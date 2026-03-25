ভোট আসে ভোট যায়... দিন বদলায় না নকশালবাড়ির ধীমাল জনজাতির

ভোট আসে ভোট যায়... দিন বদলায় না নকশালবাড়ির ধীমাল জনজাতির
ভোট এলেই অস্তিত্ব লড়াইয়ের স্বপ্ন দেখে নকশালবাড়ির লুপ্তপ্রায় ধীমাল উপজাতি ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেশের অন্যতম ক্ষুদ্র জনজাতিকে নিয়ে শুভদীপ রায় নন্দীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : March 25, 2026 at 2:08 PM IST
শিলিগুড়ি, 25 মার্চ: পথ ভুলেছে রাজনীতি ! উন্নয়ন-মানবল্যাণ ভুলে ধর্ম, বর্ণ-জাতি হয়ে উঠেছে রাজনীতির মূল কথা ৷ উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্ভর ৷ যত বেশি ভোট, তত বেশি সুবিধা। আর যত ভোট কম, ততই অনাদর ৷ এই জাঁতাকলের মাঝে পড়েছেন এমন অনেক মানুষ যারা ভোট-রাজনীতির এই কঠিন অঙ্কের সমাধানটা আজও করে উঠতে পারেনি ৷ তবে ভোট কম হলেও সমাজে তাঁদের গুরুত্ব কম নয় ৷ দেশের অন্যতম ছোট জনজাতি ধীমাল সম্প্রদায়ের ভোট-রাজনীতিতে ব্রাত্য থাকার ছবি তুলে ধরল ইটিভি ভারত ৷
23 এপ্রিল, বাংলায় প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন ৷ কোমর বেঁধে প্রচারে নেমেছে প্রতিটি রাজনৈতিক দল ৷ শহর থেকে গ্রাম, প্রতিটি বাড়ি চষে বেড়োচ্ছেন প্রার্থীরা। দিচ্ছেন সমস্তরকম সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি ৷ প্রতিশ্রুতিতে কারও মন গলছে, আবার কেউ প্রতিশ্রুতিকে সন্তর্পণে এড়িয়ে চলছেন ৷ তবে প্রতিশ্রুতি বনাম বাস্তবতার মধ্যে লড়াইটা আজকের নয়। গণতন্ত্রের উৎসবে সাধারণ মানুষ সামিল হলেও ছবিটা হয়তো কম বেশি একই থেকে গিয়েছে ৷ কথায় রয়েছে, 'ভোটের আগে পায়ে ধরে, ভোটের পরে বাঘ ! দুয়ারে এসে মাখায় তেল, বাকি দিন শুধুই রাগ।'
শিলিগুড়ি সংলগ্ন নকশালবাড়ি ব্লক ৷ ওই ব্লকেরই প্রত্যন্ত কিছু গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ধীমাল সম্প্রদায়ের মানুষ ৷ বাসিন্দাদের মুখে বা উত্তরবঙ্গের কয়েকজন গবেষণায় উঠে আসে এই জনজাতির অস্তিত্বের কথা ৷ এই জনজাতির মানুষ শুধুমাত্র নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই কয়েক দশক ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন ৷
ধীমাল জনজাতির মধ্যে এখন ভোটারের সংখ্যা প্রায় 750 থেকে 800 জন। নথির অভাবে বেশ কিছু নাম এসআইআরে বিচারাধীন এবং কিছু বাদ পড়েছে ৷ কেন্দ্র সরকারের তরফে সেরকম কোনও সাহায্য না-পেলেও বর্তমান রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন, বাংলার আবাস যোজনা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথী, কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্পের সুবিধা মিলছে ৷ সম্প্রতি আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের অধীনে রাস্তা পেয়েছে গ্রাম ৷ তাতে আলোও বসেছে ৷ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ তৈরি হয়েছে স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ৷
তবে ধীমাল জনজাতির মানুষের আক্ষেপ, তাঁদের তফশিল উপজাতির স্বীকৃতি দাবিতে স্থানীয় বিধায়কের পদক্ষেপ না-করা। শুধু তাই নয়, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষবার দেখা গিয়েছিল এলাকার বিধায়ক তথা এবারের মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মনের ৷ গতবার নির্বাচনের পর এলাকায় আর তাঁর দেখা মেলেনি। আশা ছিল, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার থাকায় তফশিল উপজাতির স্বীকৃতিতে তাঁদের দাবি তুলে ধরবেন বিজেপি বিধায়ক । কিন্তু তা না-হওয়ায় আজ তাঁরা হতাশ ৷
