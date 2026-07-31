1 অগস্ট রাত থেকে শুরু অনলাইনে জনগণনা, পড়ুয়াদের সামিল করার পরিকল্পনা KMC'র

1 অগস্ট রাত থেকে শুরু অনলাইনে জনগণনা, পড়ুয়াদের সামিল করার পরিকল্পনা KMC'র
অনলাইন জনগণনা চলবে 15 অগস্ট পর্যন্ত ৷ 16 অগস্ট থেকে শুরু হবে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তথ্য যাচাইয়ের কাজ ৷ চালু থাকছে পুরনো পন্থায় জনগণনাও ৷
Published : July 31, 2026 at 9:19 PM IST
কলকাতা, 31 জুলাই: শনিবার রাত 12টা বাজলেই দেশজুড়ে শুরু হচ্ছে জনগণনার কাজ ৷ পয়লা অগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই জনগণনায় এবার বড়সড় পরিবর্তন এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ দেশে এই প্রথমবার অনলাইনে জনগণনার তথ্য আপলোড করতে পারবেন খোদ নাগরিকরাই ৷ ফলে সরকারি কর্মীদের উপর আর নির্ভর করে থাকতে হবে না ৷ নাগরিকদের সুবিধার্থে অনলাইনে 'সেলফ এন্যুমারেশন' বা স্ব-গণনার বিশেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে কেন্দ্র ৷ আর এই ডিজিটাল 'সেলফ এন্যুমারেশন'-কে সফল করতে কেএমসি স্কুল ও কলেজ পড়ুয়াদের এর সঙ্গে যুক্ত করছে ৷ লক্ষ্য কলকাতার অধিকাংশ নাগরিককে এই 'সেলফ এন্যুমারেশন' প্রক্রিয়ায় সামিল করা ৷
জনগণনার জন্য সরকারি পোর্টালের মাধ্যমে নাগরিকরা নিজেরাই নিজেদের তথ্য আপলোড করতে পারবেন ৷ এর জন্য su.census.gov.in নামের একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে ৷ এই পোর্টালে গিয়ে নাগরিকরা তাঁদের যাবতীয় তথ্য সরাসরি জমা দিতে পারবেন ৷ ইতিমধ্যে এই বিষয়ে সরকারিভাবে প্রচার শুরু হয়েছে ৷ আর এই প্রচারের কাজে বিভিন্ন সেলিব্রিটি ও বিশিষ্টজনদের যুক্ত করা হচ্ছে ৷ সাধারণ মানুষ যাতে অনলাইনে তথ্য জমা দেওয়ার বিষয়ে আরও বেশি উৎসাহিত হন, সেই কারণেই এই উদ্যোগ ৷
এবারের জনগণনার কাজ মূলত দু’টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে ৷ প্রথম পর্যায়ে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে ৷ এই ধাপে নাগরিকরা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের যাবতীয় তথ্য নিজেরাই আপলোড করবেন ৷ অনলাইনে এই তথ্য জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াটি চলবে 15 অগস্ট পর্যন্ত ৷
দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হবে তথ্য যাচাই এবং সরাসরি তথ্য সংগ্রহের কাজ ৷ 15 অগস্টের পর থেকে সরকারি কর্মীরা বাড়ি-বাড়ি যাওয়া শুরু করবেন ৷ যাঁরা অনলাইনে তথ্য আপলোড করবেন, সরকারি আধিকারিকরা তাঁদের বাড়িতে গিয়ে জমা দেওয়া নথিপত্র এবং তথ্যগুলি যাচাই করে নেবেন ৷ অন্যদিকে, যাঁরা পোর্টালে তথ্য জমা দেবেন না, তাঁদের বাড়ি গিয়ে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা হবে ৷ এই পর্যায়ে একটি পরিবারে মোট কতজন সদস্য রয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা কত, সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে সরকার ৷
জনগণনার এই জোড়া পরিকাঠামো নিয়ে সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচারিত প্রতিবেদনে অবিকল জানানো হয়েছে, "দুটো পর্যায়ে এই জনগণনা হচ্ছে ৷ প্রথমটা হচ্ছে যে নিজের তথ্য নিজে সরকারকে জানাবে ৷ তার পরে সরকার সেই তথ্য যাচাই করার জন্য আবার যাবে সেই ব্যক্তির কাছে বা সেই ব্যক্তির বাড়িতে ৷ সরকারের কিছু তথ্য জানার আছে সেটা সরকার জানবে ৷" প্রথমবার ডিজিটাল মাধ্যমে কাজ হওয়ায় নাগরিকরা ব্যক্তিগত তথ্য সরকারকে সরাসরি দেওয়ার অধিকার পাচ্ছেন ৷
