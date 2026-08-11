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ডিজিটাল জনগণনার 'সেলফ এনুমারেশন' প্রক্রিয়ায় রাজ্যে শীর্ষে মালদা জেলা

এই প্রক্রিয়ায় মঙ্গলবার পর্যন্ত এই জেলায় 96.21% কাজ হয়েছে ৷ সেই হিসাবেই সেলফ এনুমারেশন-এর ক্ষেত্রে মালদা রাজ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে বলে ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন ৷

Digital Census Malda
ডিজিটাল জনগণনার 'সেলফ এনুমারেশন' প্রক্রিয়ায় রাজ্যে শীর্ষে মালদা জেলা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2026 at 7:57 PM IST

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মালদা, 11 অগস্ট: ডিজিটাল জনগণনায় নিজের তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্যে শীর্ষে রয়েছে মালদা জেলা ৷ মঙ্গলবার এক বিবৃতি দিয়ে এই ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন ৷ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, 2027 সালের ডিজিটাল জনগণনা কর্মসূচিতে শুরু হওয়া ‘হাউস সিল্টিং অ্যান্ড হাউসিং সেন্সাস’ বা গৃহ তালিকাভুক্তি এবং বাড়ি গণনা প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ নিজেদের তথ্য নিজেরাই সরকারি পোর্টালে আপলোড করছেন ৷ এই প্রক্রিয়ায় মঙ্গলবার পর্যন্ত এই জেলায় 96.21 শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে ৷ সেই হিসাবেই সেলফ এনুমারেশন-এর ক্ষেত্রে মালদা জেলা রাজ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে ৷

জেলা প্রশাসনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, মালদা জেলায় জনগণনার আওতাভুক্ত মোট সাত লাখ 21 হাজার 994টি পরিবারের মধ্যে ইতিমধ্যে ছ’লাখ 94 হাজার 596টি পরিবারের সদস্যরা বাড়ি গণনা প্রক্রিয়ায় নিজেদের তথ্য সরকারি পোর্টালে আপলোড করেছেন ৷ 27 হাজার 398টি পরিবারের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে ৷ চলতি জনগণনা প্রক্রিয়ায় মালদার মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন ৷ তাঁরা প্রশাসনকে সবরকম সহযোগিতা করছেন ৷ নিজেদের কাজ করে চলেছেন জনগণনায় নিযুক্ত কর্মীরাও ৷ সবার মিলিত প্রচেষ্টাতেই মালদার নাম রাজ্যে শীর্ষে এসেছে ৷

এদিন জেলা প্রশাসনের তরফে 2026 সাল থেকে জনগণনা আধিকারিকদের হাতে সেন্সাস কিট বিলি করা হয় ৷ ওই কিটের মধ্যেই থাকছে এই কাজে প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী৷ আগামী 16 তারিখের পর এই কিট নিয়েই মাঠে ময়দানে কাজে নেমে পড়বেন সেন্সাস আধিকারিকরা ৷ প্রত্যেক আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন এই সেন্সাস কিট যথাযথভাবে গ্রহণ, নিরাপদ সংরক্ষণ এবং সময়মতো বিতরণ নিশ্চিত করেন ৷ তাঁদের আরও বলা হয়েছে, 2027 সালে জনগণনার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক কর্মীকে সময়মতো তাঁদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে৷ কোথাও কোনও সমস্যা হলে সমাধানের জন্য আধিকারিকদের এগিয়ে আসতে হবে ৷

জেলাশাসক তথা জেলার প্রধান আদমসুমারি আধিকারিক রাজনবীর সিং কাপুর জানিয়েছেন, “গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় কর্মসূচিতে প্রশাসনের দিকে সব ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য জেলাবাসীকে ধন্যবাদ৷ যেসব সরকারি আধিকারিক, সেন্সাস কর্মী, মাঠ পর্যায়ের কর্মী এবং অন্যান্যরা এই কর্মসূচিতে জড়িয়ে রয়েছেন তাঁদেরও ধন্যবাদ ৷ সবার মিলিত প্রচেষ্টায় আজ মালদা রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করতে পেরেছে ৷ আশা করব, সবার সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এভাবেই পুরো জনগণনা প্রক্রিয়া আমরা নির্ভুল ও সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারব৷ এবং ভবিষ্যতেও মালদা জেলা এই কর্মসূচিতে রাজ্যে শীর্ষস্থান ধরে রাখবে ৷”

জেলাশাসক তথা জেলার প্রধান আদমসুমারি আধিকারিক রাজনবীর সিং কাপুর জানিয়েছেন, “গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় কর্মসূচিতে প্রশাসনের দিকে সব ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য জেলাবাসীকে ধন্যবাদ৷ যেসব সরকারি আধিকারিক, সেন্সাস কর্মী, মাঠ পর্যায়ের কর্মী এবং অন্যান্যরা এই কর্মসূচিতে জড়িয়ে রয়েছেন তাঁদেরও ধন্যবাদ৷ সবার মিলিত প্রচেষ্টায় আজ মালদা রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করতে পেরেছে৷ আশা করব, সবার সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এভাবেই পুরো জনগণনা প্রক্রিয়া আমরা নির্ভুল ও সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারব এবং ভবিষ্যতেও মালদা জেলা এই কর্মসূচিতে রাজ্যে শীর্ষস্থান ধরে রাখবে ৷”

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