সরকার বদলালেও বন্ধ হয়নি তোলাবাজি ! এক বছর সময় চাইলেন স্বপন

সরকার বদলালেও বন্ধ হয়নি তোলাবাজি ! এক বছর সময় চাইলেন স্বপন
Bengal FM swapan Dasgupta: অর্থমন্ত্রী বলেন, "দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পরেও তোলাবাজি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি।"
Published : November 15, 2026 at 1:06 AM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে । কিন্তু তোলাবাজি বন্ধ হয়নি । এমনটাই মনে করেন বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। শনিবার কলকাতায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তোলাবাজি সংক্রান্ত অভিযোগ স্বীকার করে তিনি বলেন, "দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পরেও তোলাবাজি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। নতুন সরকারকে তোলাবাজি বন্ধ করতে এক বছর সময় দিতে হবে ।"
অর্থমন্ত্রী জানান, তাঁর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র রাসবিহারিতেও তোলাবাজি চলছে । একাংশের মানুষ এই প্রবণতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন । তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দুই কৌশলের সাহায্যে লড়তে হবে। অর্থমন্ত্রীর কথায়, "আমার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র রাসবিহারীতেও একশো শতাংশ তোলাবাজি বন্ধ করা যায়নি । কিন্তু তোলাবাজি বন্ধ করতে যা করা দরকার তা আমি করেছি । তারপরও সম্পূর্ণ সাফল্য পেয়েছি এটা বলার সময় এখনও আসেনি।"
অর্থমন্ত্রী যখন এ হেন মন্তব্য করছেন তার চব্বিশ ঘন্টা আগে 'অরাজকতা' নিয়ে দলকে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । দমদমের একটি অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যসভার এই সাংসদ বলেন, "কাউকে অন্যায় করতে দেখলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। বিজেপির কোনও কর্মী যদি অন্যায় করেন তাহলে অন্যদের তাঁর বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করতে হবে। রাজনৈতিক পরিচয় দেখলে চলবে না । কোনও অরাজকতা বরদাস্ত করা হবে না । অভিযোগ থাকলে পুলিশকে জানাতে হবে । পুলিশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিষয়টি দেখবেন । কেউ অন্যায় করলে সে কথা আমায় জানান । আমি ব্য়বস্থা নেব !" এরপরই তোলাবাজি প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে নিজের অবস্থান ব্যক্ত করলেন অর্থমন্ত্রী।
এ নিয়ে বিরোধী শিবির তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "একদিকে শমীক বলছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দিতে হবে, এফআইআর করতে হবে । আবার অর্থমন্ত্রী স্বীকার করে নিচ্ছেন রাজ্যে অরাজকতা আছে। এই দ্বিচারিতা থেকেই স্পষ্ট বিজেপির মুখ আর মুখোশ আলাদা ।"
মমতা শিবিরের বিধায়ক কুণাল ঘোষও বিজেপিকে নিশানা করেছেন। তিনি বলেন, "বিজেপির প্রতিটি স্তরের কর্মীরা তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছেন। উপর থেকে নীচ- কেউ বাদ নেই । শুধু তাই নয়, তৃণমূলের সময় যাঁরা অন্যায় করেছেন তাঁদেরও মোটা অর্থের বিনিময়ে বিজেপিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে ওই অংশ। বিজেপি নেতৃত্বকে এর জবাব দিতেই হবে।"