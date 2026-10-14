জাতীয় স্তরের ডেন্টাল পুরস্কার পাচ্ছেন বাংলার সৌর্যদীপ

জাতীয় স্তরের ডেন্টাল পুরস্কার পাচ্ছেন বাংলার সৌর্যদীপ
Dr. R. Ahmed National Student Award: বিশেষ বিভাগে ক্লিনিক্যাল দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবেই তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে ।
Published : October 14, 2026 at 6:38 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: চিকিৎসাক্ষেত্রে বাংলার জন্য সুখবর ৷ জাতীয় স্তরে চিকিৎসায় বিশেষ স্বীকৃতি পেতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসক সৌর্যদীপ সরকার । অর্থোডন্টিক্স অ্যান্ড ডেন্টোফেসিয়াল অর্থোপেডিক্স বিভাগের স্নাতকোত্তর স্তরে প্রশিক্ষণরত এই চিকিৎসক 2026 সালের 'ড. আর আহমেদ ন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন । বিশেষ বিভাগে ক্লিনিক্যাল দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবেই তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে ।
ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ) এবং সেনসোডাইনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই পুরস্কারের মাধ্যমে দেশের স্নাতকোত্তর স্তরের প্রশিক্ষণরত চিকিৎসকদের পেশাগত দক্ষতা, নিষ্ঠা এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় । সেই মঞ্চেই এ বার জায়গা করে নিয়েছেন বাংলার সৌর্যদীপ ।
এই বঙ্গসন্তানের দাবি, 'আউটস্ট্যান্ডিং ক্লিনিক্যাল এক্সপার্টিজ ইন স্পেশালিটি' বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তিনিই প্রথম এই সম্মান পেতে চলেছেন । শুধু তাই নয়, দেশের অর্থোডন্টিক্স অ্যান্ড ডেন্টোফেসিয়াল অর্থোপেডিক্স বিভাগের স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণরত চিকিৎসকদের মধ্যেও তিনিই প্রথম এই স্বীকৃতি পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তিনি ।
এর আগে, 26 জুলাই 2026-এ 'স্মাইলভার্স অ্যাওয়ার্ড'-এর ক্লিনিক্যাল লাইফস্টাইল বিভাগেও পুরস্কার পেয়েছিলেন সৌর্যদীপ । সেই ক্ষেত্রেও সারা দেশে তিনিই একমাত্র পুরস্কারপ্রাপক ছিলেন বলে তাঁর দাবি । পরপর এই স্বীকৃতি বিশেষায়িত দন্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁর কাজ ও দক্ষতার পরিচায়ক বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল ।
আগামী 18 অক্টোবর মুম্বইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়ার কথা । অনুষ্ঠানে চিকিৎসাক্ষেত্রের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত থাকবেন ।
জাতীয় স্তরে এই সম্মান সৌর্যদীপের ব্যক্তিগত সাফল্যের পাশাপাশি বাংলার দন্ত চিকিৎসা ক্ষেত্রের কাছেও তাৎপর্যপূর্ণ । বিশেষায়িত চিকিৎসায় দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি গবেষণা, শিক্ষা এবং পেশাগত উৎকর্ষের পথে এগিয়ে চলা তরুণ চিকিৎসকদের কাছে তাঁর এই সাফল্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে পারে ।