ধীমাল জনজাতি অস্তিত্ব রক্ষা কল্যাণ সমিতির সম্পাদক, গর্জন মল্লিক বলেন, "আমরা একটা প্রাচীন জনজাতি ৷ আমাদের ষষ্ঠ তফসিল উপজাতির স্বীকৃতি খুবই দরকার। আমাদের মূল দাবিই সেটা। সেই স্বীকৃতি পেলে আমাদের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। স্বীকৃতি পেলে শিক্ষা থেকে চাকরি সবেতেই মিলবে সংরক্ষণ ৷ দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই দাবি জানিয়ে আসছি ৷ স্থানীয় বিজেপি বিধায়ককে একাধিকবার বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷ কিন্তু কাজ হয়নি। গত ভোটের সময় ভোট চাইতে এসেছিলেন। তারপর আর তাঁকে এলাকায় দেখা যায়নি।"
বিধায়ক তথা আসন্ন নির্বচানে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন বলেন, "এটা ঠিক ধীমাল সম্প্রদায়ের ষষ্ঠ তফশিল উপজাতির স্বীকৃতির দাবি বহুদিনের ৷ এবার আমরা ক্ষমতায় আসলে তাঁদের সেই দাবি পূরণ করব ৷ স্বীকৃতির পাশাপাশি তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কাজও করব। তবে আমি এলাকায় যাই না, সেই অভিযোগ ভুল। তাঁদের সঙ্গে আমার অনবরত যোগাযোগ হয় ৷ মাঝেমধ্যেই আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাই।"
ধীমাল জনজাতি সম্প্রদায়ের মহিলা রিঙ্কি মল্লিক বলেন, "আমাদের ভাষা সংস্কৃতি সংরক্ষণ করাই সব থেকে কঠিন হয়ে পড়েছে ৷ বিধায়ক তো এলাকাতেই আসে না। এবার যে জিতে আসুক না কেন, আমরা চাইব আমাদের দাবি আদায়ে তিনি যেন আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে।"
একই মত ধীমাল সম্প্রদায়ের যুবক সঞ্জীব মল্লিকেরও ৷ তাঁর কথায়, "আমরা কিছুটা পড়াশুনা করতে পেরেছি ৷ কিন্তু চাকরির কোনও ব্যবস্থা নেই। তফশিলি উপজাতির স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছি ৷ রাজ্য সরকার আমাদের কিছুটা সমস্যার সমাধান করেছে ঠিকই কিন্তু বিধায়ক কোনও কাজ করেনি। গতবার সেই ভোট চাইতে এসেছিলেন তারপর আর এমুখো হননি ।"
ধীমাল জনজাতির ইতিহাস
ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, চিনের ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো নদী সংলগ্ন এলাকায় মূলত বসবাস ছিল এই ধীমাল জনজাতির। বন্য, যাযাবর এই জনজাতি বসবাস করত গভীর বনে ৷ এক জঙ্গল থেকে পাড়ি দিত অন্য জঙ্গলে। মূলত ঝুম চাষ, জঙ্গলের ফল, বন্যপ্রাণী শিকার ও নদীর মাছ ধরে নিজেদের জীবন নির্বাহ করতেন এই জনজাতির মানু ৷ যাযাবর হওয়ার কারণে ষষ্ঠ দশকে এভাবেই তাঁরা চলে আসেন অসমে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে একইভাবে উত্তরবঙ্গের হিমালয়ের কোলে বসবাস করতে শুরু করেন এই জনজাতির মানুষজন ৷
প্রায় 100 বছর ধরে হিমালয়ের কোলে তাঁরা বসবাস করেন ৷ কিন্তু সময়ের হাত ধরে ধীরে ধীরে আধুনিকতার ছোঁয়ায় তাঁরা শেষমেষ উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন ৷ তবে যাযাবর এবং পাহাড়-গভীর জঙ্গলের বাসিন্দা হওয়ায় তাঁরা স্থায়ী বসতি গড়ে তোলা ও কৃষিকাজের সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। ধীরে ধীরে স্থানীয় টোটো, মেচ, রাজবংশী জনজাতির সঙ্গে মিশে তাঁরা সেই কৃষিকাজ ও ঘরবাড়ি নির্মাণের কাজ রপ্ত করেন ৷ এখন প্রায় দু'শো বছর ধরে নকশালবাড়িতেই তিলে তিলে বেড়ে চলছে এই ধীমাল জনজাতির মানুষ ৷
