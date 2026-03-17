অবশেষে ডিএ নির্দেশিকা জারি ! কবে, কত কিস্তিতে মিলবে ? বিশদে জানুন

প্রথম পর্যায়ের বকেয়া অর্থ দুটি সমান কিস্তিতে প্রদান করা হবে। প্রথম কিস্তির অর্থ দেওয়া হবে চলতি বছরের মার্চে এবং দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ দেওয়া হবে সেপ্টেম্বরে।

অবশেষে ডিএ নির্দেশিকা জারি (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 17, 2026 at 1:02 PM IST

কলকাতা, 17 মার্চ: রবিবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার ঠিক আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর শুনিয়েছিলেন ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ নিয়ে শীঘ্রই নির্দেশিকা জারি হতে চলেছে । মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর দিনভর সরকারি কর্মী মহলে প্রবল জল্পনা থাকলেও এই সংক্রান্ত কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি । অবশেষে সোমবার দিনের শেষে রাজ্যের অর্থ দফতর থেকে ডিএ মেটানোর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তিগুলি প্রকাশ্যে এসেছে ।

এর ফলে রাজ্যের লক্ষাধিক সরকারি কর্মচারী, পেনশনভোগী এবং সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন । অর্থ দফতরের জারি করা 996-এফ(পি2), 997-এফ(পি2) এবং 998-এফ(পি2) নির্দেশিকাগুলির মাধ্যমে 2008 সালের এপ্রিল মাস থেকে 2019 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মেটানোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে । মূলত 2026 সালের 5 ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া এক ঐতিহাসিক রায় এবং শীর্ষ আদালত গঠিত মনিটরিং কমিটির নির্দেশিকা মেনেই রাজ্য সরকার এই পদক্ষেপ করেছে ।

বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য সরকারের তরফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের স্পনসর করা বিভিন্ন প্রকল্পের বিপুল বকেয়া এবং রাজ্যের নিজস্ব বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প ও উন্নয়নের বাধ্যবাধকতার কারণে রাজ্যের আর্থিক ক্ষমতা বর্তমানে সীমিত । তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার তার কর্মীদের স্বার্থ এবং কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এই বকেয়া অর্থ একাধিক পর্যায়ে মেটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।

প্রথম পর্যায়ের বকেয়া মেটানোর পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে জানানো হয়েছে যে, আপাতত 2016 সালের জানুয়ারি থেকে 2019 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত টানা চার বছরের বকেয়া মেটানোর কাজ শুরু হবে । এই বকেয়া অর্থ সর্বভারতীয় উপভোক্তা মূল্য সূচক বা এআইসিপিআই-এর ভিত্তিতে নিখুঁতভাবে গণনা করা হবে । সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, প্রথম পর্যায়ের এই বকেয়া অর্থ দুটি সমান কিস্তিতে কর্মীদের প্রদান করা হবে । এর মধ্যে প্রথম কিস্তির অর্থ দেওয়া হবে চলতি 2026 সালের মার্চ মাসে এবং দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ দেওয়া হবে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে । তবে 2008 সালের এপ্রিল মাস থেকে 2015 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের যে বকেয়া থাকছে, তা কীভাবে এবং কবে মেটানো হবে, সেই পদ্ধতি বা মোডালিটি পরবর্তীতে পৃথক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিশদে জানানো হবে বলে অর্থ দফতর আশ্বস্ত করেছে ।

চাকরিরত সক্রিয় সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়মে বেশ কিছু শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে । সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, গ্রুপ এ, গ্রুপ বি এবং গ্রুপ সি ভুক্ত কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র টাকা সরাসরি তাঁদের জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড বা জিপিএফ অ্যাকাউন্টে জমা করে দেওয়া হবে । তবে এই টাকা জমা হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী 24 মাস বা দুই বছর পর্যন্ত তা অ্যাডভান্স হিসেবে বা চূড়ান্তভাবে তোলা যাবে না । এর মধ্যে যদি কোনও কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন, ইস্তফা দেন বা তাঁর মৃত্যু ঘটে, তবে সেই নির্দিষ্ট শর্তে জিপিএফ থেকে এই টাকা তোলা সম্ভব হবে ।

অন্যদিকে, গ্রুপ ডি ভুক্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নিয়মটি শিথিল করা হয়েছে । তাঁদের বকেয়া টাকা জিপিএফ-এর বদলে সরাসরি তাঁদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নগদে জমা করে দেওয়া হবে । এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি দ্রুত এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে বা এইচআরএমএস-এ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত আপডেট করা হচ্ছে, যাতে ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসাররা সহজেই এই বকেয়া বিলগুলি তৈরি করতে পারেন ।

পেনশনভোগী এবং প্রাক্তন কর্মীদের জন্যও এই নির্দেশিকায় স্পষ্ট রূপরেখা দেওয়া হয়েছে । রাজ্যের ট্রেজারি বা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে যাঁরা পেনশন পান, তাঁদের বকেয়া মহার্ঘ ত্রাণ সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নগদে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে । 2016 থেকে 2019 সালের মধ্যে যাঁরা সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করেছেন, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করেছেন, তাঁরাও এই বকেয়া টাকা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন । এই প্রাক্তন কর্মীদের তাঁদের বকেয়া পাওয়ার জন্য পুরনো অফিসে বা হেড অফ অফিসে গিয়ে তথ্য যাচাইয়ের জন্য আবেদন করতে হবে । মৃত কর্মীদের ক্ষেত্রে তাঁদের বৈধ উত্তরাধিকারী বা নমিনি এই প্রাপ্য বকেয়া অর্থ পাবেন ।

এছাড়া, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী, বিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি আন্ডারটেকিং, পুরসভা, পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার কর্মীদের ক্ষেত্রেও এই একই সময়ের বকেয়া মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মীদের তালিকা এবং 2016 সালের জানুয়ারি থেকে 2019 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁদের প্রাপ্ত ডিএ-র বিশদ হিসাব দ্রুত কম্পাইল করে জমা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এই প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হলে প্রশাসনিক বিভাগগুলি অর্থ দফতরের পূর্বানুমতি নিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে বকেয়া প্রদানের বিজ্ঞপ্তি জারি করবে ।

সামনেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন, আর তার ঠিক আগে রাজ্য সরকারের এই মেগা ডিএ ঘোষণা স্বাভাবিকভাবেই সরকারি কর্মী মহলে খুশির হাওয়া নিয়ে এসেছে ।

