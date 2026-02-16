ভারতের পাক বধে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, শিলিগুড়ি থেকে বর্ধমান সর্বত্র উড়ল তেরঙা

ভারতের পাক বধে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, শিলিগুড়ি থেকে বর্ধমান সর্বত্র উড়ল তেরঙা
পাকিস্তানের সঙ্গে ম্যাচ জিতলে বরাবরই একটা আলাদা উন্মাদনা কাজ করে ৷ এবারও সেই আনন্দে মেতে দেশের বিজয় উপভোগ করল একদল ক্রিকেটপ্রেমী ৷
Published : February 16, 2026 at 8:31 AM IST
শিলিগুড়ি ও বর্ধমান, 16 ফেব্রুয়ারি: বছরের অন্যতম সেরা মুহূর্ত । রবিবার রাতে ফের একবার ভারত পাক মহারণে বাজিমাত মেন ইন ব্লুর । এ যেন প্রত্যাশিতই ছিল । শুরুতে অভিষেক শর্মার উইকেট হারালেও 'পকেট বোম' ঈশান কিশানের হাতে ভারতের এই জয় সাধারণ মানুষের খুশির আর ঠিকানা ধরে রাখতে পারল না । তার উপরে যশপ্রীত বুমরা'র এক ওভারে দুই উইকেট যেন পাকিস্তানের হারে সিলমোহর দিয়ে দেয় ।
তারপর থেকেই শুধু ছিল অপেক্ষার প্রহর । কখন ভারত পাকাপাকিভাবে নিজের হাতে গুটিয়ে দেবে পাকিস্তানকে । আর তা হতেই খুশিতে মেতে উঠল গোটা শিলিগুড়ি শহর । সেই একই চেনা ছবি । ঢোল, ডিজে, জাতীয় পতাকা হাতে ভারতীয়দের উল্লাস । শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়, এয়ারভিউ মোড়, এনটিএস মোড়, বাগডোগরার বিহার মোড়-সহ শহরের প্রত্যেক কোনায় কোনায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের জয়ে মেতে উঠতে দেখা গেল শহরবাসীকে । সবার মুখে একটাই কথা, 'যতবার আসবি, ততবার হারবি ।'
এর আগে টি-20 বিশ্বকাপে সাতবার জয় পেয়েছে ভারত, মাত্র একবার জিতেছিল পাকিস্তান । কিন্তু তা হলেও এবারও ছিল বিশ্বের ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে সেটা গ্রেটেস্ট রাইভিলারি । প্রতিপক্ষ সেই পাকিস্তান । আর তাতে ভারতের মর্যাদা রেখে হাসতে খেলতে জয় লাভ করেছে সূর্য অ্যান্ড কোম্পানি ৷
প্রত্যেক ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে একটাই কথা ঈশান কিশান থেকে রিঙ্কু, পান্ডিয়া থেকে বুমরা; এই জয়ে অবদান রয়েছে প্রত্যেকের । আর তাতেই এবারও বাজিমাত করেছে ভারত । আর এই জয়ের পরেই ভেনাস মোড়ে জমজমাটি উৎসব । দেদারে চলল নাচ । ফাটল পটকা । সুর উঠল 'চাক দে ইন্ডিয়া ।'
শুধু উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িই নয়, দক্ষিণের বর্ধমান শহরেও দেখা গেল ক্রিকেটপ্রেমীদের জয়োল্লাস ৷ সন্ধ্যে সাতটা থেকেই ভারত-পাক ম্যাচ দেখার জন্য টিভিতে চোখ ছিল সবার ৷ তবে আনন্দ করার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করায়নি শত্রুদেশের খেলোয়াড়রা ৷ তাসের ঘরের মতে একের পর এক উইকেটের পতনে পাকিস্তান নাস্তানাবুদ হতেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন একদল ক্রিকেটপ্রেমী ৷ বর্ধমানের প্রাণ কেন্দ্র কার্জন গেটের সামনে বিরাট তেরঙা হাতে দেশের নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকেন ওরা ৷ এমনকী, চারচাকা গাড়ির উপরে উঠেও জাতীয় পতাকা ওড়াতে দেখা যায় তাদের ৷ সবটাই দেশকে ভালোবেসে ৷