প্রথমে মাত্র 500 থেকে 1000 জন মানুষ ছিল এই ধীমাল জনজাতিতে ৷ চলতি বছরে সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে প্রায় 1800। প্রথমে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে হত। রক্তের সম্পর্ক বাদে যে কোন সম্পর্কের ছেলেমেয়ের মধ্যে বিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল এই জনজাতির মধ্যে ৷ এতে ধীরে ধীরে তাঁদের জনসংখ্যা কমতে থাকে ৷ আরও সংকোটের মুখে পড়ে অস্তিত্ব ৷ পরে তারা অবশ্য নেপালি সম্প্রদায়ের মধ্যে লিম্বু ও উত্তরের ভূমি সম্প্রদায় রাজবংশীদের সঙ্গে নিজেদের সংস্কৃতির কিছুটা মিল পায়। অস্তিত্ব বাঁচাতে ধীমাল জনজাতির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওই দুই জনজাতির ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে শুরু করে ৷ এতে কিছুটা হলেও পরবর্তীতে তাঁদের অস্তিত্বের সঙ্কট কিছুটা কমে আসে ৷
নকশালবাড়ি ব্লকের মনিরাম, কেতুগাবুর, হাতিঘিসা, সাদামল্লিকজোত, কুচাইমল্লিক, নিহালজোতের মতো 18টি প্রত্যন্ত গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই ধীমাল জনজাতির বসবাস। সব মিলিয়ে একত্রিত করলে দুই বর্গ কিলোমিটার মতো জায়গায় বসবাস করেন এই জনজাতির মানুষ। ধীমালদের মূলত ভাষার নাম 'ভাটে বার্মেলি'।
এই জনজাতির মানুষজন গ্রামে মূলত এই ভাষাতেই কথা বলে থাকে ৷ আর তাঁদের পরিধানের নাম 'ঢাকা বোনা'। রয়েছে নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র ৷ যেমন ঢোল, উর্নি, চোঙ্গা, মেডং, খুলঢুলকা, ছিরঢুকিয়া, মোচুং ইত্যাদি ৷ প্রিয় খাদ্য অবশ্য শুয়োরের মাংস। সঙ্গে ভাত পচিয়ে তৈরি নেশার পানীয় ইউ ও টোলে। এই জনজাতির মানুষ কোনও মুর্তি পুজোয় বিশ্বাসী নন। প্রকৃতির স্বরূপকেই তাঁরা ঈশ্বর জ্ঞানে পুজো করে থাকেন ৷ বছরের সব থেকে বড় পুজো 'গ্রাম পুজো'। দুর্গাপুজোর প্রথমা থেকে তাঁদের পুজো শুরু হয় ৷ আর ষষ্ঠীতে তাঁদের পুজো শেষ হয় ৷ নকশালবাড়িতে যেখানে ধীমালদের বসবাস সেখানে এই গ্রাম পুজো হয়ে থাকে ৷ এছাড়াও ধীমালদের মধ্যে নদী ও গাছ পুজোরও প্রচলন আছে ৷
ধীমাল জনজাতির সমস্যা
- নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে লড়াই করে চলেছে দেশের অন্যতম প্রাচীন এই জনজাতি ৷
- অন্য জাতির সঙ্গে ধীরে ধীরে মেলবন্ধনের ফলে ধীমালদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি এখন বিপন্ন ৷
- জনজাতির নিজস্ব কোনও পুথি বা গ্রন্থ না-থাকাও তাঁদের ভাষাকে ঠেলে দিচ্ছে অবলুপ্তির পথে ৷
- উচ্চশিক্ষায় বাধা অর্থ ৷
- রোজগারের জন্য অনেক যুবকই ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক ৷
ধীমাল জনজাতির মূল দাবি
ধীমাল জনজাতির মানুষের মূল দাবি, তাঁদের ষষ্ঠ তফশিল উপজাতির স্বীকৃতি দেওয়া ৷ পাহাড়ে মোট 11টি এমন জনজাতি রয়েছে, যারা একই দাবি জানিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে ৷ তাদের মধ্যে ধীমাল অন্যতম ৷ রাজ্যের তরফে এই জনজাতিকে ষষ্ঠ তফশিল উপজাতির স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে কয়েক বছর আগেই ৷ কিন্তু আজও তা পূরণ হয়নি ৷
ধীমাল জনজাতি যেখানে বসবাস, সেই জায়গাগুলিকে পর্যটন সার্কিটের আওতায় এনে হোম-স্টে চালুর ব্যবস্থা ৷ যাতে করে এই জনজাতির মানুষ আয়ের বিকল্প পথ খুঁজে পায়।
রাজবংশী, কামতাপুরীর মতো প্রাথমিকে ধীমাল ভাষায় পঠনপাঠনের সুযোগ । এতে ভাষা সংরক্ষণের পাশাপাশি শিশুরা নিজেদের ভাষায় পড়ায় সুযোগ পাবে।
উচ্চশিক্ষায় ধীমাল জনজাতির পড়ুয়াদের স্কলারশিপের দাবি । উচ্চশিক্ষা না-পাওয়ায় শ্রমিকের কাজে যোগ দিতে হচ্ছে যুবক-যুবতীদের।
নকশালবাড়ির লুপ্তপ্রায় এই ধীমাল উপজাতি এখনও মাথা উঁচু করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে ৷ ভোট এলেই তাঁদের সেই স্বপ্ন যেন খোলা আকাশে ডানা মেলার চেষ্টা করে ৷ কিন্তু ভোট আসে ভোট যায়, তাঁদের অবস্থা একই থেকে যায় ৷