের মুখোমুখি হলে কী করণীয়- সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তাদের । পরে তারাই পরিবার, প্রতিবেশী এবং স্থানীয় সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে সচেতনতার বার্তা ।
রাজ্যে প্রথমবার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে বাঘ ফেরানোর উদ্যোগকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি । তবে বন দফতরের কাছে স্পষ্ট, শুধু জঙ্গলে বাঘ ছেড়ে দিলেই দায়িত্ব শেষ নয় । বাঘের উপস্থিতিকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হলে মানুষ-বাঘ সংঘাতের আশঙ্কাও বাড়তে পারে । তাই বাঘ আসার আগেই স্থানীয় বাসিন্দাদের সচেতন করা এবং পড়ুয়াদের মাধ্যমে সেই বার্তা আরও দূরে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷
বন দফতর সূত্রে খবর, জেলার প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে 15-20 জন পড়ুয়াকে নিয়ে গড়ে উঠবে 'টাইগার ক্লাব' ৷ বন দফতরের বিশেষজ্ঞরা ক্লাবের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেবেন । শুধু বাঘ চেনানো নয়, বাঘের স্বাভাবিক আচরণ, গতিবিধি, খাদ্যাভ্যাস, জঙ্গলের পরিবেশে তার ভূমিকা এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে বাঘের গুরুত্ব সম্পর্কেও পড়ুয়াদের জানানো হবে । একই সঙ্গে মানুষ ও বাঘ কীভাবে সংঘাত এড়িয়ে পাশাপাশি থাকতে পারে, সেই বিষয়েও দেওয়া হবে ব্যবহারিক ধারণা ৷
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বিপদের সময়ে কী করণীয়, সেই শিক্ষায় । হঠাৎ লোকালয়ে বাঘ ঢুকে পড়লে বা জঙ্গলের কাছাকাছি বাঘের দেখা মিললে কীভাবে পরিস্থিতি সামলাতে হবে, বাঘকে দেখতে পেয়ে ভিড় করা বা উত্তেজিত হয়ে তাকে তাড়া করার মতো কাজ কেন বিপজ্জনক- সেই বিষয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করা হবে । লক্ষ্য, গুজব বা আতঙ্কের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে বাঘ সম্পর্কে মানুষের ধারণা তৈরি করা ।
তবে শুধু স্কুলের গণ্ডিতে এই প্রচার আটকে থাকছে না । বক্সা টাইগার রিজার্ভের সংলগ্ন 75টি গ্রাম, বনবস্তি এবং চা-বাগান এলাকাকে সামনে রেখে আলাদা সচেতনতা কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে । সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি । বন দফতরের প্রায় 25টি বিশেষ দল বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবে ৷ প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে বাঘ সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা দূর করার পাশাপাশি, বাঘের মুখোমুখি হলে কী করা উচিত এবং কী করা একেবারেই উচিত নয়, তা বোঝানো হবে ।
প্রথম পর্যায়ে প্রতিদিন তিনটি করে গ্রামে পৌঁছনোর পরিকল্পনা রয়েছে বন দফতরের । গ্রাম পর্ব শেষ হলে বক্সা সংলগ্ন প্রায় 30টি চা-বাগান এলাকাতেও একই ধরনের সচেতনতা কর্মসূচি চালানো হবে । অর্থাৎ বাঘ জঙ্গলে ফেরার আগেই তার সম্ভাব্য উপস্থিতিকে ঘিরে যে কোনও আতঙ্ক বা ভুল ধারণা দূর করতে চাইছে বন দফতর ।
উত্তরবঙ্গের পরিবেশপ্রেমী সংগঠন, পশুপ্রেমী এবং বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার পরেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । বন দফতরের লক্ষ্য, বাঘ ফেরার আগে স্থানীয় মানুষের মধ্যে আস্থা তৈরি করা । কারণ বাঘ সংরক্ষণ শুধু বন দফতরের একার দায়িত্ব নয়, জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সেই কাজ দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য পেতে পারে না ।
রাজ্যের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাঁও বলেন, "বাঘকে বক্সায় এনে ছেড়ে দেওয়ার পরেই আসল কাজ শুরু হবে । তার আগে সাধারণ মানুষ এবং পড়ুয়াদের সচেতন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শুধু বাঘ ছেড়ে দিলেই হবে না । সাধারণ মানুষকেও সচেতন করতে হবে । বাঘের আচার-আচরণ, গতিপ্রকৃতি কী, সেটাও জানা দরকার ৷ তাই সচেতনতার কাজে ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা নেওয়া হবে ।"
বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প সংলগ্ন 75টি গ্রামের মানুষের সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলেও আশাবাদী বনমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্যের মূল লক্ষ্য, বাঘকে ঘিরে ভয় নয়, সচেতনতা তৈরি করা । কারণ বাঘের স্বাভাবিক আচরণ সম্পর্কে মানুষ যত বেশি জানবে, সংঘাতের সম্ভাবনাও তত কমবে ।
আলিপুরদুয়ারের সমাজসেবী তথা শিক্ষক রাতুল বিশ্বাসের মতে, 'টাইগার ক্লাব' নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ । তবে শুধু নামমাত্র ক্লাব তৈরি করে এক-দু'দিন অনুষ্ঠান করলে হবে না। নিয়মিত প্রশিক্ষণ, আলোচনা এবং সচেতনতা কর্মসূচি চালিয়ে যেতে হবে । তাঁর মতে, স্কুল থেকেই যদি বন, পরিবেশ এবং বন্যপ্রাণ সম্পর্কে পড়ুয়াদের ধারণা তৈরি করা যায়, তা হলে সেই সচেতনতা ভবিষ্যতে সমাজে ছড়িয়ে পড়বে ।
আলিপুরদুয়ারের 'পিপলস ফর অ্যানিম্যালস'-এর সম্পাদক জয়দেব দে বন দফতরের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন । তাঁর কথায়, জেলার প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে টাইগার ক্লাব তৈরি করে পড়ুয়াদের বাঘ সংরক্ষণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে আগামী দিনে তারাই সাধারণ মানুষের কাছে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে পারবে । স্কুলের পড়ুয়াদের এই কাজে যুক্ত করা হলে বাঘ সংরক্ষণের বিষয়টি শুধু বন দফতরের প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে ।
পরিবেশপ্রেমী নন্দু রায়ের বক্তব্য, "বাঘের আচরণ সম্পর্কে আমরা যদি ভালো করে জানতে পারি, তা হলে আমরাও সজাগ থাকতে পারব । বাঘ সংরক্ষণে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা অপরিসীম । তারা সচেতন হলেই পরিবার ও সমাজকে সচেতন করতে পারবে ।"
বক্সার জঙ্গলে বাঘ ফেরানোর উদ্যোগ ঘিরে তাই শুধু বন দফতরের প্রস্তুতি নয়, শুরু হয়েছে সামাজিক প্রস্তুতিও । জঙ্গলে বাঘ ফেরার আগে তৈরি হচ্ছে নতুন প্রজন্মের 'বাঘ-বন্ধু' । বইয়ের পাতায় বাঘের ছবি দেখার পাশাপাশি এ বার তার সংরক্ষণের দায়িত্বের কথাও শিখবে আলিপুরদুয়ারের পড়ুয়ারা । বন দফতরের আশা, জঙ্গলে বাঘ ফিরলে তার সঙ্গে মানুষও যেন সহাবস্থানের ভাষা বুঝতে পারে, সেই সেতু তৈরির কাজ শুরু হবে স্কুল থেকেই ।