দেশকে টুকরো করার কথা বলা হবে, আর কেউ কিছু বলবে না- এটা হতে পারে না: স্কুল শিক্ষামন্ত্রী
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআই ও এবিভিপি- দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তপ্ত রাজ্যরাজনীতি ৷ শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবিভিপি'র আদর্শকে সমর্থন করেন তিনি ৷
Published : August 21, 2026 at 6:49 PM IST
কলকাতা, 21 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে সাম্প্রতিক উত্তেজনার আবহে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি, ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা এবং এবিভিপি'র আন্দোলন নিয়ে সরব হলেন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ যাদবপুরে দীর্ঘদিন ধরে দেশবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ উঠেছে বলে দাবি করে তিনি বলেন, “ভারতবর্ষকে টুকরো করার কথা বলা হবে, আর কেউ কিছু বলবে না—এটা হতে পারে না ৷”
অন্যদিকে বৃহস্পতিবার একটি প্রশ্নের উত্তরের বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছিলেন, এভিবিপি বিজেপি'র সংগঠন নয় ৷ তার প্রেক্ষিতে আজ স্কুল শিক্ষামন্ত্রীও সেই কথায় সায় দেন ৷
এবিভিপিকে বিজেপি'র সংগঠন হিসেবে দেখার বিরোধিতা করে মন্ত্রী জানান, তিনি নিজেও একসময় এবিভিপি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ তাঁর কথায়, “আমি নিজে এবিভিপি করতাম ৷ কিন্তু এবিভিপি মানেই বিজেপির সংগঠন— এটা কেন হবে ? আমি বিজেপি করি, কিন্তু আমি এবিভিপিকে সমর্থন করি ৷ অসুবিধা কোথায় ?” এবিভিপি'র সাম্প্রতিক আন্দোলনের পাশে সরকার বা তিনি ব্যক্তিগতভাবে রয়েছেন কি না, সেই প্রশ্নে দীপক বর্মন জানান, সংগঠনটি তাদের নিজস্ব আদর্শ ও অবস্থান অনুযায়ী আন্দোলন করছে ৷ সেই আন্দোলনের পাশে থাকা মানেই সংগঠনটিকে রাজনৈতিকভাবে বিজেপির সঙ্গে এক করে দেখা নয় বলেই তাঁর দাবি ৷
শুক্রবার বিজেপির সল্টলেক পার্টি অফিসে একটি বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে মন্ত্রী বলেন, তিনি সরকারে রয়েছেন এবং প্রশাসনিকভাবে কী পদক্ষেপ করা প্রয়োজন, সেই বিষয়টি দেখা হচ্ছে ৷ অর্থাৎ রাজনৈতিক অবস্থানের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক দিকটিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ৷
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী ৷ তাঁর দাবি, সাম্প্রতিক ঘটনা নয়, দীর্ঘদিন ধরেই যাদবপুরকে ঘিরে নানা ধরনের বিতর্ক রয়েছে ৷ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে দেশজুড়ে যে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে, তার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "দেশকে ভাগ করার বা ভারতকে টুকরো করার কথা বলা হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হওয়াই স্বাভাবিক।"
সাম্প্রতিক ঘটনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক লোগো ভাঙচুরের অভিযোগ নিয়েও মুখ খোলেন দীপক বর্মন। শিল্পী নন্দলাল বসুর তৈরি এই লোগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত ৷ সেই প্রতীক ভাঙচুরের ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ মন্ত্রী বলেন, এখনও পর্যন্ত তাঁর কাছে যে রিপোর্ট এসেছে, তাতে একটি নির্দিষ্ট পক্ষের বিরুদ্ধে লোগো ভাঙার অভিযোগ রয়েছে ৷ তাঁর কথায়, “যারা ভেঙেছে, তারাই আজ বড় কথা বলছে ৷ সেটা হওয়া উচিত নয় ৷”
ঘটনার পিছনে কারা রয়েছে, তা নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি ৷ লোগো ভাঙচুর-সহ যাদবপুরের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি তদন্তের আওতায় আসবে কি না, সেই প্রশ্নে মন্ত্রীর বক্তব্য, বিষয়টি প্রশাসনিকভাবে দেখা হচ্ছে ৷ ঘটনার প্রকৃত সত্য সামনে আনতে তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে বলেই মত তাঁর ৷