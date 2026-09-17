বিয়ের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ! 37 দিন পর জামিন পেলেন ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েল

বিয়ের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ! 37 দিন পর জামিন পেলেন ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েল
Abishek Porel: অভিযোগকারী যুবতী নিজে আদালতে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছেন যে, অভিযুক্তকে জামিন দেওয়া হলে তাঁর কোনও অসুবিধে নেই ৷
Published : September 17, 2026 at 10:30 PM IST
চুঁচুড়া, 17 সেপ্টেম্বর: 37 দিন পর অবশেষে জামিন পেলেন ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েল ৷ অভিযোগকারী যুবতী নিজে আদালতে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছেন যে, অভিযুক্তকে জামিন দেওয়া হলে তাঁর কোনও অসুবিধে নেই ৷ এরপরই আজ বাংলার ক্রিকেটারের জামিন মঞ্জুর করে জেলা আদালত ৷
কর্ণাটকের ডাক্তারী পড়ুয়া এক যুবতী অভিযোগ করেন, বিয়ের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সহবাস করেছেন অভিষেক ৷ তাঁর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি, যৌন হেনস্তা এবং জোর করে শারীরিক সম্পর্ক করার অভিযোগও আনেন ওই যুবতী ৷ 23 জুন মগড়া থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকে পুলিশ অভিষেকের খোঁজ চালাচ্ছিল । এদিকে, তিনি গ্রেফতার না-হওয়ায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে ওই যুবতী কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন । হাইকোর্ট পুলিশকে এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলে । এরপর 11 অগস্ট অভিষেককে দমদম থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
গ্রেফতারির কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয় চুঁচুড়া আদালতে । ইতিমধ্যেই এই মামলায় ডিজিটাল প্রমাণ-সহ অন্যান্য প্রমাণ পুলিশের হাতে এসেছে বলে জানা গিয়েছে । হুগলি জেলে বন্দি থাকাকালীন প্রথমে হুগলি জেলা জজ কোর্টে জামিনের আবেদন জানান ক্রিকেটার । সেখানে জামিন না-পাওয়ায় তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ সেখানেও জামিন না-মেলায় সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন অভিষেক । তবে সুপ্রিম কোর্টও সেই মামলা হাইকোর্টে ফেরত পাঠায় ।
ইতিমধ্যে অভিযোগকারী হলফনামা দিয়ে আদালতে জানান, অভিষেককে জামিন দিলে তাঁর কোনও অসুবিধা নেই । এর পরই বৃহস্পতিবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন জেলা জজ চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় ।
হুগলি জেলার মুখ্য আইনজীবী শিবাজী দাস জানান, "অভিযোগকারী ব্যক্তিগত আইনজীবী নিয়ে এসে হলফনামা দিয়ে আদালতে জানিয়েছেন যে, অভিযুক্তের জামিন হলে তাঁর কোনও অসুবিধা নেই । তাই জামিন পেতে অসুবিধা হয়নি ।"
সামনে লম্বা ক্রিকেট সিজন রয়েছে । দিল্লি দলের হয়ে গত বছরও আইপিএল খেলেছেন অভিষেক পোড়েল । বাংলা দলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভাবা হচ্ছিল এই কিপার-ব্যাটারকে । এদিন জামিন পাওয়াটা তাঁর জন্য কিছুটা স্বস্তির হলেও মামলা চলবে আদালতে । এই অবস্থায় মাঠে নেমে অভিষেক আবার ফর্মে ফেরেন কি না তার উত্তর দেবে সময় ৷