সব মিলিয়ে 2027 সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এই জনগণনার কাজ সম্পূর্ণ করার একটি প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ৷ তবে সরকারের চেষ্টা রয়েছে, প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই যাতে এই কাজ পুরোপুরি শেষ করা যায় ৷ আজ রাত থেকেই সেই লক্ষ্য পূরণের কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে ৷
এই অনলাইন জনগণনাকে সফল করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা পুরনিগম ৷ এ নিয়ে কেএমসি-র প্রশাসক স্মিতা পান্ডে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছেন, 1 অগস্ট থেকে কলকাতায় ডিজিটাল জনগণনায় স্কুল পড়ুয়াদেরও যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ প্রশাসনের লক্ষ্য, ডিজিটাল সেন্সাস প্রক্রিয়াতে নাগরিকদের সর্বাধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে অনলাইন 'সেলফ এন্যুমারেশন' প্রক্রিয়াকে সফল করা ৷
কলকাতায় অনলাইন জনগণনা বাস্তবায়নে পরিকল্পনা
কলকাতা জুড়ে মোট 8,105টি হাউস লিস্টিং ব্লক চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ এই বিশাল কর্মযজ্ঞে প্রায় 8,200 জন কর্মী অংশ নেবেন ৷ যার মধ্যে 1400 জন সুপারভাইজার থাকবেন ৷
ডিজিটাল জনগণনায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে রাজ্যের শিক্ষা দফতরের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে ৷ বিশেষভাবে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের এই কর্মসূচিতে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ শহরের প্রায় সাতশোটি সরকারি এবং তিনশোটি বেসরকারি স্কুল এই উদ্যোগে অংশ নেবে ৷ প্রতিটি স্কুলে একজন করে নোডাল সেন্সাস টিচার থাকবেন ৷ তিনি সংশ্লিষ্ট বরো অফিসের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন ৷ পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রতিটি পড়ুয়া অন্তত 10টি পরিবারের অনলাইন 'সেলফ এন্যুমারেশন' সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করবে ৷
প্রতিটি বরোতে পাঁচটি বিশেষ দল গঠন করা হবে, যারা নাগরিকদের অনলাইন 'সেলফ এন্যুমারেশন' ফর্ম পূরণে সহায়তা করবে ৷ পাশাপাশি বস্তি, কলোনি এবং শহরের বহুতল আবাসনগুলিতে বিশেষ সচেতনতামূলক অভিযান চালানো হবে, যাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ নিজেরাই অনলাইনে ফর্ম পূরণ করেন ৷
কলকাতা কর্পোরেশনে সমস্ত কর্মীদের নিজেদের 'সেলফ এন্যুমারেশন' ফর্ম পূরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ একইসঙ্গে রাজ্য সরকারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সমস্ত সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের নিজেদের জনগণনার ফর্ম নিজেরাই অনলাইনে পূরণ করবেন ৷
এই কর্মসূচির সূচনা উপলক্ষে শনিবার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মীদের নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে ৷ প্রশাসনের আশা, ডিজিটাল জনগণনা প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কাজ আরও দ্রুত, নির্ভুল এবং স্বচ্ছ হবে ৷ এদিন স্মিতা পান্ডে আরও জানিয়েছেন, আজ রাত বারোটা থেকে অনলাইন পোর্টাল www.sencus.gov.in সক্রিয় হয়ে যাবে এই ফরম ফিলাপ করার জন্য ৷
প্রসঙ্গত এখানে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করার পর একটি 11 ডিজিটের আইডি ক্রিয়েট হবে ৷ যেটিকে লিখে রাখতে হবে ৷ 16 অগস্ট থেকে যখন বাড়িতে সেন্সাস কর্মীরা আসবেন, তখন এই 11 ডিজিটের আইডি তাঁদেরকে দিলে তথ্য সংরক্ষণের কাজ সহজ হবে ৷