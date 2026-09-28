রানি রাসমণি রোডে কৃষক-বিক্ষোভ ! ধর্মতলায় 8 টাকা কেজি আলু বিক্রি করে প্রতিবাদ

রানি রাসমণি রোডে কৃষক-বিক্ষোভ ! ধর্মতলায় 8 টাকা কেজি আলু বিক্রি করে প্রতিবাদ
Potato Farmers Protest in Esplanade: কৃষিঋণ মুকুব, আলু-সহ অন্যান্য ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে কলকাতার রাজপথে কৃষকদের প্রতিবাদ ৷ সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ৷
Published : September 28, 2026 at 6:24 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: আলুর ন্যায্য দাম, কৃষিঋণ মকুব, সারের কালোবাজারি বন্ধ-সহ একাধিক দাবিতে সোমবার কলকাতার রাসমণি রোডে দিনভর অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার পশ্চিমবঙ্গ শাখা ৷ সোমবার সকাল 10টা থেকে সন্ধে 6টা পর্যন্ত অবস্থান এবং দুপুর 2টো থেকে জনসমাবেশের আয়োজন করা হয় ৷ কর্মসূচিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে কৃষকরা যোগ দেন ৷ সেখানেই প্রতিবাদ স্বরূপ আট টাকা কেজি দরে বস্তা ভরতি আলু বিক্রি করলেন কৃষকরা ৷
এই প্রতিবাদ কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিল রাস্তায় বস্তা খুলে কম দামে আলু বিক্রি ৷ কৃষকদের বক্তব্য, উৎপাদন খরচের তুলনায় আলুর বাজারদর এতটাই কম যে বহু চাষি লোকসানের মুখে পড়েছেন ৷ সংগঠনের তরফে অভিযোগ করা হয়, কৃষকদের আর্থিক সংকটের বাস্তব চিত্র সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতেই এই প্রতীকী আলু বিক্রির আয়োজন ৷
হুগলির তারকেশ্বরের কৃষক মহাদেব দাস বলেন, "আমাদের এক বস্তা আলু মাত্র 150 টাকায় বিক্রি করতে হচ্ছে ৷ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাছাই এবং পরিবহনের খরচ ধরলে কৃষকের হাতে লাভ থাকেই না ৷" মহাদেবের দাবি, এক বিঘা জমিতে আলু চাষে প্রায় 30 হাজার টাকা খরচ হয় ৷ এই পরিস্থিতিতে এক বস্তা আলু প্রায় 500 টাকা দরে বিক্রি করতে পারলেই কৃষকের কিছুটা লাভ হবে ৷
ধর্মতলার প্রতিবাদ কর্মসূচির জন্য হুগলি থেকে 20 বস্তা আলু আনা হয়েছিল বলেও জানান তিনি ৷ তাঁর দাবি, সেই আলু সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে ৷ বারবার প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো, ডেপুটেশন দেওয়া এবং রাস্তায় আলু ফেলে প্রতিবাদ করেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর ৷
বীরভূমের মুরারই থেকে আসা কৃষক রফিকুল শেখের অভিযোগ, শুধু আলু নয়, ধান-সহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত্রে কৃষকরা ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ৷ চাষের খরচ গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি ৷ একইসঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধন, মজুরি, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়েও ক্ষোভপ্রকাশ করেন রফিকুল ৷
পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের কৃষক সাহেব কিস্কু-র দাবি, দাম না-থাকায় বহু চাষির আলু এখনও বিক্রি হয়নি ৷ তাঁর অভিযোগ, এক বিঘা জমিতে আলু চাষে প্রায় 32 হাজার টাকা খরচ হলেও, অনেক কৃষক 7 থেকে 9 হাজার টাকার বেশি আয় করতে পারছেন না ৷ তাঁর কথায়, উৎপাদন খরচের সঙ্গে বাজারদরের এই ব্যবধান কৃষকদের আর্থিক চাপ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে ৷
সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার আহ্বায়ক অমল হালদার বলেন, "চলতি বছরে রাজ্যের 510টি হিমঘরে বিপুল পরিমাণ আলু মজুত রয়েছে ৷ সংগঠনের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, 30 অগস্ট পর্যন্ত প্রায় 6 কোটি 5 লক্ষ 500 বস্তা আলু হিমঘর থেকে বেরিয়েছে ৷ এখনও প্রায় 9 কোটি 96 লক্ষ 7 হাজার 778 বস্তা আলু হিমঘরে মজুত রয়েছে ৷"
একটি বস্তার ওজন 50 কেজি ৷ এই পরিমাণ মজুত আলু কৃষকদের উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে বলে দাবি সংগঠনের ৷ বাজারে চাহিদা না-বৃদ্ধি হলে হিমঘরে থাকা আলু নিয়েও ভবিষ্যতে সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে ৷
কৃষকদের সংকট মোকাবিলায় সরকারকে সরাসরি আলু কেনার দাবি তুলেছে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা ৷ সংগঠনের আরেক আহ্বায়ক কার্তিক পাল বলেন, "কৃষক যদি উৎপাদন খরচের কাছাকাছি দাম না-পান, তাহলে সরকারকে বাজারে হস্তক্ষেপ করে আলু কিনতে হবে ৷" তা সম্ভব না-হলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে ৷
আলুর পাশাপাশি ধান, পাট-সহ সমস্ত কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য উৎপাদন খরচের দেড়গুণ করার দাবিও উঠেছে ৷ আলুর ক্ষেত্রে প্রতি কুইন্টাল 1200 টাকা ন্যূনতম দাম নির্ধারণের দাবি করেছে সংগঠন ৷ কৃষকদের এককালীন কৃষিঋণ মকুবের পাশাপাশি গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের ঋণ মকুবের দাবিও তোলা হয়েছে ৷ সারের সরবরাহ বাড়ানো এবং কালোবাজারি বন্ধ করার দাবি রয়েছে সংগঠনের তালিকায় ৷
এছাড়াও মনরেগা আইন পুনর্বহাল করে বছরে 200 দিন কাজ এবং দৈনিক 700 টাকা মজুরি দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে ৷ চাল, আটা, ডাল, চিনি, সর্ষের তেল ও পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দাবিও জানিয়েছে সংগঠন ৷ কৃষি সংক্রান্ত দাবির পাশাপাশি, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR নিয়েও অবস্থান কর্মসূচি থেকে প্রতিবাদ জানানো হয় ৷ সংগঠনের বক্তব্য, SIR-এর কারণে বাদ পড়া সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ৷
এছাড়াও বৈধ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রাপকদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা দেওয়া, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ফসলের ক্ষতিপূরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিকাঠামো দ্রুত পুনর্গঠনের দাবি জানানো হয়েছে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার তরফে ৷